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В Индии опять запретили межкастовые браки

В Индии опять запретили межкастовые браки

Автор:
21 марта 2024 09:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   брак   в мире   люди   межкастовые браки   отношение   свадьба   фото   
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Пока правительство Бхарата вовсю борется с кастовой системой, в самих штатах Индии на более низком уровне кастовые рамки снова вводятся. То есть кастовость запрещена на уровне страны, но штаты этот указ соблюдать не спешат.

Как дела в Гуджарате

Речь идет о самых религиозных штатах, в таких больше всего беззакония, как ни странно. Я уже рассказывала про «коровьих мстителей», которые охотятся на грузовики, перевозящие говядину, ведь корова – священное животное.

То же самое и с межкастовыми браками. Хотя суд Индии их всецело одобрил, запрет на них введен, например, общиной Гуджарата.

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Если парень или девушка выберут себе спутника не своей касты, то община наложит на них штраф в 1,5-2 лакха.(кстати, знаете, что Индии пользуются числительным лакха – это 100 тысяч. То есть 2 лакха это всего лишь 200 тысяч рупий. Спасибо, что еще в рамках метрической системы, а не британские фунты).

Если парень и девушка сбегут и откажутся платить штраф, деньги будут взысканы с оставшихся в штате членов семьи. Такие вот финансовые заложники каст.

Запретим еще и мобильники

Плюс незамужним девушкам из общины Такоры запретили… пользоваться мобильными телефонами! Немного нелогично, с чего бы это? Но следите за руками!

Мужчины общины провели общее собрание, на котором решили не только запретить «выход за рамки касты».

Где девушка может познакомиться с кем-то не своего круга? В интернете и по телефону, очевидно.

Значит, нужно запретить ей выходить за эти рамки. А чтобы это не мешало учиться, сообщество предлагает пользоваться в школе планшетами и ноутбуками НЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ к интернету.

Умно, умно, этакая попытка вернуться в 60-е в одном конкретно взятом городке.

Правда один хороший закон там все же ввели. Штрафуют за излишние траты на вечеринках. Под этим законом понимается швыряние едой и размазывание тортов по лицу на днях рождениях.

Тут я обеими руками «за». Очень жаль всегда труд до кровавых мозолей хлеборобов, фермеров, да и кондитеров, когда очередной малолетка швыряет в лицо кому-то еду.

Как таких в Индии принято называть

А вы знаете, что правительство Индии очень даже осведомлено, что с ними борются изо всех сил всякие отсталые личности. Они даже ввели особый социальный термин «другие отсталые классы». Под этим термином понимаются классы, которые находятся в неблагоприятном образовательном или социальном положении.

Короче, темнота деревенская, которую в ее глубинных убеждениях уже не переучить в этом поколении.

Вот так всегда, из-за того, что такая община придумает 10 законов с дичью, один хороший затеряется на этом фоне. Но посмотрим, смогут ли власти Индии переучить их на этом веку.

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Метки: Индия   брак   в мире   люди   межкастовые браки   отношение   свадьба   фото   
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Miralanim
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