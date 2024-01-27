19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"

Мультсериал "Чудеса на виражах", рассказывающий о приключениях медведя Балу и его юного напарника Кита покорил сердца юных зрителей 90-х.
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1. Руководство "Диснея" уже давно вынашивала в голове создать проект на подобие "Индианы Джонса", но про летчиков. Ну а после успеха мультсериалов "Утиные истории" и "Чип и Дейл спешат на помощь" руководство твердо решило, что необходимо создать мультсериал на эту тематику.
Изначально даже планировалось, что главным героем будет горе-летчик Зигзаг из "Утиных историй", который так сильно полюбился зрителям. Именно он должен был стать пилотом гидросамолета, который доставлял бы грузы.
Но в итоге авторы решили, что Зигзаг идеален в качестве второстепенного персонажа, но никак не подходит на роль основного героя. Правда, и его не оставили в стороне. Зигзаг все же был отправлен в другой сериал - "Черный плащ".
Тогда создатели решили прибегнуть к той же модели, что использовалась и в мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь". Для тех, кто не в курсе, изначально команда спасателей должна была состоять из оригинальных персонажей, но в итоге продюсеры взяли известных всем бурундуков из короткометражек 40-50-х годов, но полностью изменили их характер.
Также решили поступить и с "Чудесами на виражах". Подумав над тем, каких известных героев можно взять, авторы остановили свой выбор на персонаже Балу из мультфильма "Книга Джунглей" все от той же студии "Дисней". Туда же подтянули и некоторых других персонажей, таких как орангутан Луи и тигр Шер Хан. Правда, авторы сразу предупредили, что эти герои ничего общего (кроме внешности и имен) не имеют с героями "Книги джунглей". Будем считать, что это очередная параллельная вселенная.
Даже на озвучку Балу хотели привлечь актера Фила Харриса, который озвучивал медведя в мультфильме "Книга Джунглей". Но в силу возраста (85 лет) тому пришлось отказаться.
2. Что касается самой идеи и сюжета, то они были вдохновлены никому толком неизвестным сериалом "Байки золотой обезьяны", который также рассказывает о бывшем военном летчике, который летал на гидросамолете, и начальником который является женщина.
3. Хоть такой персонаж как Баламут (механик) не был основан на каком-либо персонаже из "Книги джунглей", его придумали не с нуля. Его внешний вид был основан на персонаже по имени Пума Пит из "Looney tunes".
4. Российские локализаторы перевели название мультсериала как "Чудеса на виражах". В оригинале же мультсериал называется "Tale spin". И на самом деле это сочетание можно перевести абсолютно по-разному (Tale - сказка, байка, история; Spin - вращение, "штопор", крутить), например "Байка о вращении", "Байки из штопора" (речь про фигуру пилотажа), "Вращающаяся сказка" (чушь какая-то) и т.д. Так что "Чудеса на виражах" - это довольно неплохой вариант.
Но, стоит еще учесть, что в английском языке есть идиома "Spin a tale", что можно перевести как "Сочинить сказку" или "Рассказать сказку". Возможно, это отсылка именно к этой идиоме. Ну да ладно, не буду лезть в эти дебри.
5. Несмотря на то, что в мультфильме возраст основных персонажей не указывается, на этапе создания авторы прописали героям конкретный возраст. Таким образом Балу 35 лет, Ребекке - 32 года, Киту - 12 лет, а дочери Ребекке по имени Молли - 5 лет.
6. В рамках мультсериала есть некая страна "Тембрия", которую населяют кабаны. Данная страна была сделана как пародия на СССР.
Саму Тембрию показывали редко, зато тембрийского полковника Спигота и его приспешника сержанта Дандера показывали довольно часто.
Но по изначальной задумке Тембрию должны были населять не только кабаны, но и львы, рыси и другие животные. Но затем авторы решили оставить только один вид животных. Правда, из-за того, что боссы заказали сопутствующий мерч еще до того как сериал был полностью готов, на рынок поступили официальные раскраски, где мы видим совершенно других животных в роли полковника Спигота и сержанта Дандера именно льва-карлика и рысь.
7. Всего было отснято 65 серий. И если вы читали мои предыдущие статьи по диснеевским мультсериалам (например, про "Чип и Дейл спешат на помощь"), то вы знаете, что это было минимальное требование по количеству серий для показа на телевидении в США, чтобы сериал можно было показывать в течение 13 недель по будням.
Но с "Чудесами на виражах" поступили очень странным образом. Изначально по телевидению показали лишь пилотную серию, состоящую из 4-х эпизодов, после чего стали ждать реакции аудитории. И только когда зрители пришли в восторг от просмотренных серий, было решено показать и остальные эпизоды.
Правда, в нашем детстве мы могли увидеть меньше половины серий, так как в 90-е по телеканалу РТР нам показали всего 26 серий. Остальные же серии были показаны на отечественном телевидении лишь в начале 00-х.
