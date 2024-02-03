33 интересных факта о культовом мультфильме "Король лев"

Когда я впервые посмотрел мультфильм "Король лев", то я был просто в дичайшем восторге. Потрясающая и яркая рисовка, графика, сюжет, экшен и музыкальное оформление сделали свое дело.
1. Идея создать мультфильм "Король лев" появилась практически случайно. Однажды, во время поездки в Европу, Рой Дисней (брат Уолта Диснея и глава компании), Джеффри Катценберг (продюсер "Диснея", а ныне ген. продюсер "Dreamworks") и Питер Шнайдер (президент отдела полнометражной анимации Disney) обсуждали идеи своих будущих анимационных проектов.
В ходе этого разговора кто-то предложил идею снять мультфильм про Африку, а другие эту идею поддержали.
Кстати, это был последний диснеевский проект, над которым работал Джеффри Катценберг. Чуть позже он уйдет из компании "Дисней" и создаст собственную компанию "Dreamworks", а его первым мультфильмом станет "Шрек".
2. А вот со сценарием было много проблем, так как он постоянно переписывался.
Первый вариант сценария написал автор мультфильма "Маленький храбрый тостер" Том Диш. И по первоначальной задумке этот мультфильм должен был назваться "Король Калахари".
Об изначальном сценарии известно мало, но точно известно, что по задумке Диша сюжет вертелся вокруг войны между львами и бабуинами. Также, в его сценарии присутствовало несколько львов самцов и даже Рафики, который здесь, правда, был не мандрилом, а гепардом.
Но точно известно, что Катценбергу эта идея не понравилась. Он неплохо умел визуализировать сценарий у себя в голове, поэтому, почитав сценарий Диша, он его забраковал, ибо он посчитал это туфтой.
Вторая версия сценария под рабочим названием "Король джунглей" (несмотря на то, что львы не живут в джунглях), над которой работала Дженни Трип, ввела в сюжет львенка, который получил привычное нам имя Симба. По ее задумке Симба отбился от прайда и его похитила хищная птица, но в итоге ее спасли бабуин и мангуст (прообразы Тимона и Пумбы). И хоть этот сценарий и не стал финальным, но часть его все же легла вы итоговую версию мультфильма.
Со временем выходило еще немало сценариев, которые браковались, но в то же время часть наработок попадало в итоговый вариант. Например, изначально Шрам вообще не должен был быть братом Муфасы. Таким образом по крупинкам был и создан итоговый вариант сценария.
3. Но, конечно же, нельзя и забывать о том, что мультфильм очень сильно вдохновлялся Шекспировским "Гамлетом". Впрочем, создатели этого даже не скрывали.
Тут есть много от произведения Шекспира:
- Короля убивает родной брат;
- Тень (призрак) отца является сыну. Причем, изначально этой сцены не было прописано в сценарии, но ее решили вставить, чтобы у Симбы была веская причина вернуться домой;
- Принц возвращается после изгнания, чтобы отомстить;
- Шрам играется с черепом. Вспоминаем про бедного Йорика из "Гамлета";
- По изначальной версии сценария Шрам в финальной битве должен был сказать фразу "Спокойной ночи, маленький принц", что также отсылало бы к "Гамлету".
3. Джеффри Каценберг решил сделать небольшую отсылку и на свою жизнь. Когда-то в молодости, будучи волонтером, он своими глазами наблюдал политическую грызню во время выбора мэра.
4. Для того, чтобы лучше изучить поведение животных, съемочная группа поехала в Кению. Именно там их и посетила мысль о Круге жизни и других вещах, которые вошли в мультфильм. Как утверждают создатели, если бы не эта поездка, то мультфильм бы получился совершенно другим, и скорее всего намного хуже итогового варианта.
Более того, именно благодаря этой поездке и появилась песня "Хакуна Матата". Во время поездки местный гид рассказал философии "Хакуна Матата". Диснеевцам этот так понравилось, что они решили вставить это в мультфильм. А ведь изначально этой песни и вовсе не должно было быть. Вместо нее Тимон и Пумба должны были петь песню о радости поедания насекомых.
