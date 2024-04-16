Тексаркана – город, который боялся ночи и лунного света

Месяц спустя, 24 марта, один из автомобилистов заметил машину с двумя пассажирами, припаркованную на той же полосе влюблённых. Он подумал, что пара в машине увлеклась объятиями и уснула там. Когда водитель подошёл поближе к машине, он понял, что люди не спали, а были мертвы.

Полиция обнаружила, что мужчина, 29-летний Ричард Л. Гриффин был убит двумя выстрелами. Его девушка Полли Энн Мур лежала на заднем сиденье. Снаружи машины полицейские нашли покрывало, залитое кровью, и установили, что Мур была убита на покрывале, а затем перенесена на заднее сиденье автомобиля.

В отличие от первого нападения, на месте преступления были найдены улики. Была оставлена гильза от пули. Техасские рейнджеры и ФБР проанализировали пулю и определили, что она, скорее всего, была выпущена из автоматического пистолета Colt 32-го калибра.

Странно, но обе жертвы были похоронены до того, как патологоанатом смог их осмотреть. А это не является стандартным протоколом полицейских расследований. Ходили слухи, что Мур не подвергалась сексуальному насилию. Но до сих пор неизвестно, почему не было проведено вскрытие, и была ли Мур жертвой насилия до своей смерти.