17 интересных фактов о диснеевском мультсериале "Чокнутый"

Забавный мультик про безбашенную мультяшную рысь-полицейского, живущего среди людей, не оставил меня равнодушным.
1. Многие предполагают, что мультсериал "Чокнутый" является своеобразным продолжением культового фильма Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера". Все таки и действия фильма происходят в мире, где мультяшки живут с людьми, да и сам герой работает в паре с детективом. Но это вовсе не так.
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Несмотря на то, что основная идея мультсериала также заключалась в том, что живые люди и мультяшки живут бок о бок и взаимодействуют друг с другом, действия "Чокнутого" и "Кролика Роджера" происходят в разных вселенных. Кроме того, не будем забывать, что в фильме про мультяшного кролика были задействованы персонажи из мультфильмов разных студий (Disney, WB, MGM), тогда как в "Чокнутом" мы могли встретить лишь персонажей из диснеевских проектов.
Но одно время даже ходили слухи, что именно кролик Роджер должен стать звездой нового сериала. Но из-за проблем с правами пришлось придумывать своего персонажа. Однако, эти слухи были опровергнуты. Авторы сказали, что у них никогда не было в планах задействовать самого Роджера, но, безусловно, фильм про Кролика Роджера стал для них источником вдохновения.
2. Как персонаж Чокнутый появился еще до выхода одноименного мультсериала. Еще в 1992 году выходила серия короткометражных мультфильмов под названием "Raw Toonage", что можно перевести как "Натуральная мультяшность".
Основным персонажем одного из блоков данной короткометражки под названием "He's Bonkers" и был сам Чокнутый (Bonkers), созданный художником Ларри Лэтэмом. Также, в этой короткометражки присутствовали и другие знакомые по сериалу герои, такие как пес Нервный, Олененок и т.д. Кстати, сочетание "He's Bonkers" по сути переводится как "Он Чокнутый", но на самом деле есть такое устойчивое выражение, которое можно перевести как "Шутки ради".
Причем, изначально участие Чокнутого в данной серии короткометражек не предусматривалось, так как Чокнутый планировался уже как главный герой отдельного мультсериала. Но затем создатели решили вставить персонажа в "Натуральную мультяшность", чтобы позже выставить всё это как некую предысторию персонажа.
По сюжету самого мультсериала "Чокнутый" главный герой является не просто персонажем, а актером, который играет в шоу "Натуральная мультяшность". Но после его увольнения, он случайно помогает патрульному по имени Счастливчик Пикель остановить преступника, который хотел ограбить Дональда Дака, после чего он становится полицейским, а патрульного - до детектива.
3. Над созданием мультсериала работали никому неизвестный аниматор Дуэйн Капицци и известный аниматор Роберт Хэткок. Вместе они отсняли первые 19 серий. Причем, первые 19 серий рассказывали не о том как Чокнутый попал в полицию и работал со Счастливчиком. В этих сериях он уже работал в полицейском участке вместе с Мирандой Райт (в нашем дубляже Отважная).
Но во время тестовых показов первых 9 серий аудитория осталась не очень довольна, из-за чего данные серии пришлось завернуть, а также отказаться от услуг старой команды.
На их место пришел новый художник Роберт Тейлор (не путать с актером), который заявил, что сюжетная линия с Мирандой и вовсе не нужна. Он решил, что зрителям гораздо интереснее будет посмотреть на то, как именно Чокнутый был уволен из кино, как он попал в полицию и т.д. Также он решил, что Миранда - это слишком серьезный персонаж, поэтому и решил, что Чокнутый должен работать с тучным, неряшливым и раздражительным детективом.
Помимо этого был введен и новый лучший друг Чокнутого - кролик по имени Шалтай, который то и дело разваливался на части, и которого не было в оригинальном шоу "Raw toonage".
Новая концепция пришлась всем по вкусу, и в итоге именно серии со Счастливчиком попали в эфир.
4. Но несмотря на то, что сериал был переработан, от старых серий никто не отказывался. Они были положены на полку до лучших времен. И когда серии со Счастливчиком закончились, то старые серии подняли из архива.
Но все же оставалась одна проблема. Нельзя запускать серии с Мирандой, не объяснив, куда делся Счастливчик, Шалтай и некоторые другие персонажи. Поэтому авторы сделали дополнительную серию, которая стала неким мостиком.
В этой серии показывается как Чокнутый знакомится с Мирандой, и они вместе со Счастливчиком ловят преступников. В конце серии Счастливчика переводят в ФБР, а Чокнутый остается служить в полиции с Мирандой под руководством вспыльчивого сержанта. Вместе со Счастливчиком отправляется и кролик Шалтай, которого Чокнутый просит приглядеть за своим другом.
Выглядит все это довольно странно, так как между Шалтаем и Пикелем не было каких-либо тесных взаимоотношений. Ну да ладно. Нам хотя бы дали логичное объяснение.
5. В российском дубляже шеф называет Счастливчика Пикеля - Пиквиком, так как это вкусный чай. На самом деле - это отличная работа локализаторов, так как чай "Picwick" был весьма популярен в 90-е.
