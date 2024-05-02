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Королева воров и её приключения на Лазурном берегу

Королева воров и её приключения на Лазурном берегу

Автор:
02 мая 2024 12:21
Сообщество : Криминал
Метки: Амели Кондемин   Монте-Карло   Французская Ривьера   воровка   графиня де Монтей   казино   криминал   лазурный берег   лжеграфиня   преступление   
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Если женщина чего-то очень хочет, то она использует любые методы для достижения своей цели. Даже зная о печальных последствиях.

В предрассветные часы 8 марта 1908 года на знаменитой Английской набережной Ниццы царила умиротворяющая тишина. Так же тихо было и в коридорах расположенного неподалёку отеля «Империал». По одному из роскошных коридоров бесшумно, словно тень, двигалась женщина в чёрных туфлях на войлочной подошве. На ней была чёрная вуаль, скрывавшая лицо, а в руках дама несла набор серебряных отмычек.

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После долгих лет преследования французская полиция собиралась поймать так называемую графиню де Монтей на месте преступления. Псевдографиня, как окрестили её газеты, была похитительницей драгоценностей, взломщицей и мошенницей, а также предполагаемым лидером воровской группировки, которая охватывала самые роскошные туристические места Средиземноморья.

Поимка графини де Монтей сразу же стала сенсацией, попав в заголовки газет всего мира. Репортёры взахлёб описывали её красоту и хитрость, называя даму «Паучихой» и «Королевой воров». Подробно описывались роскошные кружевные вечерние платья и ультрасовременный багаж, который превращался в полноразмерный шкаф. Неудивительно, что арест и большинство её преступлений произошли в Ницце – одном из самых известных городов Лазурного берега, включающего княжество Монако и Французскую Ривьеру.

Для похитителя драгоценностей и мошенника атмосфера того времени была бы просто восхитительной: здесь было полно достойных разработки персонажей, которых привлекала популярность этого региона. Королева Виктория посещала его девять раз. В том числе казино в Монте-Карло (Монако). В этот период казино были запрещены в нескольких соседних странах, и Монте-Карло создал рай запретных развлечений для элиты, которые считались завидными и гламурными.

Гламур Лазурного берега был далёк как космос от того места, где росла будущая королева воров Амели Кондемин. Отец девочки был мясником в провинциальном городке Макон, расположенном в регионе Сона-и-Луара в Центральной Франции, известном своими дивными виноградниками.

В 18 лет девушка вышла замуж за Улисса Порталя, виноторговца, который был старше на 14 лет, и пара переехала в Париж. Об этом периоде жизни известно немного, но пресса сообщала, что после десяти лет брака супруги разошлись, и Амели перебралась в США. Единственным свидетельством её деятельности там являются фотографии, найденные полицией среди её вещей, на которых она запечатлена в компании нью-йоркской элиты. В 1888 году она вернулась во Францию, назвавшись графиней де Монтей.

Часть года она жила в парижской квартире. Но, судя по всему, ограничивала свою преступную деятельность местами, ассоциирующимися с элитным отдыхом – Женева, Александрия, Монте-Карло и, конечно, города Французской Ривьеры.

В то время французская знать была очень закрытой прослойкой населения. И псевдографиня сильно рисковала выдать себя, просто неверно произнеся то или иное имя. Но аристократия в этот период редко посещала Ривьеру, поэтому она могла спокойно проворачивать свои делишки. Владельцы отелей и богатые иностранные туристы наоборот искренне приветствовали графиню де Монтей, радуясь возможности пообщаться с представительницей элиты.

К 1892 году графиня де Монтей попала в поле зрения французской полиции благодаря странным совпадениям краж в отелях, где она останавливалась. Несмотря на это, элегантная обворожительная мошенница продолжала действовать в Средиземноморье ещё 16 лет вплоть до своего ареста. По слухам, она контролировала группу воров, которые создавали себе столь же пафосные образы и личности, выдавая себя за итальянского дипломата или сына богатого судовладельца.

Останавливаясь в отеле или путешествуя на пароходе, она наблюдала за попутчиками и вычисляла их ценность как объектов для разработки. Блокнот с подробным описанием «жертв» и их оценок был обнаружен при обыске в парижской квартире после ареста. В предрассветные часы она проникала в гостиничный номер своей жертвы, прикарманивала ценности, а затем снова ускользала неуловимо-лёгкой предутренней тенью.

На суде ни одна из драгоценностей, найденных у лже-графини, не была опознана как украденная. Это позволяет предположить, что она и её воровская сеть сотрудничали с подпольными ювелирами, которые либо скупали украденные изделия, либо помещали драгоценности в новые оправы, которые законные владельцы не могли опознать.

После ареста графиня стала чем-то вроде национальной героини. Газеты подчеркивали её поразительную наглость и беспрецедентную смелость. Например, когда она трижды ограбила одного и того же швейцарского банкира. В третий раз он проснулся и поднял тревогу, но женщина бегом вернулась в свою комнату, где притворилась спящей. Никому даже в голову не пришло её подозревать.

В другой раз в Александрии отель обвинил Амели и её сообщника в краже. Пара оспорила это обвинение в суде и выиграла иск о клевете. Хотя она была преступницей, обманывающей богатых, её также изображали как женщину из народа. Прислуга любила и уважала её. Лже-графиня всегда давала щедрые чаевые.

Неравенство доходов во Франции начала века наложило отпечаток на её образ, сделав обычную воровку в народном сознании гламурной и благородной авантюристкой.

Псевдографиня так и не призналась в своих преступлениях, настаивая на протяжении всего процесса, что драгоценности и деньги были подарены ей испанским вельможей и египетским пашой. После того как её признали виновной и приговорили к 10 годам тюрьмы, она исчезла из поля зрения общественности.

Хотя архивные записи подтверждают, что она была освобождена из тюрьмы в 1918 году, дальнейшая судьба Амели осталась неизвестной. В некогда величественном отеле «Империал», где она занималась своим ремеслом и была, в конце концов, арестована, сейчас находится государственная средняя школа.

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Метки: Амели Кондемин   Монте-Карло   Французская Ривьера   воровка   графиня де Монтей   казино   криминал   лазурный берег   лжеграфиня   преступление   
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