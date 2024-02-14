Как создавали культовый мультсериал "Эй, Арнольд!": 17 интересных фактов о мультсериале

Мультсериал "Эй Арнольд" был достаточно известен когда он вышел, он был интересным, хорошо нарисованным и смешным на то время.
1. Автором идеи мультсериала "Эй, Арнольд" стал молодой художник Крэйг Бартлетт, имя которого вы могли слышать в заставке мультсериала. Но сам Арнольд был придуман еще раньше, причем в довольно необычном пластилиновом воплощении.
Да, первая пластилиновая версия Арнольда была придумана еще в далеком 1988 году. Всего же Бартлетт выпустил три таких короткометражки, которые даже были показаны в известной детской телепередаче "Улица Сезам" (Muppets show).
Через некоторое время после этого Крэйга Бартлетта пригласили на студию "Klasky Csupo", которая работала над первыми тремя сезонами мультсериала "Симпсоны", а также выпустила известный мультсериал "Ох уж эти детки". И именно на этой студии Крэйг смог договориться, чтобы для его репоголового героя создали отдельные комиксы.
2. Всего было выпущено несколько комиксов. А если быть точнее, то комиксы про Арнольда выходили как дополнение к комиксам "Симпсоны".
Но однажды этими комиксами заинтересовалась уже известная компания "Nikelodeon", которая изъявила желание создать отдельный рисованный мультсериал на эту тему. Естественно, Бартлетт просто не мог отказаться от такого предложения.
Правда, для мультсериала пришлось немного поработать над образом Арнольда. Так главный герой и получил свою фирменную одежду в виде свитера и рубашки. А вот кепочка никуда не делась, а так и осталась важным атрибутом персонажа.
Кстати, я никогда не придавал этому значения, но если снять с Арнольда кепочку, то получается, что у него есть четкая залысина на макушке. Одна из серий даже была посвящена его потерянной кепочке, из-за чего Арни сильно расстроился.
3. Кстати, насчет Симпсонов. Связей мультсериала "Эй, Арнольд" с "Симпсонами" гораздо больше чем вы думаете. Помимо того, что комиксы про Арнольда выходили как дополнение к жураналу про Симпсонов, я также хотел бы отметить, что Крэйг Бартлетт является свояком создателей Симпсонов - Мэтта Гроенинга. Он на протяжении 30 лет был женат на Лизе Гроенинг (младшей сестре Мэтта). Но несколько лет назад они все же разошлись.
Ну а в довесок, актер Дэн Касталанетта, который озвучил Гомера Симпсона в "Симпсонах", также озвучивал деда Арнольда.
4. Компания "Nikelodeon" подписала контракт на создание одного сезона ,который будет включать в себя 20 серий, и в 1996 году этот сериал появился на экранах.
5. Изначально, Крейг Бартлетт хотел назвать персонажей в честь своих родных и близких, но его тесть Мэтт Гроенинг (создатель "Симпсонов") отговорил его от данной затеи, сказав ему, что из-за этого у него могут быть проблемы. И видимо Мэтт знал, о чем говорит, так как сам он назвал Симпсонов в честь своих родственников.
6. Имя Хельга было придумано неслучайно. Как отмечали создатели, данное имя было дано неуравновешенной девочке, так как оно похоже на сочетание "Hell girl", что можно перевести как "Адская девочка".
7. У Хельги есть старшая сестра Ольга, которая является полной ее противоположностью. В отличие от Хельги, Ольга всегда была примерной и училась на отлично. Также, Ольга является доброй, но чересчур наивной девушкой.
Но самое интересное, что имя Ольга как раз таки произошло от древнескандинавского имени Хельга, и по сути является его восточнославянской версией.
8. Вместо того, чтобы привлекать к озвучке детей женщин, как это принято, создатели решили, что будет гораздо лучше, если детей будут озвучивать дети. Но из-за того, что от сезона к сезону голоса детей менялись (грубели), приходилось постоянно менять актерский состав.
Но знаете, что самое интересное? Когда у юного Лейна Торана, который озвучивал Арнольда в первом сезоне, начал начал ломаться голос, от его услуг не отказались. Просто теперь вместо Арнольда он озвучивал хулигана Вольфганга из пятого класса.
Помимо этого, в 2017 года Лейн Торан снова вернулся к мультфильму "Эй, Арнольд", а точнее к полнометражному мультфильму "Эй, Арнольд! Кино из джунглей". Но ввиду того, что на тот момент ему было уже 36 лет, детей он конечно же уже не озвучивал. Ему досталась небольшая роль персонажа по имени Че.
