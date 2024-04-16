Тексаркана – город, который боялся ночи и лунного света

Когда речь заходит об убийствах в Тексаркане в лунном свете, то количество вопросов по этому делу в разы превышает число ответов.
Тексаркана – город, расположенный на границе между штатами Техас и Арканзас в США. Так называют окрестности, где смешиваются культуры двух штатов. Убийства в лунном свете в Тексаркане происходили в округе Миллер, штат Арканзас, и округе Боуи, штат Техас, в течение десяти недель с 22 февраля по 3 мая 1946 года.
В общей сложности нападениям подверглись восемь человек. Пять жертв были убиты, что привело к расследованию, полному ошибок. В Тексаркане случалось насилие, но эти нападения потрясли жителей до глубины души.
Первое нападение произошло вечером в пятницу, 22 февраля 1946 года. Молодая пара, возвращавшаяся со свидания в кино, припарковала машину на популярной у влюблённых дорожке, чтобы насладиться объятьями и поцелуями. К 25-летнему Джимми Холлису и его 19-летней подружке Мэри Джинн Ларей подошёл незнакомый мужчина в маске, который посветил фонариком в машину пары. У мужчины был пистолет, и он потребовал, чтобы они вышли. Худшая ночь в их жизни только началась…
Человек в маске приказал Холлису снять штаны, и когда тот не подчинился, его дважды ударили по голове пистолетом. Позже Ларей рассказала полиции, что мужчина так сильно ударил Холлиса по голове, что она решила, что его застрелили.
Ужасно, но звук, который услышала Ларей, был треском проломленного черепа. В панике она отдала незнакомцу бумажник Холлиса, думая, что человек в маске пришёл их ограбить. Но это было не так, и мужчина сказал Ларей встать и бежать.
Полицейские допросили её, и потерпевшая сообщила, что нападавшим был чернокожий мужчина, на голову которого был надет белый пакет или наволочка с вырезанными отверстиями для глаз и рта. Когда Холлис пришёл в себя, он опроверг её слова, заявив, что нападавший был белым мужчиной.
Противоречивые истории показались полиции подозрительными, и, учитывая, насколько жестоким было нападение, они предположили, что Ларей лжёт, и что она знала нападавшего. Но сказала, что он был чернокожим, чтобы прикрыть таинственного мужчину. Возможно, полиция не поверила девушке из-за её пола и решила, что она стесняется, что стала жертвой насилия, и поэтому лжёт.
Но они оба получили травмы головы. Учитывая это, можно понять, как пострадавшие могли опознать двух мужчин разной расы. Ларей была настолько травмирована и расстроена, что решила уехать из Тексарканы.
Месяц спустя, 24 марта, один из автомобилистов заметил машину с двумя пассажирами, припаркованную на той же полосе влюблённых. Он подумал, что пара в машине увлеклась объятиями и уснула там. Когда водитель подошёл поближе к машине, он понял, что люди не спали, а были мертвы.
Полиция обнаружила, что мужчина, 29-летний Ричард Л. Гриффин был убит двумя выстрелами. Его девушка Полли Энн Мур лежала на заднем сиденье. Снаружи машины полицейские нашли покрывало, залитое кровью, и установили, что Мур была убита на покрывале, а затем перенесена на заднее сиденье автомобиля.
В отличие от первого нападения, на месте преступления были найдены улики. Была оставлена гильза от пули. Техасские рейнджеры и ФБР проанализировали пулю и определили, что она, скорее всего, была выпущена из автоматического пистолета Colt 32-го калибра.
Странно, но обе жертвы были похоронены до того, как патологоанатом смог их осмотреть. А это не является стандартным протоколом полицейских расследований. Ходили слухи, что Мур не подвергалась сексуальному насилию. Но до сих пор неизвестно, почему не было проведено вскрытие, и была ли Мур жертвой насилия до своей смерти.
Три недели спустя, ранним утром 14 апреля 1946 года 17-летний Пол Мартин забрал свою 15-летнюю подружку Бетти Джо Букер из клуба, где девочка участвовала в вечернем музыкальном представлении.
