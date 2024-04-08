ФСБ задержала пятерых мошенников, помогавших колл-центрам похищать деньги россиян

Задержанные организовали и поддерживали работу узла связи, через который украинские аферисты обкрадывали жителей РФ. Фигурирует сумма в 7 миллиардов рублей - столько денег россиян мошенники похитили благодаря этим посредникам.
ФСБ опубликовала кадры задержания пятерых жителей России, которые подозреваются в поддержке украинских колл-центров. Криминальная схема действовала с 2022 года. Используя специальное оборудование, злоумышленники подменяли номера аферистов на российские. Таким образом, абоненты были уверены, что звонившие не имеют отношения к зарубежным обманщикам. Дальнейшая история развивалась по традиционной схеме: войти в доверие - испугать - предложить выход из положения. Обманным путём лишь благодаря одному узлу связи мошенники сумели вывести за рубеж около семи миллиардов рублей.
"ФСБ РФ во взаимодействии со следственным департаментом МВД России пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастных к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, использовавшегося украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у граждан РФ денежных средств в особо крупном размере. Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины", -
говорится в ЦОС ФСБ РФ.
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У задержанных изъяты средства связи, компьютеры, деньги и цифровые активы. При обыске были найдены и изъяты предметы роскоши, драгоценности. Также наложены аресты на движимое и недвижимое имущество подозреваемых.
Пятерым задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все они заключены под стражу.
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А ведь это основное звено в этой цепочке.
Валютный контроль проверяет каждый перевод.
Даже в Беларусь я перевожу, не всегда гладко проходит..
На вопрос - буду ли я его продлевать - получил ответ: " А можно всех посмотреть"? А уже потом был послан на "кол центр"!