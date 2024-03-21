В Индии опять запретили межкастовые браки

Если парень или девушка выберут себе спутника не своей касты, то община наложит на них штраф в 1,5-2 лакха.(кстати, знаете, что Индии пользуются числительным лакха – это 100 тысяч. То есть 2 лакха это всего лишь 200 тысяч рупий. Спасибо, что еще в рамках метрической системы, а не британские фунты).

Если парень и девушка сбегут и откажутся платить штраф, деньги будут взысканы с оставшихся в штате членов семьи. Такие вот финансовые заложники каст.

Запретим еще и мобильники

Плюс незамужним девушкам из общины Такоры запретили… пользоваться мобильными телефонами! Немного нелогично, с чего бы это? Но следите за руками!