16 раздражающих привычек, с которыми столкнулись люди, находясь в отношениях

Закрывать глаза на чужие, далеко не самые приятные привычки, легко, если они никак не влияют на вашу жизнь. Но вот однажды вы встречаете своего возлюбленного (возлюбленную) и обнаруживаете, что человек далеко не настолько идеален, каким казался на первый взгляд. Он может быть не особо чистоплотным, разбрасывать вещи по всему дому или иметь крайне странные вкусовые пристрастия.