5. Из мультфильма была вырезана сцена, как Шрам домогался до Налы, намекая ей с помощью песни, что место королевы вакантно, и она может ей стать, родив ему львят. Эта сцена, кстати, доступна в интернете. Правда, это не официальный фрагмент. Эта заслуга одного энтузиаста, который воссоздал эту сцену по сценарию. Причем, получилось настолько качественно, что не отличить от реальной диснеевской анимации.
6. Из итоговой версии мультфильма вырезали немало персонажей, таких как Ми-Ту (брат Налы), ящерица Игги, мудрая лисица и девушка-суррикат по имени Тесма, в которую должен был влюбиться Тимон.
7. Самое забавное, что всех львов в мультфильме "Король лев" озвучивали тигры. Да, так уж получилось, что тигры рычат более выраженно и ярче, нежели львы.
8. Вы удивитесь, но в "Диснее" не делали больших ставок на этот мультфильм. Дело в том, что создатели уже давно решили отойти от мультфильмов про говорящих животных. А успех таких хитов как "Красавица и чудовище", "Русалочка" и "Аладдин" только подтвердили это.
Многие считали, что "Король лев" будет откровенным проходняком, поэтому основные силы были брошены на создание мультфильма "Покахонтас", ведь он не только повествовал о людях, но и затрагивал реальную историю.
В итоге, чтобы закрыть все потребности, приходилось брать даже новичков без опыта.
9. Для того, чтобы аниматоры взбодрились и лучше почувствовали царя зверей, в студию пригнали живого льва и львенка. Было страшновато, но это дало свои плоды.
10. Над созданием мультфильма работало несколько групп аниматоров. Так, например, одна группа отвечала за эпизоды с детством Симбы, а другая работала уже над взрослым главным героем и т.д.
11. Для Муфасы была приготовленная собственная песня, которая должна была войти в мультфильм, и в которой пелось о том, что быть королем - это большая ответственность.
12. После выхода мультфильма "Король лев" многие обвинили его в том, что он является плагиатом старого японского мультфильма "Белый лев Кимба". А Мэтью Бродерик, озвучивший взрослого Симбу, и вовсе был уверен, что он попал в ремейк данного японского мультфильма.
Да, определенное сходство тут есть. Имя главного героя - Кимба, что похоже на Симбу. Кроме того, есть лев со шрамом на глазу, обезьяна, похожая на Рафики, погибший отец главного героя и несколько других похожих моментов. Но создатели мультфильма заявили, что они в принципе не знали о существовании "Белого льва Кимбы".
И вы знаете, я им верю. С учетом того, сколько работы было проделано над сценарием ,который собирался по кусочкам, вряд ли мультфильм можно обвинить в плагиате. Хотя, возможно, диснеевцы и лукавят (по крайней мере сценаристы), так как некоторое сходство действительно есть.
Компании, которая выпускала "Белого льва Кимбу", предложили подать на "Дисней" в суд за плагиат, но те отказались, так как понимали, что против такой крупной компании и их адвокатов им просто не выстоять.
13. Помимо классической анимации в фильме были использованы некоторые CGI элементы. И самой масштабной сценой с 3D-графикой стала та самая культовая сцена с бегущим стадом антилоп.
Была проделана кропотливая и просто колоссальная работа. И все это не зря. Даже сегодня эта сцена смотрится масштабно и зрелищно. И самое интересное, что на создание этой трехминутной (а точнее 150-секундной) сцены ушло аж почти три года.
14. Многие имена персонажей были взяты из языка суахили. Так, например, Симба переводится как "Лев", Сараби (мать Симбы) переводится как "Мираж", Рафики - "друг", Пумба - "недотёпа", Шензи (главная гиена) - "грубая" и т.д.
Кстати, насчет Пумбы. Несмотря на то, что это слово с суахили означает "недотепа" или "придурковатый", именно так там и называют бородавочников. Как объяснял съемочной группе их гид, такое название бородавочники получили за свое странное поведение, ведь если во время погони за ним хищник устанет, чтобы передохнуть, то бородавочник тоже встанет и не будет убегать дальше, пока тот не погонится за ним снова.
И конечно же нельзя было не отметить, что Шрам - это не имя, а прозвище, которое он получил после того ,как "заработал" свой шрам на глазу. И хоя в мультфильме этого и не говорится, известно, что его настоящее имя - Така, что в переводе с суахили означает "Отброс".
