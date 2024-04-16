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Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла

Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла

Автор:
16 апреля 2024 17:33
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   абдоминопластика   клиника красоты   несчастный случай   пациенты   подтяжка живота   смерть   
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У неё осталось двое маленьких детей и безутешный муж.

Абдоминопластика - распространённая операция, которая помогает убрать излишки кожи и жировых отложений с живота. Хирургическое вмешательство выполняется под общим наркозом. Эта операция довольно популярна у рожавших женщин или пациентов, резко сбросивших вес. С её помощью телу возвращают эстетичные пропорции.


40-летняя Юлия тоже хотела вернуть плоский животик, однако спустя сутки после абдоминопластики скончалась в одной из московских клиник.


Её супруг рассказывает, что через несколько часов после операции она пришла в себя и написала мужу. Они пообщались, а наутро Юля умерла. Муж скончавшейся говорит, что его жена сильно нервничала перед хирургическим вмешательством, и просила не пускать дело на самотёк, если с ней что-то случится.


Сейчас в клинике работают следователи. Правоохранители провели обыски, изъяли служебную и медицинскую документацию.


По предварительным данным, у Юлии мог оторваться тромб, однако истинная причина смерти молодой женщины станет известна после вскрытия и расследования хода операции. А пока представитель "См-клиники", в которой скончалась пациентка, сообщил, что их заведение, разумеется, несёт ответственность перед пациентами.


Что касается хирурга, который проводил абдоминопластику, то он опытный, и таких операций за его плечами - сотни.


Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть). А клиника, несмотря на несчастный случай, не закрылась, а продолжает принимать пациентов.


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Метки: Видео   абдоминопластика   клиника красоты   несчастный случай   пациенты   подтяжка живота   смерть   
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3  комментария
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4k
Glory to Urine! 51 минуту назад
Меньше жрать и ходить в спортзал.
А можно не уважать своё тело и своего партнёра и платить кучу денег хирургу и получить побочку.
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21k
КВТИУ-80 39 минут назад
"истинная причина смерти молодой женщины станет известна после вскрытия и расследования хода операции"

К чему вообще столько слов, пока нет никакой ясности. Допускаю возможность и подлога причины (маловероятно, но всё бывает – такое нынче время). Но и давать возможность высказывать всякого рода домыслы, наверное, тоже будет неправильным. Будут доказательные факты по расследованию и конкретные решения правоохранителей – тогда можно будет и дать волю эмоциям...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2006 постов (1993 в горячем)

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