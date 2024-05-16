Не надо так: 25 странных курьёзов в тренажёрных залах

Близится лето, и тренажёрные залы, как это обычно бывает, заполнены людьми. А посетители тренажёрок бывают разные: и к сожалению, они не всегда соблюдают личное пространство, относятся к другим с уважением и убирают за собой гантели. Увы, мы живём в неидеальном мире. Но такие случаи — повод задуматься и поступать по-другому, делая мир вокруг лучше. В этой подборке пользователи Reddit поделились странностями, которые они встретили в тренажёрных залах.