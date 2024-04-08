ФСБ задержала пятерых мошенников, помогавших колл-центрам похищать деньги россиян

ФСБ опубликовала кадры задержания пятерых жителей России, которые подозреваются в поддержке украинских колл-центров. Криминальная схема действовала с 2022 года. Используя специальное оборудование, злоумышленники подменяли номера аферистов на российские. Таким образом, абоненты были уверены, что звонившие не имеют отношения к зарубежным обманщикам. Дальнейшая история развивалась по традиционной схеме: войти в доверие - испугать - предложить выход из положения. Обманным путём лишь благодаря одному узлу связи мошенники сумели вывести за рубеж около семи миллиардов рублей.