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Мошенник накупил продуктов по&nbsp;цене картофелины

Мошенник накупил продуктов по цене картофелины

Автор:
24 ноября 2023 11:43
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   картошка   магазин   мошенник   обман   умора   цена   
2351
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который благодаря махинациям купил продукты по заниженной стоимости.

Инцидент произошел в супермаркете на проспекте Художников. Местный житель взвесил одну картофелину несколько раз и наклеил напечатанные ценники на другие товары. Так как мужчина оплачивал все на кассе самообслуживания, сотрудники ничего не заподозрили.


Позже они узнали о схеме и с помощью камер видеонаблюдения вычислили покупателя. Когда он пришел в магазин снова, сотрудники вызвали силовиков.


Мужчину задержали.

Источник:

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Метки: Видео   картошка   магазин   мошенник   обман   умора   цена   
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25  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
Его спровоцировали, понаставили касс самообслуживания, как тут устоять
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37k
Алексей 17 минут назад
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795
Villary Полчаса назад
Таких уродов [мат] надо ногами, чтобы не плодился. Потому-что он не только хитрожопый, но еще и тупой.
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300
iskra Полчаса назад
У нас пару лет назад открылся новый сетевой магазин с кассой самообслуживания. Сначала возле этой кассы постоянно находились два работника, которые разьясняли людям что и как надо делать. Потом работников убрали,а ещё через неделю и кассу заменили на обычную. И больше в моем городе таких касс нет ,и ставить не пытаются..
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142
Феличита iskra 23 минуты назад
аналогично
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44k
FoxGen Полчаса назад
Схема хорошая, но одноразовая. "Потом вы примелькаетесь, и вас будут бить." (С)
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1k
Дмитрий Полчаса назад
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5k
Горожанин 43 минуты назад
Приехал еврей из Израиля, где война, в Россию, где никогда не жил, но слышал, что можно. Хвастается по телефону.
- Представь, Изя, в России таки не так уж и плохо. Много магазинов, где хорошая еда вообще бесплатная.
- Как это, Сеня?
- Да, это у них кассы самообслуживания называются.
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22k
Mike Miller 48 минут назад
Неужели есть такие, которых не ловят в итоге? Ну дур дом же, заработать судимость из-за пары тысяч рублей.
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14
Tim 53 минуты назад
Старая схема )))
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1k
investas 57 минут назад
Ну это святое - взвесить груши по цене яблок сезонных)
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9k
БарНалей Час назад
У нас на кассах самообслуживания стоят весы на которые складывают пробитый товар. Если вес не совпадает, то аларм. Единственно что можно это перед печатью этикетки указать другой товар.
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16k
Александр Маслов Час назад
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58k
alertol 2 часа назад
Один чувак так PS купил. Спалился только от жадности, потом ещё 2 раза покупал... (на 3-й раз скрутили)
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28k
Lehoia 2 часа назад
В ашанах, персонал периодически проверяет соответствие ценников на весовом товаре на кассах самообслуживания. Но, подозреваю что очень много народа, особенно в возрасте, умышленно печатают и клеют заведомо дешевые ценники на более дорогой товар.
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323
ruslan d Lehoia 2 часа назад
Да на кассе самообслуживания можно вообще половину не пробить и никто не заметит - процентов 70 ))) , но если что, придется придумывать замечательные истории .
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323
ruslan d Lehoia 2 часа назад
Скорее всего так и будет
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