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20 эпичных случаев, когда онлайн-шопинг не удался

20 эпичных случаев, когда онлайн-шопинг не удался

Автор:
22 апреля 2024 13:15
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   Юмор   люди   онлайн-шопинг   подборка   покупки   смешно   фейлы   фото   
1827
21

Онлайн-покупки — это зачастую лотерея. Это быстро, удобно и выгодно — но никогда не знаешь, какое качество будет у товара. Иногда ожидания покупателей совсем не совпадают с жестокой реальностью: и вот несколько забавных примеров от пользователей сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Юмор   люди   онлайн-шопинг   подборка   покупки   смешно   фейлы   фото   
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4  комментария
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Очередная перепись дятлов...
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Кузнецов Алексей 24 минуты назад
Каким надо быть идиотом что бы не посмотреть ампераж аккума а потом удивляться ?
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14k
Алексей Полчаса назад
1. А для какого автомобиля аккумулятор на 9амперчасов?
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10k
Maximvs 50 минут назад
ну продолжайте заказывать себе виниры в интернете...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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