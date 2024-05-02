Королева воров и её приключения на Лазурном берегу

Если женщина чего-то очень хочет, то она использует любые методы для достижения своей цели. Даже зная о печальных последствиях.
В предрассветные часы 8 марта 1908 года на знаменитой Английской набережной Ниццы царила умиротворяющая тишина. Так же тихо было и в коридорах расположенного неподалёку отеля «Империал». По одному из роскошных коридоров бесшумно, словно тень, двигалась женщина в чёрных туфлях на войлочной подошве. На ней была чёрная вуаль, скрывавшая лицо, а в руках дама несла набор серебряных отмычек.
После долгих лет преследования французская полиция собиралась поймать так называемую графиню де Монтей на месте преступления. Псевдографиня, как окрестили её газеты, была похитительницей драгоценностей, взломщицей и мошенницей, а также предполагаемым лидером воровской группировки, которая охватывала самые роскошные туристические места Средиземноморья.
Поимка графини де Монтей сразу же стала сенсацией, попав в заголовки газет всего мира. Репортёры взахлёб описывали её красоту и хитрость, называя даму «Паучихой» и «Королевой воров». Подробно описывались роскошные кружевные вечерние платья и ультрасовременный багаж, который превращался в полноразмерный шкаф. Неудивительно, что арест и большинство её преступлений произошли в Ницце – одном из самых известных городов Лазурного берега, включающего княжество Монако и Французскую Ривьеру.
Для похитителя драгоценностей и мошенника атмосфера того времени была бы просто восхитительной: здесь было полно достойных разработки персонажей, которых привлекала популярность этого региона. Королева Виктория посещала его девять раз. В том числе казино в Монте-Карло (Монако). В этот период казино были запрещены в нескольких соседних странах, и Монте-Карло создал рай запретных развлечений для элиты, которые считались завидными и гламурными.
Гламур Лазурного берега был далёк как космос от того места, где росла будущая королева воров Амели Кондемин. Отец девочки был мясником в провинциальном городке Макон, расположенном в регионе Сона-и-Луара в Центральной Франции, известном своими дивными виноградниками.
В 18 лет девушка вышла замуж за Улисса Порталя, виноторговца, который был старше на 14 лет, и пара переехала в Париж. Об этом периоде жизни известно немного, но пресса сообщала, что после десяти лет брака супруги разошлись, и Амели перебралась в США. Единственным свидетельством её деятельности там являются фотографии, найденные полицией среди её вещей, на которых она запечатлена в компании нью-йоркской элиты. В 1888 году она вернулась во Францию, назвавшись графиней де Монтей.
Часть года она жила в парижской квартире. Но, судя по всему, ограничивала свою преступную деятельность местами, ассоциирующимися с элитным отдыхом – Женева, Александрия, Монте-Карло и, конечно, города Французской Ривьеры.
В то время французская знать была очень закрытой прослойкой населения. И псевдографиня сильно рисковала выдать себя, просто неверно произнеся то или иное имя. Но аристократия в этот период редко посещала Ривьеру, поэтому она могла спокойно проворачивать свои делишки. Владельцы отелей и богатые иностранные туристы наоборот искренне приветствовали графиню де Монтей, радуясь возможности пообщаться с представительницей элиты.
К 1892 году графиня де Монтей попала в поле зрения французской полиции благодаря странным совпадениям краж в отелях, где она останавливалась. Несмотря на это, элегантная обворожительная мошенница продолжала действовать в Средиземноморье ещё 16 лет вплоть до своего ареста. По слухам, она контролировала группу воров, которые создавали себе столь же пафосные образы и личности, выдавая себя за итальянского дипломата или сына богатого судовладельца.
Останавливаясь в отеле или путешествуя на пароходе, она наблюдала за попутчиками и вычисляла их ценность как объектов для разработки. Блокнот с подробным описанием «жертв» и их оценок был обнаружен при обыске в парижской квартире после ареста. В предрассветные часы она проникала в гостиничный номер своей жертвы, прикарманивала ценности, а затем снова ускользала неуловимо-лёгкой предутренней тенью.
На суде ни одна из драгоценностей, найденных у лже-графини, не была опознана как украденная. Это позволяет предположить, что она и её воровская сеть сотрудничали с подпольными ювелирами, которые либо скупали украденные изделия, либо помещали драгоценности в новые оправы, которые законные владельцы не могли опознать.
После ареста графиня стала чем-то вроде национальной героини. Газеты подчеркивали её поразительную наглость и беспрецедентную смелость. Например, когда она трижды ограбила одного и того же швейцарского банкира. В третий раз он проснулся и поднял тревогу, но женщина бегом вернулась в свою комнату, где притворилась спящей. Никому даже в голову не пришло её подозревать.
В другой раз в Александрии отель обвинил Амели и её сообщника в краже. Пара оспорила это обвинение в суде и выиграла иск о клевете. Хотя она была преступницей, обманывающей богатых, её также изображали как женщину из народа. Прислуга любила и уважала её. Лже-графиня всегда давала щедрые чаевые.
Неравенство доходов во Франции начала века наложило отпечаток на её образ, сделав обычную воровку в народном сознании гламурной и благородной авантюристкой.
Псевдографиня так и не призналась в своих преступлениях, настаивая на протяжении всего процесса, что драгоценности и деньги были подарены ей испанским вельможей и египетским пашой. После того как её признали виновной и приговорили к 10 годам тюрьмы, она исчезла из поля зрения общественности.
Хотя архивные записи подтверждают, что она была освобождена из тюрьмы в 1918 году, дальнейшая судьба Амели осталась неизвестной. В некогда величественном отеле «Империал», где она занималась своим ремеслом и была, в конце концов, арестована, сейчас находится государственная средняя школа.
Источник:
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