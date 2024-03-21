В Индии опять запретили межкастовые браки

Пока правительство Бхарата вовсю борется с кастовой системой, в самих штатах Индии на более низком уровне кастовые рамки снова вводятся. То есть кастовость запрещена на уровне страны, но штаты этот указ соблюдать не спешат.
Как дела в Гуджарате
Речь идет о самых религиозных штатах, в таких больше всего беззакония, как ни странно. Я уже рассказывала про «коровьих мстителей», которые охотятся на грузовики, перевозящие говядину, ведь корова – священное животное.
То же самое и с межкастовыми браками. Хотя суд Индии их всецело одобрил, запрет на них введен, например, общиной Гуджарата.
Если парень или девушка выберут себе спутника не своей касты, то община наложит на них штраф в 1,5-2 лакха.(кстати, знаете, что Индии пользуются числительным лакха – это 100 тысяч. То есть 2 лакха это всего лишь 200 тысяч рупий. Спасибо, что еще в рамках метрической системы, а не британские фунты).
Если парень и девушка сбегут и откажутся платить штраф, деньги будут взысканы с оставшихся в штате членов семьи. Такие вот финансовые заложники каст.
Запретим еще и мобильники
Плюс незамужним девушкам из общины Такоры запретили… пользоваться мобильными телефонами! Немного нелогично, с чего бы это? Но следите за руками!
Мужчины общины провели общее собрание, на котором решили не только запретить «выход за рамки касты».
Где девушка может познакомиться с кем-то не своего круга? В интернете и по телефону, очевидно.
Значит, нужно запретить ей выходить за эти рамки. А чтобы это не мешало учиться, сообщество предлагает пользоваться в школе планшетами и ноутбуками НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ к интернету.
Умно, умно, этакая попытка вернуться в 60-е в одном конкретно взятом городке.
Правда один хороший закон там все же ввели. Штрафуют за излишние траты на вечеринках. Под этим законом понимается швыряние едой и размазывание тортов по лицу на днях рождениях.
Тут я обеими руками «за». Очень жаль всегда труд до кровавых мозолей хлеборобов, фермеров, да и кондитеров, когда очередной малолетка швыряет в лицо кому-то еду.
Как таких в Индии принято называть
А вы знаете, что правительство Индии очень даже осведомлено, что с ними борются изо всех сил всякие отсталые личности. Они даже ввели особый социальный термин «другие отсталые классы». Под этим термином понимаются классы, которые находятся в неблагоприятном образовательном или социальном положении.
Короче, темнота деревенская, которую в ее глубинных убеждениях уже не переучить в этом поколении.
Вот так всегда, из-за того, что такая община придумает 10 законов с дичью, один хороший затеряется на этом фоне. Но посмотрим, смогут ли власти Индии переучить их на этом веку.
Источник:
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