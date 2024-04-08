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ФСБ задержала пятерых мошенников, помогавших колл-центрам похищать деньги россиян

ФСБ задержала пятерых мошенников, помогавших колл-центрам похищать деньги россиян

Автор:
08 апреля 2024 13:02
Сообщество : Мошенничество
Метки: Ynews   Видео   ФСБ   аферисты   задержание   колл-центры   мошенники   обман   
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Задержанные организовали и поддерживали работу узла связи, через который украинские аферисты обкрадывали жителей РФ. Фигурирует сумма в 7 миллиардов рублей - столько денег россиян мошенники похитили благодаря этим посредникам.

ФСБ опубликовала кадры задержания пятерых жителей России, которые подозреваются в поддержке украинских колл-центров. Криминальная схема действовала с 2022 года. Используя специальное оборудование, злоумышленники подменяли номера аферистов на российские. Таким образом, абоненты были уверены, что звонившие не имеют отношения к зарубежным обманщикам. Дальнейшая история развивалась по традиционной схеме: войти в доверие - испугать - предложить выход из положения. Обманным путём лишь благодаря одному узлу связи мошенники сумели вывести за рубеж около семи миллиардов рублей.




"ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере. Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины", -

говорится в ЦОС ФСБ РФ.


У задержанных изъяты средства связи, компьютеры, деньги и цифровые активы. При обыске были найдены и изъяты предметы роскоши, драгоценности. Также наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых.


Пятерым задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все они заключены под стражу.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   ФСБ   аферисты   задержание   колл-центры   мошенники   обман   
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14  комментариев
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7k
satra Час назад
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1k
DDM 6 минут назад
У меня родственника эти мрази обманули. Человек потом неделю в себя приходил. Приятно видеть, что есть и на них управа!
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1k
Николай 13 минут назад
Теперь опытные специалисты поедут работать по профессии в места не столь отдалённые.
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6k
Денис 21 минуту назад
Молодцы конечно, но имея доступ к биллинговым записям операторов и МТТ конечная точка вычисляется на раз.
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23k
Shtoppi Полчаса назад
теперь всех причастных к этой преступной группе, поддерживавших деятельность хахляцких колл-центров и соответственно финансирование всу и террористического украинского режима, дОлжно отправить на севера, на пожизненную каторгу.
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22k
иванов дмитрий 44 минуты назад
Никогда не слышал, что бы тряслись банки, по поводу криминальных переводов на Украину.
А ведь это основное звено в этой цепочке.
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15k
L.Nemo 45 минут назад
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89
Бриллиант 48 минут назад
Знамените хахляцкое "А НАС ЗА ШО?", хорошо бы каждому такому ублюдку по уху отрезать.
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89
Бриллиант 36 минут назад
Сколько горя принесли людям эти подонки! А через этих тварей надо выяснить где конкретно находятся на Окраине кал-центры и завтра уже туда по парочке ФАБов.
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5k
Максим Макашев 52 минуты назад
Задержали? То то я смотрю, что в последнее время меня не из "службы безопасности банка", ни из "полиции", ни из "следственного комитета" не беспокоят. Оказывается вот оно, чё, Михалыч!
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8k
Alex 53 минуты назад
Всех на кол!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1971 пост (1959 в горячем)

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