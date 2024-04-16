Хотела быть красивой: в Москве женщина сделала подтяжку живота, и спустя сутки после операции умерла

40-летняя Юлия тоже хотела вернуть плоский животик, однако спустя сутки после абдоминопластики скончалась в одной из московских клиник.

Её супруг рассказывает, что через несколько часов после операции она пришла в себя и написала мужу. Они пообщались, а наутро Юля умерла. Муж скончавшейся говорит, что его жена сильно нервничала перед хирургическим вмешательством, и просила не пускать дело на самотёк, если с ней что-то случится.