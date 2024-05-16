Не надо так: 25 странных курьёзов в тренажёрных залах

Близится лето, и тренажёрные залы, как это обычно бывает, заполнены людьми. А посетители тренажёрок бывают разные: и к сожалению, они не всегда соблюдают личное пространство, относятся к другим с уважением и убирают за собой гантели. Увы, мы живём в неидеальном мире. Но такие случаи — повод задуматься и поступать по-другому, делая мир вокруг лучше. В этой подборке пользователи Reddit поделились странностями, которые они встретили в тренажёрных залах.
1. "Увидел, что в зале выбросили целую кучу хороших теннисных мячей. Рядом, вообще-то, приют для собак!"
4. "А я оказался заперт в тренажёрном зале. Весь персонал закончил работу, ушёл и закрыл двери, пока я плавал. Хожу, пытаюсь понять, как выйти. Позвонил спасателям. Сказал жене - говорит, что классно будет там поспать"
7. "К нам в зал пришла парочка. Понаставили везде телефоны, и снимают каждую тренировку со всех сторон"
11. "Пожалуйста, если у вас возникнет мысль приехать в зал со своей лодкой и занять 7 парковочных мест - не делайте этого"
12. "Женщина привела троих детей с собой в зал, и позволила им там играть, как будто это игровая комната"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 "сюрпризов" арендодателей, которые взбесили жильцов
- Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников"
- 20 эпичных случаев, когда онлайн-шопинг не удался
- 30 эпичных неудач, которые испортили людям весь день
- 30 женских привычек, которые взбесили мужчин