33 интересных факта о культовом мультфильме "Король лев"

30. При бюджете в 45 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 968,5 миллионов долларов, став самым кассовым мультфильмом в мире, а также вторым по кассовым сборам фильмам 1994 года после ленты "Форест Гамп".

Свою позицию самого кассового анимационного фильма "Король лев" удерживал на протяжении почти 20 лет, пока в 2013 году его не вытеснили "Гадкий Я 2" и "Холодное сердце".

Кроме того, фильм получил два "Оскара" за музыку (Ханс Циммер) и за песню "Can You Feel the Love Tonight" (Элтон Джон). А я напомню. что фильм задумывался как проходной проект, пока основная группа трудилась над мультфильмом "Покахонтас". Неплохо для проходняка, верно?

31. Несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что мудрого мандрила зовут Рафики, в мультфильме его имя никогда не произносилось. В основном его называли либо обезьяной, либо бабуином. Тем не менее, его имя можно увидеть в титрах, а также услышать в последующих проектах по "Королю льву".