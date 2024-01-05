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Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников"

Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников"

Автор:
05 января 2024 20:24
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Разное   Случаи   двойники   двойники людей   забавно   люди   подборка   смешно   фото   
2104
31

Жизнь непредсказуема, и иногда кажется, что мы все живём в забавной симуляции. Герои этой подборки прочувствовали это, случайно встретив своих или чьих-то "двойников". Возможно, где-то на этой планете бродит и ваш близнец. Взглянем на несколько прикольных подобных примеров!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Случаи   двойники   двойники людей   забавно   люди   подборка   смешно   фото   
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Fishki_surfer Час назад
>>> 2. "Эта девушка просто учится со мной в школе. Меня поражает наше сходство"

Парню нужно серьезно поговорить с отцом.


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103
Петр Сергеев 50 минут назад
И все это в западном мире. Потому что зомбированные. У славян этого нет. Для Путина и то еле смогли найти двойника на КВН. И тот не похож. :-))))))))))))
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12k
Sapsan Час назад
Наверно без комментарий. )))

Ссылка www.youtube.com
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