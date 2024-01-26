17 интересных фактов о диснеевском мультсериале "Чокнутый"

Но одно время даже ходили слухи, что именно кролик Роджер должен стать звездой нового сериала. Но из-за проблем с правами пришлось придумывать своего персонажа. Однако, эти слухи были опровергнуты. Авторы сказали, что у них никогда не было в планах задействовать самого Роджера, но, безусловно, фильм про Кролика Роджера стал для них источником вдохновения.

2. Как персонаж Чокнутый появился еще до выхода одноименного мультсериала. Еще в 1992 году выходила серия короткометражных мультфильмов под названием "Raw Toonage", что можно перевести как "Натуральная мультяшность".