"Космические спасатели лейтенанта Марша": история создания и 15 интересных фактов о культовом мультсериале 90-х

В конце 80-х годов Джефф загорелся идеей создать некий аналог японских мультфильмов про роботов (Меха - поджанр Анимэ, где сюжет крутится вокруг роботов и технологий), которые в то время были очень популярны.

Сам Сигал понимал, что все эти мультфильмы про роботов создаются только с целью производства линий игрушек, которые будут приносить прибыль компаниям. А он же хотел создать что-то действительно стоящее для души.

Эта идея так и витала в воздухе, пока он не познакомился с режиссером и сценаристом Уиллом Мэньотом, который был причастен к созданию таких известных мультсериалов как "Настоящие охотники за приведениями", "Приключения Конана-варвара" и "Люди Икс" и др. И что самое важное, Меньот также был ярым фанатом японских мультфильмов про роботов.