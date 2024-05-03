Почему мужчины в Арабских Эмиратах не хотят жениться?

Кроме того, главным условием многожёнства в ОАЭ заключается в том, что муж должен относиться к каждой своей жене справедливо и одинаково. Возможно, многие мужчины думают, что это пустяки. На самом деле это действительно непросто. Из-за этого у большинства мужчин есть только одна жена, максимум две, если позволяет состояние. Женятся на четырех женах только богатые мужчины или шейхи.

В ОАЭ если мужчина хочет жениться на нескольких женах, он не может отдавать предпочтение только одной из них. Все жены должны жить отдельно. Таким образом, у вас должен быть большой дом (минимум с 5 комнатами) или 5 разных квартир. То, что есть у одной жены, должно быть и у других жен. Ведь как мы уже сказали выше, к женам нужно относиться одинаково.

Если мужчина особенно относится к одной из них и покупает для неё дом, то, если у него есть другие жены, у них тоже должно быть подобное здание.

Поэтому мужчины обязаны быть морально готовы купить несколько домов для нескольких жен.

Если мужчина не выполнит свои обязательства, то эти женщины легко подадут на него в суд, и он обанкротится. Немного страшно об этом думать, поэтому местные мужчины массово стараются избегать многожёнства, да и в целом браков.