8. Воздушного пирата Дона Карнажа и орангутана Луи озвучил известный актер озвучания Дмим Каммингс. Блин, я его в каждой статье упоминаю. Ну а что поделать, если он за свою жизнь озвучил реально огромное количество персонажей, таких как Толстопуз и профессор Нимнул из "Чипа и Дейла", Черного плаща, Расула (стражника из "Аладдина"), Шокера и Хамелеона (Человек-паук, 1994), Тигру и Винни-Пуха, Чокнутого и Счастливчика Пикеля из мультсериала "Чокнутый" и др.
9. Изначально, авторы хотели назвать Кита Люком в честь главного героя фильма "Звездные войны" - Люка Скайуокера. Но затем они передумали. Тем не менее отсылка все равно имеется, ведь имя Kit Cloudkicker (Кит Ветрогон) созвучно с именем Люк Скайуокер.
То же самое было и с Ребеккой, которую по изначальной задумке должны были звать Лора. В итоге авторы назвали женщину Ребекой в честь Ребекки Хоу из сериала "Cheers" ("Веселая компания").
Хотя, в фильме есть отсылки и на других известных личностей. Так, например, в одной серии встречается персонаж по имени Сыч Капоне, фамилия которого явно отсылает к известному гангстеру по имени Аль Капоне.
Также, часто можно увидеть отсылки на других персонажей, фильмы или известных личностей, например кит Моби Димпл - это отсылка к Моби Дику, а студия "Tantamount" - это отсылка к студии "Paramaunt".
10. Также, по первоначальной задумке в мультфильме должен был фигурировать бывший муж Ребекки, но в итоге авторы решили, что ее личная жизнь должна остаться тайной, чтобы зрители сами ломали голову, кто является отцом Ребекки и куда он вообще делся: умер, сбежал или что-то еще?
11. В одной из серий мультсериала "Аладдин" (это мой любимый диснеевский проект, и в скором времени очередь дойдет и до него) Джин ради забавы превращает всех в персонажей мультсериала "Чудеса на виражах", в том числе и себя. Забавно, что роль Луи он отвел обезьянке Абу.
12. Как и в случае с "Чипом и Дейлом" и "Утиными историями" у мультсериала "Чудеса на виражах" есть несколько серий, объединенных общей сюжетной линией, которую можно даже считать полнометражкой. Речь идет о первых четырех сериях под названием "Грабеж и молнии", по сюжету которой Балу познакомился с молодым воздушным пиратом Китом, а затем они познакомились с Ребеккой, на которую и стали работать.
И кстати, именно этот четырехсерийный эпизод в 1991 году получил премию "Эмми" в номинации лучший анимационный сериал.
13. Самолет Балу, который он называет "Нырок", был основан на трех самолётах, а именно летающей двухмоторной лодке Grumman G-21 Goose от компании "Grumman", канадском самолете Canadair CL-215 и американском истребителем Lockheed P-38 Lightning.
14. После успеха сериала стали выпускаться и одноименные комиксы. Правда, сами комиксы не пользовались популярностью, поэтому их перестали выпускать уже через полгода.
15. По изначальной задумке Кит должен был быть сыном Ребекки, но потом авторы решили отвести Киту другую роль, а Ребекку наградили дочкой.
16. По словам художника Лена Смита, образ Кита был основан на юном актере Скотти Беккете из серии старых короткометражек "Пострелята".
Также, Кит, как персонаж, является аллюзией на Маугли из "Книги джунглей". Он тоже сирота, тоже привязан к Балу и также как и в "Книге джунглей" называет медведя "папа-мишка". Но так как человек в мультсериале про антропоморфных очеловеченных животных был бы явно лишним, то видимо создатели решили заменить его на медвежонка.
Ну и на "десерт" еще одна интересная штука от наших локализаторов. В русском дубляже Кита озвучивает Мария Виноградова, которая озвучивала юного Маугли в советском мультфильме.
17. В одной из серий упоминается валюта Wuble (деньги королевства Валла-Валла-Бинг-Бэнг). Естественно, это очередная отсылка на СССР, а именно на Рубль (Ruble).
18. По мотивам мультфильма "Чудеса на виражах" было выпущено две видеоигры.
Я думаю, что многие из вас играли в игру "Tale spin" (1991) от компании "Capcom", которая выходила для приставки NES (Dendy). Чаще всего ее встречали на культовом семиигровом картридже.
Чуть позже вышла еще одна игра "Tale spin", но уже для 16-битных приставок Sega mega drive 2 и Turbo Grafx 16. Данная игра полностью отличалась от 8-битного варианта. Кроме того, в нее можно было играть вдвоем.
19. Ну и конечно же я не мог не упомянуть про перезапуск мультсериала "Утиные истории" (2017), куда создатели постоянно впихивали персонажей из культовых диснеевских мультсериалов. "Чудеса на виражах" не стали исключением.
В одной из серий мы можем увидеть повзрослевших Кита Ветрогона и Молли (дочь Ребекки). Причем, Кит стал уж очень сильно походить на своего друга Балу.
Источник:
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Но, пожалуйста, не надо писать "отсылка на". Это ссылка на, а отсылка к.
"черный плащ" и " Чудеса на виражах" у меня занимали второстепенную позицию.
Раньше на фишках таких подробных сведений было больше.теперь одна желтуха и омерига