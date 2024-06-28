Гуляли три дня: женщина, которая не любила брак, вышла замуж за 60 человек сразу

Карли добавила, что для нее многие из возлюбленных, ее партнеры, оказались для нее дорогими друзьями. Она решила выразить свою глубокую приверженность и уважение к этим "глубоким, прочным любовным отношениям", публично признав их важность и намерение продолжать любить их "по назначению" на протяжении десятилетий своей жизни, невзирая на трудности и расстояния. Для этого она провела официальную церемонию в своем любимом месте на острове Северный Страдброк.

Праздник включал в себя множество традиционных свадебных элементов: клятвы, тосты, речи, застолье за длинным столом, торжественную церемонию, официальные фотографии и танцы до утра. Однако Карли отказалась от белого платья и попросила своих "женихов" придерживаться "красочного" дресс-кода.