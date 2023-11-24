Мошенник накупил продуктов по цене картофелины

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который благодаря махинациям купил продукты по заниженной стоимости.
Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Художников. Местный житель взвесил одну картофелину несколько раз и наклеил напечатанные ценники на другие товары. Так как мужчина оплачивал все на кассе самообслуживания, сотрудники ничего не заподозрили.
Позже они узнали о схеме и с помощью камер видеонаблюдения вычислили покупателя. Когда он пришел в магазин снова, сотрудники вызвали силовиков.
Мужчину задержали.
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(Под Петербургом)
Бывают конечно вот такие уроды, но они вычисляются "на раз".
В саму кассу самообслуживания встроена камера над ней тоже висит
Такая схема может несколько раз сработать только если ездить по другим районам и при этом по разным сетям, то есть очень недолго.
Там система распознавания лиц, к тому же централизованная. Если в одном магазине засветился - во всех стальных можешь не появляться, сразу вызовут полицию.
- Представь, Изя, в России таки не так уж и плохо. Много магазинов, где хорошая еда вообще бесплатная.
- Как это, Сеня?
- Да, это у них кассы самообслуживания называются.
шальные малолетки, я думаю, этим часто промышляют.
но палятся бабки, конечно, просто совсем по тупому...
Однажды бабка набрала себе сумку продуктов, и прислонила карточку несколько раз к терминалу так, что он не мог сделать оплату (чтобы было понятнее - она его карточкой так "отшлепала" раза 3), заказ при этом конечно же не оплатился, бабка пошла, как будто все нормально. В тот раз ее кассир развернул и попросил оплатить по-человечески...