9. Но если актера, озвучивавшего Арнольда заменили на другого, то мальчика Джамиля Уокера Смита, который озвучил Джеральда, оставили в проекте на том же месте. А изменение его голоса решили обосновать тем, что Джеральду вырезали миндалины. Специально для этого сняли отдельную серию.
10. И еще немного про озвучку. Если голоса мальчиков грубели и их приходилось менять от сезона к сезону, то юных актрис, которые озвучивали девочек, не трогали. Даже в последнем полнометражном мультфильме 2017 года к озвучке Хельги, Фиби, Ронды и других девочек вернулись те же самые актрисы, которые озвучивали этих же персонажей в оригинальном мультсериале 90-х.
11. Когда у Крейга Бартлетта спросили, почему Джеральд носит кофту с номером 33, он ответил, что ем просто нравится как выглядит это число.
12. В мультсериале была поднята довольно важная проблема - наркомания. Только вместо запрещенных веществ был использован шоколад.
Такой персонаж как шоколадный мальчик - это яркий пример зависимого человека, который опустился на самое дно из-за своей шоколадной зависимости. Он ищет шоколад в помойках и готов сделать всё, что угодно ради небольшого кусочка шоколада.
Но Арнольд помогает избавиться юному шокоману от его зависимости. Очень, кстати, полезная серия, которая актуальна и по сей день.
13. Хулиган-пятиклассник Вольфганг получил свое имя благодаря Вольфгангу Амадею Моцарту. В одной серии он сталкивается с другим хулиганом по имени Людвиг, имя которого отсылает нас к другому известному композитору - Людвигу Ван Бетховену.
14. Несмотря на то, что мультсериал транслировался на протяжении 9 лет (1996-2004), и за это время вышло 100 серий и одна полнометражка, мы так и не увидели финала ,который раскрыл бы нам ответы на многие волнующие вопросы.
Зато много лет спустя (в 2017 году) вышел долгожданный полнометражный мультфильм, который наконец таки ответил на все эти вопросы, полностью завершив историю Арнольда и его близких.
Во-первых, Арнольд с друзьями нашли его родителей ,которые ,как оказалось, заболели сонной болезнью. Детям удалось всех спасти, а родители Арнольда вернулись к своему сыну.
Во-вторых, мы узнали фамилию Арнольда, о которой никогда не говорилось в мультсериале. Как оказалось ,его фамилия "Shortman", что переводится как "Коротышка". Забавный троллинг от создателей, ведь именно так на протяжении всего мультсериала дед называл Арнольда. Получается, что он называл его по фамилии.
Ну и в-третьих, Хельга все же добилась своего, и они с Арнольдом начали встречаться. В принципе. на это нам намекали и в мультсериале, но со стороны деда, ведь как рассказывал старик, одна девочка его постоянно задирала. Затем выяснилось, что этой девочкой была бабушка Арнольда.
15. И опять вернемся к озвучке (да что же такое-то?). Сам создатель фильма Крейг Бартлетт озвучил нескольких персонажей для мультсериала, а именно поросенка Эбнера, Ди-джея на радио и странного одноклассника по имени Брэйни, который преследовал Хельгу, пуская на нее слюни, за что постоянно от нее получал по лицу.
А в последней полнометражной ленте 2017 года Крейг Бартлетт озвучил отца Арнольда.
16. Изначально, Хельга должна была быть обычной задирой и хулиганкой, которая просто имела скверный характер, но жена Крейга Бартлетта настояла на том, чтобы она была тайно влюблена в Арнольда. Благодаря этому Хельга стала действительно яркими и интересным персонажем.
Более того, она стала настолько популярной, что у нее появились толпы фанатов. Это натолкнуло создателей сделать отдельный спин-офф про Хельгу Потаке, но в итоге боссы студии данную идею не поддержали.
17. Уже после окончания трансляции сериала автор Крейг Бартлетт рассказал в одном интервью, что учитель Арнольда мистер Симмонс является представителем нетрадиционной ориентации.
Конечно, за мистером Симмонсом можно было наблюдать нечто подобное в его поведении, но я не понимаю, зачем об этом рассказывать?
Источник:
- 33 интересных факта о культовом мультфильме "Король лев"
- 14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"
- 17 интересных фактов о культовом мультсериале "Черный плащ", о котрых многие не знали
- 19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"
- 17 интересных фактов о диснеевском мультсериале "Чокнутый"