Зато имя Муфаса никак не связано с каким-то названии. Его назвали в честь последнего короля одного из кенийских племен, которое исчезло после колонизации.
15. Элтон Джон буквально убедил авторов включить его песню "«Can You Feel the Love Tonight»"в мультфильм, и не зря, так как в итоге эта песня принесла мультфильму "Оскар".
Правда, изначально, во время исполнения этой композиции, Тимон и Пумба должны были подпевать коряво и с недовольными лицами (с издевкой), так как Симба увлекся Налой. Эта версия не понравилась Элтону Джону и он велел не портить его композицию таким образом.
Авторы с этим согласились и дали Тимону исполнить часть песни грустным тоном, что стало удачным решением.
16. Мультфильм "Король лев" стал первым диснеевским мультфильмом, к озвучке которого привлекли настоящих звезд кино, а не просто актеров озвучки. Среди них можно выделить таких известных актеров как Мэтью Бродерик (Симба), Джеймс Эрл Джонс (Муфаса), Роуэн Аткинсон (Зазу), Вупи Голдберг (гиена Шензи), Джереми Айронс (Шрам), Чич Марин (гиена Банзай), Мадж Синклер (Сараби), Натан Лейн (Тимон).
Причем, изначально Натан Лейн пробовался на роль Зазу, а Эрни Сабелла на роль одной из гиен, но в итоге они так рассмешили всех сотрудников своей игрой, что для них нашли более интересные роли Тимона и Пумбы.
А вот безмозглую гиену Эда озвучил (по крайней мере издавал звуки) известный актер озвучания Джим Каммингс, который озвучил гигантское количество анимационных персонажей. Да, именно он озвучил Черного плаща в одноименном диснеевском мультсериале.
Ну и конечно же нельзя не отметить, что многих персонажей срисовывали с актеров, которые их озвучивают. Ну вы только гляньте на Зазу. Это же вылитый Роуэн Аткинсон.
17. Студия "Дисней" была заинтересована и в разработке сторонних проектов по их мультфильмам, в том числе и играм. Поэтому, еще на этапе создания мультфильма компания "Disney" обратилась к компании "Virgin interactive", которая уже выпускала для "Диснея" успешную игру "Disney's Aladdin", в которую многие из нас играли на приставке Sega mega drive 2.
И именно из-за того, что созданием игры занимались еще до того как был закончен мультфильм, в ней присутствовали некоторые отклонения от будущего мультфильма.
Так, например, на уровне "Hakuna matata" (последний детский уровень) нам предстояло сражаться с гориллой, которой в мультфильме не было. Как оказалось, по изначальной задумке в мультфильме должна была быть та самая горилла, которая задирала Симбу, но в итоге от нее отказались. А вот из игры ее вырезать не стали (разве что из пиратской версии).
18. Марш гиен под песню Шрама - это конечно же аллюзия на Адольфа Гитлера и марша солдат третьего рейха. Тут уж несложно догадаться.
19. Джэймс Эрл Джонс и Мадж Синклер, которые озвучивали Муфасу и Сараби (родителей Симбы), играли короля и королеву в фильме "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли.
20. Пумба стал первым диснеевским персонажем, который пускал газы. Чтобы издать характерный звук, актер озвучания Эрни Сабелла сам выдавал его....свои ртом, прикрывая его ладонью.
21. В отличие от других львов и львиц, когти Шрама всегда выпущены, что явно говорит о его натуре.
22. Дружба суриката и бородавочника - это вовсе не вымысел для мультфильма. В дикой природе сурикаты действительно часто обитают рядом с бородавочниками и даже поедают клещей с их спин.
23. Изначально, сурок, который вылезает из под земли, должен был быть голым землекопом (животное такое есть). Но у художников выходило очень странное животное, напоминающее неприличный орган. Режиссер даже пошутил, что если они вставят этого персонажа, то им придется ставить на мультфильм ограничение по возрасту. Поэтому голого землекопа заменили на сурка.
24. Помните, когда Тимон говорит фразу "Мне что, надеть юбку и танцевать хулу?". Так вот, данная реплика была импровизацией актера Натана Лейна, озвучившего Тимона. Но создателям настолько понравилась эта фраза, что они решили нарисовать сцену, где Тимон танцует в юбке из листьев.
