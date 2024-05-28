Судьба не могла свести раньше: самая старая в мире пара поженилась после 100 лет

Первая жена Берни умерла два года назад — пара была в браке 65 лет. Марджори потеряла своего первого мужа в 1999 году.

После десяти лет совместной жизни долгожители решили пожениться.

"Потому что хотели жить вместе, но не могли нарушить традицию", — добавляет Сичерман.

Раввин Адам Волберг, который проводил церемонию, сказал: "Вы видите двух людей, чьи улыбки свидетельствуют о любви, которой они наслаждаются в присутствии друг друга".