Королева воров и её приключения на Лазурном берегу

Поимка графини де Монтей сразу же стала сенсацией, попав в заголовки газет всего мира. Репортёры взахлёб описывали её красоту и хитрость, называя даму «Паучихой» и «Королевой воров». Подробно описывались роскошные кружевные вечерние платья и ультрасовременный багаж, который превращался в полноразмерный шкаф. Неудивительно, что арест и большинство её преступлений произошли в Ницце – одном из самых известных городов Лазурного берега, включающего княжество Монако и Французскую Ривьеру.

Для похитителя драгоценностей и мошенника атмосфера того времени была бы просто восхитительной: здесь было полно достойных разработки персонажей, которых привлекала популярность этого региона. Королева Виктория посещала его девять раз. В том числе казино в Монте-Карло (Монако). В этот период казино были запрещены в нескольких соседних странах, и Монте-Карло создал рай запретных развлечений для элиты, которые считались завидными и гламурными.