25. У юного актера Джонатана Тейлора Томаса никак не получалось правильно озвучить Симбу в момент, когда он пытается разбудить погибшего Муфасу. Тогда режиссер подошел к мальчику и что-то прошептал ему на ухо, после чего Томас смог отыграть нужную эмоцию. Как позже выяснилось, режиссер сказал ему что-то про его маму.
26. В одной из сцен Муфаса спрашивает Зазу: "Ну и что мне с ним делать?", имея в виду Шрама. На это Зазу отвечает: "Из него вышел бы неплохой коврик". Изначально, эта фраза задумывалась просто как проходная шутка, но позже диснеевцы решили использовать ее для своего мультфильма "Геркулес" (1997). В одной из сцен Геркулес бросает на пол шкуру льва. Ну и я думаю, что вы уже поняли, чья это шкура.
27. Дисней частенько пихал отсылку на Микки Мауса в свои проекты. "Король лев" не стал исключением. Силуэт головы и ушей Микки Мауса можно заметить на одном из жуков.
28. Многие зрители заметили, что в момент, когда Симба падает на землю, из под него вылетают частицы пыли, которые образуют слово "SEX".
Бывший аниматор студии "Дисней" опроверг эту информацию. Он сообщил, что облако пыли действительно образовывало слово. Но там была зашифрована аббревиатура "SFX", что отсылает команду, которая занималась спецэффектами.
29. По изначальной задумке Шрам все же должен был скинуть Симбу со скалы, что отсылало бы к смерти Муфасы. Но в любом случае Симба должен был бы выжить, а Шрам в итоге должен был сгореть заживо, громко при этом смеясь. Но в итоге создатели передумали и сделали сцену финальной битвы куда интереснее. Согласитесь, смерть Шрама от лап гиен куда более интересная и жуткая.
30. При бюджете в 45 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 968,5 миллионов долларов, став самым кассовым мультфильмом в мире, а также вторым по кассовым сборам фильмам 1994 года после ленты "Форест Гамп".
Свою позицию самого кассового анимационного фильма "Король лев" удерживал на протяжении почти 20 лет, пока в 2013 году его не вытеснили "Гадкий Я 2" и "Холодное сердце".
Кроме того, фильм получил два "Оскара" за музыку (Ханс Циммер) и за песню "Can You Feel the Love Tonight" (Элтон Джон). А я напомню. что фильм задумывался как проходной проект, пока основная группа трудилась над мультфильмом "Покахонтас". Неплохо для проходняка, верно?
31. Несмотря на то, что мы прекрасно знаем, что мудрого мандрила зовут Рафики, в мультфильме его имя никогда не произносилось. В основном его называли либо обезьяной, либо бабуином. Тем не менее, его имя можно увидеть в титрах, а также услышать в последующих проектах по "Королю льву".
32. После выхода мультфильма некоторые зрители начали строить теории о том, что Симба и Нала - брат и сестра, ведь в прайде один лев осеменяет всех львиц, а также убивает детей бывшего главы прайда.
Создатели мультфильма заверили, что у Симбы и Налы разные отцы, хоть об отце Налы никогда ничего и не рассказывалось. Также, создатели просили не придираться к некоторым несоответствиям мультфильма по отношению к дикой природе. Все же это художественное произведение, которое не претендует на правдивость.
Но все же во второй части мультфильма, который отсылает нас к другому произведению Шекспира "Ромео и Джульета", создатели решили сделать Кову не родным, а приемным сыном Шрама, дабы больше никто не строил теории об инцесте, так как Кову и Киара (дочь Симбы) должны были влюбиться друг в друга.
А спустя много лет авторы и вовсе сказали, что Шрам не является родным братом Муфасы. Но как по мне это весьма странное заявление.
33. После успеха мультфильма "Король лев" заработал самый настоящий конвейер. Конкретно, вышло два полнометражных продолжения, мультсериал "Тимон и Пумба", а также мультсериал "Хранитель лев".
Ну и конечно же не будем забывать о полномасштабном ремейке 2019 года. Фильм оказался настолько успешным, что и по сей день держит первое место в списке самых кассовых анимационных фильмов.
Источник:
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