33 интересных факта о культовом мультфильме "Король лев"

В ходе этого разговора кто-то предложил идею снять мультфильм про Африку, а другие эту идею поддержали.

Кстати, это был последний диснеевский проект, над которым работал Джеффри Катценберг. Чуть позже он уйдет из компании "Дисней" и создаст собственную компанию "Dreamworks", а его первым мультфильмом станет "Шрек".

2. А вот со сценарием было много проблем, так как он постоянно переписывался.

Первый вариант сценария написал автор мультфильма "Маленький храбрый тостер" Том Диш. И по первоначальной задумке этот мультфильм должен был назваться "Король Калахари".