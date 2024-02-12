"Космические спасатели лейтенанта Марша": история создания и 15 интересных фактов о культовом мультсериале 90-х

Одним из лучших мультсериалов 90-х годов на космическую тематику с уверенностью можно назвать сериал "Космические спасатели лейтенанта Марша". В данном мультсериале отличный сюжет, который затрагивает довольно взрослые темы, такие как расизм, рабство, война, смерть и многое другое.
1. Идея сериала принадлежит Джеффу Сигалу, который ранее работал над мультсериалом "Война гоботов", который в свою очередь являлся неким ответом "Трансформерам".
В конце 80-х годов Джефф загорелся идеей создать некий аналог японских мультфильмов про роботов (Меха - поджанр Анимэ, где сюжет крутится вокруг роботов и технологий), которые в то время были очень популярны.
Сам Сигал понимал, что все эти мультфильмы про роботов создаются только с целью производства линий игрушек, которые будут приносить прибыль компаниям. А он же хотел создать что-то действительно стоящее для души.
Эта идея так и витала в воздухе, пока он не познакомился с режиссером и сценаристом Уиллом Мэньотом, который был причастен к созданию таких известных мультсериалов как "Настоящие охотники за приведениями", "Приключения Конана-варвара" и "Люди Икс" и др. И что самое важное, Меньот также был ярым фанатом японских мультфильмов про роботов.
На тот момент Меньот сидел без дела, ведь незадолго до этого был завершен первый сезон мультсериала "Люди Икс", который готовился к выходу на экранах. Тогда Джефф Сигал и Уилл Меньот решили скооперироваться и создать свой мультсериал, который бы напоминал японские мультфильмы про роботов.
2. Придумав основную концепцию мультсериала, они Сигал и Меньот состряпали 45-секундный проморолик про свой будущий мультсериал. Студийным боссам понравилась такая концепция и они дали добро и деньги на съемки одного сезона, состоящего из 13 серий.
В итоге, после выхода первого сезона сериал показал себя весьма хорошо, благодаря чему компания "Universal cartoon studio" сразу же заказала у авторов второй сезон, который должен был состоять уже из 39 серий и закончить сюжетную арку с войной с неосапиантами.
3. Изначально Джефф Сигал и Уилл Меньот хотели назвать свой сериал "Exo Force", но такое название было уже занято, поэтому его пришлось заменить на "Exosquad".
И да, российские локализаторы сильно "постарались", назвав сериал как "Космические спасатели лейтенанта Марша", так как в оригинале название переводится как "Эховзвод", а если быть точнее, то "Экзо-взвод".
4. И тут же перейдем к еще одной ошибки локализации. Те самые роботизированные костюмы, которыми управляют главные герои, называются не эхолеты, а экзолеты, так как в них используется технология на основе экзоскелета.
Сами же создатели решили использовать не просто роботов, а именно машины на основе экзоскелетов, вдохновившись такими японскими мультфильмами как "Мобильный воин Гандам", "Гиперпространственная крепость Макросс" и др.
5. Мультсериал "Exosquad" стал первым анимационным проектом американского производства, где происходили бы битвы в космосе. До этого американцы показывали лишь японские мультфильмы.
6. Данный мультсериал сильно отличается подачей от подобных японских проектов. Так, например, события здесь крутятся не только вокруг одного персонажа (хотя основными персонажами являются Лжей Ти Марш и его команда).
Помимо этого, главный антагонист мультфильма (губернатор Фэйтон) является здесь не классическим злодеем, который стремится всех уничтожить или захватить просто потому что он такой злой. Если посмотреть на все происходящее глазами Фэйтона, то где-то даже можно понять и его мотивацию, ведь раньше неосапианты были бесправными рабами. Именно это и хотели показать авторы мультфильма.
Но в то же самое время создатели хотели показать некую аллюзию на Вторую Мировую войну, ведь Фэйтон хотел, чтобы раса неосапиантов стала высшей расой в солнечной системе. Даже одна из первых серий носит название "Блицкриг".
7. Фактически можно сказать, что Марсэла (член команды Марша) является братом Фэйтона, так как они были созданы в одной генерации. В одной из серий можно даже услышать, что Фэйтон называет Марсэлу свои кровным братом (Blood Brother).
