«Спанч Бобу» — 25 лет: всё, что вы хотели знать о мире мультсериала

Работает Губка Боб в заведении быстрого питания «Красти Краб», где готовят крабсбургеры. Естественно, такая работа предполагает множество приятных и не очень знакомств, но большинство эпизодических персонажей надолго в сериале не задерживаются. Основной костяк действующих лиц сложился еще в первых сезонах. Знакомьтесь.

Гэри — домашняя морская улитка Губки Боба, которая живет вместе с ним в доме из ананаса и мяукает, как кошка.

Патрик — розовая морская звезда, лучший друг Губки Боба. Он очень добрый, но очень тупой. И это неудивительно, ведь у морских звезд нет мозгов.

Сквидвард — то ли осьминог, то ли кальмар, работает кассиром в «Красти Краб», сосед Губки Боба. Саркастичный сноб, считающий себя элитой, за что постоянно становится объектом насмешек и издевательств.