Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников"

Жизнь непредсказуема, и иногда кажется, что мы все живём в забавной симуляции. Герои этой подборки прочувствовали это, случайно встретив своих или чьих-то "двойников". Возможно, где-то на этой планете бродит и ваш близнец. Взглянем на несколько прикольных подобных примеров!