8. Создатели мультсериала специально сделали так, чтобы команда была многонациональной. Так, например, Джей Ти Марш является американцем, Алек Делеон - французом, Вольфганг Бронски - поляком, Кас Такаги - японцем и т.д.
Помимо этого, заместитель командира Нара Бернс является уроженкой Венеры, а Марсэла - неосапиантом.
9. Как многие из вас помнят, мультсериал имеет открытый финал. После победы над Фэйтоном, появилась новая инопланетная угроза в виде инопланетян (инсектоидов), прибывших из другой системы. Такой финал намекал нам на новый сезон, где все представители Солнечной системы должны были объединиться против новой угрозы.
Но, к сожалению, новый сезон так и не был снят. Компания "USA Network" (Подразделение Universal) заявила, что у мультсериала слишком низкие рейтинги. А на смену анимационным сериалам пришли разнообразные желтушные ток-шоу.
Создателям мультсериала всё же дали добро на производство третьего сезона, но только при условии, что его будут транслировать в 4 часа утра. Естественно, создатели отказались от столь "щедрого" предложения, так как вряд ли кто-то специально вставал бы в 4 утра, чтобы посмотреть мультфильм.
Один из сценаристов (Майкл Иденс) позже слил в сеть концепцию третьего сезона. По его словам это должен был быть масштабный сезон, где неосапианты во главе с клоном Фэйтона сражались бы бок о бок с людьми против инопланетной угрозы, а Нара Бернс была бы одной из главных составляющих в борьбе с инопланетянами. К сожалению, ничего этого мы не увидели, и вряд ли увидим.
10. В 1995 году вышла единственная игра, посвящённая данному мультсериалу. Речь идет об игре "ExoSquad" для приставки Sega mega drive 2.
В данной игре имеется три режима игры, где нам предстоит поиграть за одного из главных персонажей в свои эхолетах. Правда, героев всего трое: Джей Ти Марш (уровень с полетами), Вольфганг Бронски (Платформер) и Рита Торрес (файтинг).
Лично мне эта игра не понравилась. Как по мне она получилась чересчур неинтересной однообразной. А ведь это был 1995 год, который стал по сути закатом приставки "Sega mega drive 2".
11. Нам ничего не известно про возраст персонажей мультсериала, но зато как раз из вышеупомянутой игры мы можем узнать, что самому Маршу 28 лет, а Бронски - 32 года. А вот Рита, как истинная женщина, скрывает свой возраст и вес.
12. Те, кто смотрел фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" (2018), наверняка заметили ремонтный эхолет Мэгги Уэстон. Ну это и неудивительно, ведь сам фильм буквально построен на поп-культуре 80-х и 90-х годов.
13. Еще ожна вещь, которую заметил лично я. В самой первой серии ( в самом начале) один из членов экипажа смотрит на своем голографическом гаджете, как танцует полуобнаженная девушка, что опять же дает нам понять на то, что мультсериал рассчитан далеко не на детей.
Но суть не в этом. Если прислушаться к музыке, под которую танцует эта девушка, то можно услышать, что музыка из игры "Super Mario bros" (подземный уровень) для приставки NES (Dendy).
14. Если вы смотрели мультсериал до конца, то наверняка вы помните, что в одной из серий погибает офицер-разведчик Алек Делеон. Изначально, создатели хотели реально "убить" персонажа, чтобы зрители понимали, что погибнуть могут и основные персонажи. Но продюсеры сказали, что такой вариант неприемлем. Поэтому в конце был создан точный клон Алека Делеона со всеми воспоминаниями и характером.
15. Как я уже и рассказывал, мультсериал получился весьма взрослым, раскрывая многие реальные моменты, такие как любовь, война, смерти, политика и т.д. Но помимо этого создатели затронули тему расизма. Причем дело касается не только гитлеровских идей Фэйтона. Речь идет о том, как люди называют неосапиантов в разговорной речи - Неосапы. Эти прозвища по сути является уничижительными, все равно что афроамериканца в США назвать ниг..Ну вы поняли.
Источник:
- 19 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"
- 33 интересных факта о культовом мультфильме "Король лев"
- 17 интересных фактов о диснеевском мультсериале "Чокнутый"
- 14 интересных фактов о культовом мультсериале нашего детства "Приключения мишек Гамми"
- 17 интересных фактов о культовом мультсериале "Черный плащ", о котрых многие не знали