Но в оригинале шеф называет Пикеля - Пикулем. Пикули (для тех кто не знал) - это маринованные овощи, которые используются как самостоятельная закуска, так и добавка к блюдам.
Но и это еще не все. Жену Счастливчика зовут Dyl (Дил). И если произнести имя жены Счастливчика и его исковерканную шефом фамилию, то получится сочетание Dyl Pickle, что переводится как "Маринованный огурчик". К сожалению, в нашем дубляже это упустили.
6. Многие заметили, что Чокнутый в первых сериях (со Счастливчиком) отличается от Чокнутого из новых серий (с Мирандой). У Различия буквально во всем - уши, цвет и количество пятен, форма головы и т.д.
Все это связано как раз с тем, что после неудачного тестового показа серий с Мирандой, пришла новая команда, которая немного поработала над образом Чокнутого.
Сами создатели, чтобы никто не возмущался по этому поводу, решили обыграть этот момент. Поэтому в самой первой серии нам объясняют, что в обычной жизни Чокнутый выглядит именно так, как мы привыкли, а во время съемок в его шоу ему просто наносили грим, осветляя пятна и вытягивая его уши.
7. Чтобы сериал был разрешен к показу на телевидении, нужно было снять не менее 65 серий, чтобы можно было растянуть сериал на 13 недель показа каждый день по будням. Впрочем, это правило действовало и для других сериальных проектов.
8. В оригинале Чокнутого и Счастливчика озвучил известный актер озвучания Джим Каммингс. Это один из самых популярных актеров озвучки мультипликационных персонажей. Его голосом говорят несколько десятков известных всем персонажей, среди которых Шреддер из "Черепашек ниндзя", Котопес, стражник Расул из "Аладдина", Шрам из "Короля льва" и конечно же Черный плащ из одноименного мультсериала.
9. Миранда Райт (Miranda Wright) в нашем дубляже получила имя Миранда Отважная. Но на самом деле создатели вложили в это имя некий скрытый смысл.
Наверняка вы видели в американских фильмах ,что во время задержания полицейские зачитывают предполагаемому преступнику текст: "Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде...". Так вот, это зачитывание прав имеет свое юридическое название - "Права Миранды", а английское слово "Right", которое как раз и переводится как "Право", звучит также как и фамилия героини - "Wright".
10. А вообще хочется отдельно поблагодарить отечественных локализаторов, которые перевели некоторые фразы с учетом российской действительности. Так, например, в одной из серий Миранда произносит фразу "Такой хоккей нам не нужен", что отсылает нас к известной фразе комментатора Николая Озерова во время хоккейного матча между СССР и Канадой.
В другой серии Миранда читает стихотворение Чокнутого, которое звучит как "Узелок завяжется, узелок развяжется...". Естественно, это строчка из песни Алёны Апиной. И таких примеров было множество.
11. Фильм пестрит огромным количеством отсылок на другие диснеевские проекты. Так, например, мы можем увидеть Дональда Дака, Безумного Шляпника, Черного плаща, Гуфи из сериала "Гуфи и его команда", Скруджа, Магику, Братьев Гавс и других персонажей.
А вот Микки Мауса в сериале не показывали. Мы могли видеть лишь его силуэт и упоминания о нем, а также фальшивого Микки в одной из серий. Как оказалось, на тот момент действовал запрет на показ Микки Мауса в каких-либо проектах, в том числе и в диснеевских. Даже в мультсериале "Приключения Мишек Гамми" мы могли видеть силуэт Микки в качестве отсылки.
12. По мотивам мультсериала "Чокнутый" выходило 3 видеоигры в 90-е:
- Bonkers (1994, SNES);
- Bonkers (1995, Sega Genesis);
- Bonkers Wax Up (1995, Sega Game gear и Sega Master System).
13. Чокнутый ненадолго появился в перезапуске мультсериала "Утиные истории", правда совсем в эпизодическом моменте. Кстати, здесь у него по три пятна на каждой щеке, тогда как в сезоне с Мирандой было по одному пятну, а в сезоне со Счастливчиком - по два пятна.
14. В мультсериале "Чокнутый" мультяшки женского пола ходят полностью одетыми, прикрывая все места, тогда как мультяшки-мальчики (в том числе и сам Чокнутый) ходят без штанов.
15. Создатели мультсериала решили, что будет забавно "поиграть" с именами персонажей. Например, многие персонажи носят имена и фамилии на одну букву: Bonkers Bobcat (Чокнутый Рысь), Tanya Trunk, Tuttle Turtle, Bubba Bear, Scatter Squirrel, Skunky Skunk, Grumbles Grizzly и т.д. Правда, в нашем дубляже этот прикол к сожалению потерялся.
16. У Чокнутого есть мультяшные домашние тапочки, которых зовут Achilles и Tendon. Вместе эти слова образуют сочетание "Ахиллово сухожилие".
17. После теракта в Оклахома-Сити в 1995 году, некоторые серии "Чокнутого", где бы фигурировали взрывчатые вещества, сняли с трансляции. Также, в одной из серий была вырезана фраза Громилы Джо, который говорит сержанту "Ты покойник!".
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