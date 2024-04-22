20 эпичных случаев, когда онлайн-шопинг не удался

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Онлайн-покупки — это зачастую лотерея. Это быстро, удобно и выгодно — но никогда не знаешь, какое качество будет у товара. Иногда ожидания покупателей совсем не совпадают с жестокой реальностью: и вот несколько забавных примеров от пользователей сети.
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2. "Моя мама заказала эту купалку для птиц в онлайн-магазине. Она думала, что она будет стандартного размера и её можно будет поставить в саду"
11. "Мы не проверили размеры лежанки перед заказом.. Но кажется, нашей собаке всё равно нравится"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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