Как создавали культовый мультсериал "Эй, Арнольд!": 17 интересных фактов о мультсериале

2. Всего было выпущено несколько комиксов. А если быть точнее, то комиксы про Арнольда выходили как дополнение к комиксам "Симпсоны".

Но однажды этими комиксами заинтересовалась уже известная компания "Nikelodeon", которая изъявила желание создать отдельный рисованный мультсериал на эту тему. Естественно, Бартлетт просто не мог отказаться от такого предложения.

Правда, для мультсериала пришлось немного поработать над образом Арнольда. Так главный герой и получил свою фирменную одежду в виде свитера и рубашки. А вот кепочка никуда не делась, а так и осталась важным атрибутом персонажа.