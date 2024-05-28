Судьба не могла свести раньше: самая старая в мире пара поженилась после 100 лет

100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман поженились и теперь претендуют на титул самой старой пары в мире, заключившей брак.
"Мы все еще ждем официального подтверждения, но считаем, что это рекорд Гиннеса — самая старая пара, которая поженилась", — рассказывает внучка Берни Сара Сичерман.
Предыдущий рекорд принадлежит Дорин и Джорджу Кирби из Англии, которым суммарно было 194 года, когда они поженились в 2015 году. Берни и Марджори превзошли их на восемь лет.
Когда-то влюбленные в одно время учились в Университете Пенсильвании (США). Берни был начинающим инженером, а Марджори получала степень магистра. Однако судьба тогда не свела их вместе.
"Они познакомились в 2014 году в коридоре дома престарелых, потому что жили на одном этаже. Очень быстро поняли, что им нравится проводить время вместе — посещали театр и музеи. Поскольку оба прикованы к инвалидной коляске, то их любимым занятием была игра в карты", — рассказывает внучка.
Первая жена Берни умерла два года назад — пара была в браке 65 лет. Марджори потеряла своего первого мужа в 1999 году.
После десяти лет совместной жизни долгожители решили пожениться.
"Потому что хотели жить вместе, но не могли нарушить традицию", — добавляет Сичерман.
Раввин Адам Волберг, который проводил церемонию, сказал: "Вы видите двух людей, чьи улыбки свидетельствуют о любви, которой они наслаждаются в присутствии друг друга".
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