В Аргентине столкнулись два поезда

Руководитель железной дороги Омар Матурано заявил, что в железнодорожном сообщении наблюдается "деградация" и "отсутствие безопасности".

"Мы уже десять дней требуем ремонта, но запасных частей нет. Наблюдается полная деградация компании. Не хватает не только запасных частей для сигнализации, но и для поездов.

Когда у вас нет сигналов, вам выдают разрешение, чтобы вы могли занять дорогу, уведомление. Будем считать, что мы в Росарио. Вам говорят: "У вас есть свободный путь из Росарио в Каньяда-де-Гомес’. Вы знаете, что едете, и у вас нет поезда, занимающего участок, вы едете по свободному пути", - пояснил он.

Член гильдии также отметил, что в таких случаях машинист должен действовать осторожно, поскольку рабочие линии Сан-Мартин решают свои задачи, "махая зеленым флажком или листком бумаги".

"Машинисту, который ехал с пассажирами, было предоставлено письменное право проезда, и он был не в курсе, что на этом пути стоит локомотив"