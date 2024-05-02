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«Спанч Бобу» — 25 лет: всё, что вы хотели знать о мире мультсериала

«Спанч Бобу» — 25 лет: всё, что вы хотели знать о мире мультсериала

Автор:
02 мая 2024 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Губка Боб Квадратные Штаны   интересно   мультик   мультсериал   спанч боб   факты   фото   
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«Губка Боб Квадратные Штаны» — американский мультсериал телеканала Nickelodeon. Впервые его пустили в эфир 1 мая 1999 года, на сегодняшний день он насчитывает уже 14 с половиной сезонов, что делает его самым продолжительным проектом в истории канала.

За 25 лет вселенная мультфильма разрослась до совершенно неприличных размеров, но в сути своей почти не изменилась: это абсурдистская, сюрреалистическая комедия, которая, несмотря на комичность происходящего, гораздо чаще апеллирует ко взрослой аудитории.

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Спанч Боб, он же Губка Боб — это… желтая квадратная губка. Изначально сериал планировали назвать SpongeBoy, то есть «Мальчик-губка». Но имя уже запатентовали производители швабр. Выглядит главный герой как губка поролоновая, но на самом деле он губка морская. Чушь какая-то, скажете вы. И будете правы. Но именно вот эта «чушь», которой до краев наполнен мультфильм, и делает его особенным. В хорошем смысле этого слова.

Губка Боб живет на дне океана в городке под названием Бикини Боттом. Это, к слову, реальное место — коралловый остров в Тихом океане в цепи Ралик (Маршалловы острова). В 40-е — 50-е США проводили там не менее реальные ядерные испытания. Выводы делайте сами.

Вообще же городок довольно неплохо развит с экономической точки зрения. Там есть предприятия, рестораны, магазины, поликлиники, парки развлечений. И даже какое-никакое законодательство! Словом, жизнь в Бикини Боттом бьет ключом.

Работает Губка Боб в заведении быстрого питания «Красти Краб», где готовят крабсбургеры. Естественно, такая работа предполагает множество приятных и не очень знакомств, но большинство эпизодических персонажей надолго в сериале не задерживаются. Основной костяк действующих лиц сложился еще в первых сезонах. Знакомьтесь.

Гэри — домашняя морская улитка Губки Боба, которая живет вместе с ним в доме из ананаса и мяукает, как кошка.

Патрик — розовая морская звезда, лучший друг Губки Боба. Он очень добрый, но очень тупой. И это неудивительно, ведь у морских звезд нет мозгов.

Сквидвард — то ли осьминог, то ли кальмар, работает кассиром в «Красти Краб», сосед Губки Боба. Саркастичный сноб, считающий себя элитой, за что постоянно становится объектом насмешек и издевательств.

Мистер Крабс — собственно, краб, владелец забегаловки «Красти Краб», хитрый, самодовольный, одержимый идеей денег — их получения и приумножения.

Сэнди Чикс — белка из Техаса (что? да!). Живет в наполненном воздухом стеклянном куполе и носит гидрокостюм.

Пенелопа Пафф — рыба-еж, учительница Губки Боба в школе управления катерами. Нередко берет на себя ответственность за разрушительную деятельность, которую ведет главный герой.

Перл Крабс — кашалот-подросток, дочь мистера Крабса. Интересы: шоппинг, поп-музыка, кредитная карта отца.

Шелдон Планктон — одноглазый копепод с завышенной самооценкой и комплексом неполноценности, основной антагонист сериала. Владелец ресторана «Помойное ведро». Постоянно пытается украсть секретный рецепт крабсбургера.

И если у вас после ознакомления со списком возник миллион вопросов, ничего, так и задумано.

Губку Боба придумал морской биолог, преподаватель Океанографического института Стивен Хилленберг. В 1987 году, после очередного погружения, он задумал создать мультфильм про морских обитателей. Но идее пришлось довольно продолжительное время ждать своего часа.

Первой профессиональной работой Хилленберга в анимации стал мультсериал все того же канала Nickelodeon «Новая жизнь Рокко». В этом проекте Стивен занимался режиссурой, писал сценарии, делал раскадровку. В 1995 году ему предложили сделать собственное мультипликационное шоу. Хилленберг не стал брать паузу на придумывание концепции — она была давно готова. Так родился Губка Боб.

Премьера мультсериала состоялась 1 мая 1999 года. Сегодня «Спанч Боб» — безусловно, самый успешный проект Nickelodeon, обогнавший по продолжительности такие хиты, как «Ох уж эти детки!», «Крутые Бобры», «Котопес», «Эй, Арнольд!».

В основе большинства серий лежит юмор абсурда. Кислотный сюрреализм, который тем не менее умудряется сохранять целостность. Метод работы сценаристов известен — это игра в слова. Авторы пишут на бумажках любые существительные, которые приходят им в голову, затем бумажки кидают в шляпу, перемешивают, вслепую достают три-четыре штуки. В течение минуты на основе вылезших из шляпы слов придумывают короткую основу сюжета будущей серии.

Кроме того, одна из сценаристов Мерриуэзер Уильямс определила в качестве творческого метода для всей команды авторов сборник эссе Рэя Брэдбери «Дзен в искусстве написания книг». При этом еще на ранних этапах создания «Спанч Боба» было решено, что основной персонаж будет во многом похож на ребенка — непосредственного, наивного, доброго и оптимистичного. Вроде персонажей известного комика Джерри Льюиса. Или, если угодно, дятла Вуди Вудпеккера. Так и получилось.

28 ноября 2018 года Хилленберг скончался на 57 году жизни. За пару лет до этого у него диагностировали заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. Но, несмотря на смерть создателя, Губка Боб продолжает жить и улыбаться. И эта вселенная все еще полна тайн и сюрпризов.

Этот список при желании можно растянуть на добрую тысячу пунктов. Отсылками «Спанч Боб» забит под завязку — некоторые из них совсем очевидны и лежат, простите за каламбур, на поверхности. Некоторые же запрятаны довольно хитро. Перечислим наиболее интересные, дополнив их разными занятными фактами.

На самом деле — ничему. Вот вообще ничему. Поэтому рассматривать его как детский было бы не вполне правильно. «Спанч Боб» — это до предела утрированная, экзальтированная и по-хорошему безбашенная пародия на нашу с вами реальность. И цель ее — в яркой форме обыграть те или иные основополагающие свойства этой реальности. Там, где ребенок увидит только цветастую обертку, взрослый разглядит (при должной внимательности, конечно) тонкую сатиру и умную иронию. Интерпретировать же «Спанч Боба» можно до бесконечности. Главное — просто получать удовольствие от просмотра.

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Метки: Губка Боб Квадратные Штаны   интересно   мультик   мультсериал   спанч боб   факты   фото   
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Наталья Полчаса назад
Ээм. Где список отсылок?
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15k
L.Nemo 15 минут назад
"...Бикини Боттом. Это, к слову, реальное место" - К слову, реальное место называется Атолл Бикини. А Бикини Боттом - это прикол. Лифчик в купальнике называется бикини топ, а трусы, соответственно, бикини боттом
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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