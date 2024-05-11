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В Аргентине столкнулись два поезда

В Аргентине столкнулись два поезда

Автор:
11 мая 2024 06:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аргентина   Видео   железная дорога   поезда   пострадавшие   столкновение   
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60 человек получили тяжелые ранения, всего пострадало более 90 человек.

Трагедия произошла 10.05 в 10:31 в районе Палермо над виадуком на высоте проспекта Алькорта, расположенном на перегоне в Доррего и Фигероа-Алькорта. Состав на линии Сан-Мартин, следовавший с пассажирами, направлявшимися в Пилар, столкнулся с локомотивом и пустым вагоном-фургоном, в котором ранее перевозили материалы для железнодорожных работ.


Пассажиры были экстренно эвакуированы, а раненые были доставлены в больницы Фернандеса, Пировано, Ривадавии, Сантоянни, Дюрана, Торну, Рамоса Мехиа. и Гутьеррес. Погибших нет. - сообщили официальные источники.

Как стало известно LA NACION, после столкновения произошел взрыв и утечка топлива. Среди раненых 60 человек получили помощь на месте, а 31 - с красным кодом, в том числе машинист, были госпитализированы. Также было указано, что мост, который проходит над проспектом Фигероа Алькорта, находится в “нестабильном состоянии”.


Первичное расследование выяснило, что локомотив и грузовые вагоны стояли на рельсах посреди моста и что пассажирский поезд, ехавший по выделенному пути, не смог затормозить и избежать столкновения.



Согласно официальным источникам, рассматриваются две гипотезы: кража кабелей сигнальной системы и сбой в модуляции между станциями, то есть в отсутствии связи с пассажирским поездом для обеспечения безопасного движения. Другими словами, из-за обрыва проводов и человеческой ошибки.


Глава правительства Портеньо Хорхе Макри прибыл на место происшествия через несколько минут после аварии. Там, выступая перед прессой, он указал, что всех пострадавших удалось эвакуировать в течение “40 минут”.


Руководитель железной дороги Омар Матурано заявил, что в железнодорожном сообщении наблюдается "деградация" и "отсутствие безопасности".


"Мы уже десять дней требуем ремонта, но запасных частей нет. Наблюдается полная деградация компании. Не хватает не только запасных частей для сигнализации, но и для поездов.

Когда у вас нет сигналов, вам выдают разрешение, чтобы вы могли занять дорогу, уведомление. Будем считать, что мы в Росарио. Вам говорят: "У вас есть свободный путь из Росарио в Каньяда-де-Гомес’. Вы знаете, что едете, и у вас нет поезда, занимающего участок, вы едете по свободному пути", - пояснил он.


Член гильдии также отметил, что в таких случаях машинист должен действовать осторожно, поскольку рабочие линии Сан-Мартин решают свои задачи, "махая зеленым флажком или листком бумаги".


"Машинисту, который ехал с пассажирами, было предоставлено письменное право проезда, и он был не в курсе, что на этом пути стоит локомотив"

"Десять дней назад поступило сообщение о краже сигнальных проводов" на этих путях, указал член гильдии, но компания Trainos Argentinos "не отремонтировала его" на том основании, что не было запчастей.



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Метки: Аргентина   Видео   железная дорога   поезда   пострадавшие   столкновение   
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