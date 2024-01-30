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В Таиланде извращенец украл одежду и попал на видео

В Таиланде извращенец украл одежду и попал на видео

Автор:
30 января 2024 07:56
Метки: Видео   Таиланд   в мире   вор   извращенец   кража   одежда   
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Камера наблюдения, установленная в тайском городе Нонтхабури, запечатлела неизвестного мужчину, воровавшего чужие предметы одежды и шлёпанцы ради самоудовлетворения.

Жительница Нонтхабури (Таиланд) обратилась в полицию и предоставила властям запись с камеры видеонаблюдения, которая является очень тревожной. Да не просто похитил, а перед этим обнюхал, и даже облизал.

Обратившаяся в полицию 76-летняя женщина рассказала, что украденные вещи принадлежат её внуку-подростку. Старушка добавила, что ей теперь страшно выходить из дома, и она призывает полицейских как можно скорее изловить злодея.

Кстати, с 2022 года полицейские дважды арестовывали местного жителя по имени Теерапхат, который крал чужие вещи с целью самоудовлетворения. Возможно, что и на этот раз преступление совершено именно им.

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Метки: Видео   Таиланд   в мире   вор   извращенец   кража   одежда   
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