Мама Букер забеспокоилась, когда её дочь не зашла в дом, чтобы оставить саксофон перед тем, как отправиться на свидание со своим парнем. Мать позвонила друзьям пары, но их никто не видел. Вызвали полицию, начали поиски, и вскоре тело Мартина было обнаружено на обочине дороги. В него выстрелили четыре раза: в нос, в затылок, в правую руку и в рёбра.
Тело Букер было обнаружено в 3 километрах от её приятеля. Девочку нашли за деревом с двумя огнестрельными ранениями – в лицо и в грудь. Автомобиль Мартина был найден в пяти километрах от тела Букер с ключами в замке зажигания.
Полиция не смогла определить, кто был убит первым. Как и в случае с предыдущим убийством, гильза указала на то, что орудием убийства был автоматический пистолет Colt 32-го калибра.
Последнее нападение Призрачного убийцы произошло вечером 3 мая 1946 года. И оно сильно отличалось от предыдущих. 37-летний Вирджил Старкс был дважды ранен в затылок через окно, когда читал газету. Когда его жена Кэти услышала звон разбитого стекла, она бросилась посмотреть, что случилось.
Обнаружив труп мужа, она побежала звонить в полицию и столкнулась лицом к лицу с убийцей. Ей дважды выстрелили в лицо, снова через то же окно, но она успела убежать в дом соседей через дорогу и сказать соседке, что её муж мертв, прежде чем потеряла сознание.
Кэти Старкс выжила и полностью восстановилась. Однако когда полиция допрашивала её после экстренной операции, она не смогла сказать следователям, кто напал на неё и мужа, потому что они так и не увидели, кто стрелял в них возле дома. На месте преступления остался лишь чёрно-красный фонарик, который никто не смог опознать.
Пытаясь раскрыть ночные убийства в Тексаркане, полиция вызвала на допрос более 400 подозреваемых. Следователь – техасский рейнджер Мануэль Тразазас Гонзауллас понял, что нападения происходят каждые три недели и попытался устроить ловушку для Призрачного убийцы.
Два офицера под прикрытием с манекенами выдавали себя за подростков, паркуясь на дорожках для влюблённых. Но полиции не повезло: убийца больше не нападал. Жители Тексарканы стали покупать оружие, сторожевых собак и жалюзи на окна. Был введён комендантский час, и люди впервые заперли свои двери.
Убийца так и не был установлен. Но имелись два реальных подозреваемых. Первым возможным призраком был 18-летний Х.Б. Теннисон. Теннисон покончил с собой в 1948 году.
Он оставил после себя предсмертную записку, в которой признался, что виновен в убийствах Мартина, Букер и Старкса. Теннисон играл в одной школьной команде с Букер, но они не были друзьями. Однако друг Теннисона явился в полицию и рассказал, что тот никого не убивал. Они играли дома в карты, когда услышали в новостях репортаж об убийстве Мартина и Букер.
Вторым возможным призраком в Тексаркане был известный угонщик автомобилей по имени Юэлл Суинни.
Жену Суинни видели за рулём угнанного автомобиля, и супруги были арестованы. Жена Суинни призналась, что убийцей был её муж, но рассказ женщины был непоследовательным – она меняла показания каждый раз, когда её допрашивали.
Она упомянула место, где Суинни оставил некоторые вещи Мартина и Букер. Но кроме её признания не было ничего надёжного, чтобы связать Суинни с «Убийствами в лунном свете». Его жена была признана ненадёжным свидетелем и не могла свидетельствовать против своего мужа ни на одном судебном процессе.
Его приговорили к тюремному заключению по обвинению в краже автомобилей в особо крупных размерах, где он и умер почти 50 лет спустя в 1994 году. Многим показалось подозрительным, что Суинни и его жена поженились за несколько дней до ареста. Неужели он использовал брак, чтобы заставить молчать единственного человека, который мог отправить его на электрический стул?
Призрачный убийца, ответственный за убийства в Тексаркане при лунном свете, до сих пор не установлен.
Убийства стали частью мрачной истории этого района. Каждый год, примерно в Хэллоуин, в местном парке показывают фильм 1976 года «Город, который боялся заката». А убийца, появлявшийся при свете луны, скрылся во тьме, чтобы никогда больше не появиться.
Источник:
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