19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"

Также решили поступить и с "Чудесами на виражах". Подумав над тем, каких известных героев можно взять, авторы остановили свой выбор на персонаже Балу из мультфильма "Книга Джунглей" все от той же студии "Дисней". Туда же подтянули и некоторых других персонажей, таких как орангутан Луи и тигр Шер Хан. Правда, авторы сразу предупредили, что эти герои ничего общего (кроме внешности и имен) не имеют с героями "Книги джунглей". Будем считать, что это очередная параллельная вселенная.

Даже на озвучку Балу хотели привлечь актера Фила Харриса, который озвучивал медведя в мультфильме "Книга Джунглей". Но в силу возраста (85 лет) тому пришлось отказаться.

2. Что касается самой идеи и сюжета, то они были вдохновлены никому толком неизвестным сериалом "Байки золотой обезьяны", который также рассказывает о бывшем военном летчике, который летал на гидросамолете, и начальником который является женщина.