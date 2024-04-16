Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла

У неё осталось двое маленьких детей и безутешный муж.
Абдоминопластика - распространённая операция, которая помогает убрать излишки кожи и жировых отложений с живота. Хирургическое вмешательство выполняется под общим наркозом. Эта операция довольно популярна у рожавших женщин или пациентов, резко сбросивших вес. С её помощью телу возвращают эстетичные пропорции.
40-летняя Юлия тоже хотела вернуть плоский животик, однако спустя сутки после абдоминопластики скончалась в одной из московских клиник.
Её супруг рассказывает, что через несколько часов после операции она пришла в себя и написала мужу. Они пообщались, а наутро Юля умерла. Муж скончавшейся говорит, что его жена сильно нервничала перед хирургическим вмешательством, и просила не пускать дело на самотёк, если с ней что-то случится.
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Сейчас в клинике работают следователи. Правоохранители провели обыски, изъяли служебную и медицинскую документацию.
По предварительным данным, у Юлии мог оторваться тромб, однако истинная причина смерти молодой женщины станет известна после вскрытия и расследования хода операции. А пока представитель "См-клиники", в которой скончалась пациентка, сообщил, что их заведение, разумеется, несёт ответственность перед пациентами.
Что касается хирурга, который проводил абдоминопластику, то он опытный, и таких операций за его плечами - сотни.
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Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть). А клиника, несмотря на несчастный случай, не закрылась, а продолжает принимать пациентов.
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А можно не уважать своё тело и своего партнёра и платить кучу денег хирургу и получить побочку.
К чему вообще столько слов, пока нет никакой ясности. Допускаю возможность и подлога причины (маловероятно, но всё бывает – такое нынче время). Но и давать возможность высказывать всякого рода домыслы, наверное, тоже будет неправильным. Будут доказательные факты по расследованию и конкретные решения правоохранителей – тогда можно будет и дать волю эмоциям...