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Гуляли три дня: женщина, которая не любила брак, вышла замуж за 60 человек сразу

Гуляли три дня: женщина, которая не любила брак, вышла замуж за 60 человек сразу

Автор:
28 июня 2024 10:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   друзья   люди   невеста   свадьба   фото   
875
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Карли Саре обменялась клятвами и благословениями с 60 "возлюбленными всей ее жизни". По ее словам, свадебная церемония помогла ей найти себя.

40-летняя Карли Саре из Австралии в прошлом месяце вышла замуж за 60 своих друзей. Свадебная церемония продолжалась целых три дня.

По словам австралийки, благодаря этому необычному союзу она почувствовала себя более "полноценной и приземленной", чем когда-либо прежде. Женщина обменялась клятвами и благословениями с 60 "возлюбленными всей ее жизни".

"Как свадебный фотограф, я провожу большую часть своей жизни на свадьбах, и я заметила, что в культуре, которая довольно скудна на ритуалы, свадьбы — это место, где они в изобилии. Раньше у меня были некоторые сомнения по поводу брака. Когда появились законы о равенстве браков, они стали тише, и я поняла: я не против брака, просто мне было смешно от того, как мы отдаем предпочтение одним видам любви перед другими", — рассказала австралийка.

Карли добавила, что для нее многие из возлюбленных, ее партнеры, оказались для нее дорогими друзьями. Она решила выразить свою глубокую приверженность и уважение к этим "глубоким, прочным любовным отношениям", публично признав их важность и намерение продолжать любить их "по назначению" на протяжении десятилетий своей жизни, невзирая на трудности и расстояния. Для этого она провела официальную церемонию в своем любимом месте на острове Северный Страдброк.

Праздник включал в себя множество традиционных свадебных элементов: клятвы, тосты, речи, застолье за длинным столом, торжественную церемонию, официальные фотографии и танцы до утра. Однако Карли отказалась от белого платья и попросила своих "женихов" придерживаться "красочного" дресс-кода.

"Я чувствую себя в безопасности, когда ты рядом, я чувствую радость, когда ты рядом. У меня есть место для того, чтобы мы могли совершать ошибки, и у меня есть место для того, чтобы мы могли их исправлять", — группа держалась за руки и произносила клятвы.

Карли, которая живет в Сиднее, отметила, что церемония была потрясающей, игривой, красочной и веселой.

"Это был настоящий рай, а свадьба с моими друзьями стала лучшим решением в моей жизни. Сейчас я чувствую себя полноценной и счастливой, как никогда в жизни. Я чувствовала себя в безопасности и свободной одновременно. Как будто мы создали нечто волшебное", — добавила она.


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Метки: в мире   друзья   люди   невеста   свадьба   фото   
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8  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 53 минуты назад
концентрация е-бланов на кв.м зашкаливает
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1k
Андрей Граф Минуту назад
шалава
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1k
surgy 8 минут назад
Первая брачная ночь превратилась в банальную групповуху
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13k
Krapiv 9 минут назад
все у них там вверх ногами
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40k
Александр 13 минут назад
Друг короче у меня... ну вы поняли...
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
тут даже МИДВЕД в акуе
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1k
Quantimus 51 минуту назад
А есть видео их брачной ночи? Друг спрашивает
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37k
Teodor 53 минуты назад
Ай, молодца!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3921 пост (3779 в горячем)

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