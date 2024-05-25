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16 раздражающих привычек, с которыми столкнулись люди, находясь в отношениях

16 раздражающих привычек, с которыми столкнулись люди, находясь в отношениях

Автор:
25 мая 2024 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: люди   отношение   подборка   привчки   раздражает   фото   
1904
17

Смириться с такими нюансами поведения, конечно, можно, но невероятно сложно, ведь они буквально выводят из себя. Однако любовь всё преодолеет (возможно).

Закрывать глаза на чужие, далеко не самые приятные привычки, легко, если они никак не влияют на вашу жизнь. Но вот однажды вы встречаете своего возлюбленного (возлюбленную) и обнаруживаете, что человек далеко не настолько идеален, каким казался на первый взгляд. Он может быть не особо чистоплотным, разбрасывать вещи по всему дому или иметь крайне странные вкусовые пристрастия.

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Стильно, модно, молодёжно!

Жена автора фото явно любительница острых ощущений и искусства балансировки.

Еноты, которые решились бы распотрошить мусор, выброшенный автором, поставили бы лайк.

Какое произведение современного искусства!

Это напоминает метод нарезки цитрусовых, называемый «супрем». Это единственное рациональное объяснение того, почему кто-то порезал помидор вот так.

Смотреть на это фото так больно!

«Она просто берёт капсулу из первого попавшегося блистера, который видит. А ещё по всему дому валяются наполовину использованные упаковки из-под разных продуктов.

Как вы понимаете, об этом яблоке больше никто не вспоминает и не возвращается к нему.

Из остатков можно соорудить ещё, как минимум, несколько бутербродов.

Она думает, что таким образом сохраняет газированность напитка. В любой момент времени в холодильнике есть 3/4 газировки, которую она бросила. Сейчас дети тоже начинают это делать. Я пытался объяснить, что это не поможет, но меня никто не слушает.

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Метки: люди   отношение   подборка   привчки   раздражает   фото   
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17k
Поручик Час назад
Какой чудно засраный холодильник!

Если бы я подобное увидел у своей подруги, она бы очень быстро перешла в разряд "бывшая"
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8k
Харон ( Χάρων) 11 минут назад
Тебя слепая кукурузина покусала?
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1k
DuckTales 54 минуты назад
Поздравляю, отличный выбор, хотя без е_банинки наверно скучно жить
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2374 поста (2329 в горячем)

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