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Не надо так: 25 странных курьёзов в тренажёрных залах

Не надо так: 25 странных курьёзов в тренажёрных залах

Автор:
16 мая 2024 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: Жизнь   Разное   Спорт   качалка   люди   общество   подборка   тренажерный зал   тренажёры   фото   
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Близится лето, и тренажёрные залы, как это обычно бывает, заполнены людьми. А посетители тренажёрок бывают разные: и к сожалению, они не всегда соблюдают личное пространство, относятся к другим с уважением и убирают за собой гантели. Увы, мы живём в неидеальном мире. Но такие случаи — повод задуматься и поступать по-другому, делая мир вокруг лучше. В этой подборке пользователи Reddit поделились странностями, которые они встретили в тренажёрных залах.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Спорт   качалка   люди   общество   подборка   тренажерный зал   тренажёры   фото   
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Trenzel2003 55 минут назад
Америкосы!..
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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