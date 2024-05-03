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Почему мужчины в Арабских Эмиратах не хотят жениться?

Почему мужчины в Арабских Эмиратах не хотят жениться?

Автор:
03 мая 2024 11:22
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в Арабских Эмиратах   в мире   женитьба   люди   отношение   свадьба   фото   
1766
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Сегодня по официальным данным ОАЭ, более 60% женщин старше 30 лет считаются одинокими по сравнению с 20% всего 20 лет назад.

Да, вы можете возразить, что подобная тенденция существует и во многих других страна. Например, сильнее всего она задела сверхразвитые азиатские страны, вроде Японии и Южной Кореи, где женщины сами отказываются выходить замуж в пользу построения профессиональной карьеры и получения образования. Но в такой стране, как ОАЭ, где женщинам только недавно разрешили водить автомобиль и общество в целом консервативнее — вся вина за поздние браки чаще лежит на мужчинах, которые массово отказываются от них.

Но знаете ли вы, почему? Ведь во многих странах Ближнего Востока до сих пор практикуется многоженство. Но в ОАЭ многие мужчины часто не хотят жениться вообще.

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Объединенные Арабские Эмираты, расположенные в восточной части Аравийского полуострова, являются одной из богатейших стран Ближнего Востока за счёт добычи нефти и развитого туризма. Общая площадь Эмиратов составляет 83 600 квадратных километров, а население превышает 9 миллионов человек.

В 1980-х годах в стране начало усиливаться явление, когда эмиратские мужчины, стремясь избежать щедрого приданого, которое они должны были платить родителям предполагаемой невесты за её руку и сердце, начали искать невест за границей или и вовсе отказываться от брака.

Этот тренд усугублялся десятилетия и создал гендерный дисбаланс в стране.

Согласно данным Статистического центра Дубая, даже за первую половину 2010 года, более 30% браков заключались между мужчинами-эмиратцами и жёнами-иностранками.

Идея, что женщины «выходят замуж» за кого-то с более низким социальным положением, обычно не одобряется в странах Персидского залива. Поэтому огромному количеству мужчин очень сложно найти себе жену, которую они могли бы содержать и за которую могли бы заплатить приданное.

А группа молодых саудовских мужчин, разочарованных своей финансовой неспособностью жениться на саудовских женщинах, начала интернет-кампанию с довольно немилосердным лозунгом: «Пусть она станет старой девой».

По иронии судьбы, несмотря на преобладание мужчин в этом обществе, старая дева, все чаще рассматривается как серьезная социальная проблема.

Ведь когда женщина превышает 30 летний порог, то многие мужчины в ОАЭ редко рассматривают её как кандидатку для брака, поскольку с их точки зрения такая женщина считается уже слишком cтарой.

А до 30 лет многие молодые люди просто не успевают заработать достаточно денег для приобретения недвижимости и приданного. Из-за подобной проблемы по оценкам Саудовской Аравии, до 1,5 миллиона саудовских женщин могут на всю жизнь остаться незамужними.

Кроме того, главным условием многожёнства в ОАЭ заключается в том, что муж должен относиться к каждой своей жене справедливо и одинаково. Возможно, многие мужчины думают, что это пустяки. На самом деле это действительно непросто. Из-за этого у большинства мужчин есть только одна жена, максимум две, если позволяет состояние. Женятся на четырех женах только богатые мужчины или шейхи.

В ОАЭ если мужчина хочет жениться на нескольких женах, он не может отдавать предпочтение только одной из них. Все жены должны жить отдельно. Таким образом, у вас должен быть большой дом (минимум с 5 комнатами) или 5 разных квартир. То, что есть у одной жены, должно быть и у других жен. Ведь как мы уже сказали выше, к женам нужно относиться одинаково.

Если мужчина особенно относится к одной из них и покупает для неё дом, то, если у него есть другие жены, у них тоже должно быть подобное здание.

Поэтому мужчины обязаны быть морально готовы купить несколько домов для нескольких жен.

Если мужчина не выполнит свои обязательства, то эти женщины легко подадут на него в суд, и он обанкротится. Немного страшно об этом думать, поэтому местные мужчины массово стараются избегать многожёнства, да и в целом браков.


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Метки: в Арабских Эмиратах   в мире   женитьба   люди   отношение   свадьба   фото   
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13  комментариев
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28k
сеньор Леонсио Час назад
Потому , что до мужчин начинает доходить, что такое современный брак!


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681
DuckTales Минуту назад
Потому что умные люди
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5k
Борис 13 минут назад
Во многих странах поднимается вышеописанная тенденция, если пропустить оправданное возмущение мужчин, про современных женщин и сделку с государством, то в скором времени пойдёт неожиданный виток искусственного отбора. Через поколение, потомство оставят женщины поумнее, а ..шие клячи в погоне за миллиардерами, уйдут в небытие потратив своё короткое время востребованности на инсту и раздувание своего чсв)
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Просто они увидели, что есть красивые женщины, а не коротконогие курдючные
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9k
ишты Полчаса назад
Чёт автор не определился про какую страну он пишет. В заголовке ОАЭ, а в тексте ссылается на Саудовскую Аравию - это разные государства. А в ОАЭ около 70-80% это т.н. резиденты (не граждане ОАЭ), они приехали работать, а не жениться. Неубедительный какой-то пост получился.
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7k
Lexx Час назад
Короче зажрались.
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3k
San_Fajanse Час назад
все в одну кучу и эмираты, и саудиты, бред короче
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61k
turyst Час назад
Автор путает термины.
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17k
Kostick Час назад
всё верно, если по факту разницы нет, то зачем переплачивать?)
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9k
Alex Час назад
Потому, что они верблюдОв трахают
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Anarasius
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