Сбой в матрице: 30 раз, когда люди случайно встретили "двойников"

Автор:
05 января 2024 20:24
Жизнь непредсказуема, и иногда кажется, что мы все живём в забавной симуляции. Герои этой подборки прочувствовали это, случайно встретив своих или чьих-то "двойников". Возможно, где-то на этой планете бродит и ваш близнец. Взглянем на несколько прикольных подобных примеров!
1. "Почему наша дочь выглядит как Вуди Харрельсон?!"
2. "Эта девушка просто учится со мной в школе. Меня поражает наше сходство"
3. "Мы определённо живём в симуляции. Сегодня встретил своего двойника в бассейне"
4. Два "двойника", не знающие друг друга, встретились на хоккейном матче. Снизу фото третьего
5. "Двойник" актёра Джеффа Голдблюма подошёл к нему сфоткаться
7. Парень очень похож на Джека Блэка!
8. "Случайно встретил своего близнеца на вечеринке на яхте"
10. Это кажется нереальным, но эти люди тоже не знают друг друга и встретились впервые
11. "Были на каникулах в Германии, и увидели двойника Робина Уильямса"
12. "Увидел этот портрет, который очень похож на меня"
13. "Мы неожиданно "совпали" с парой на круизном лайнере"
14. Бывают же такие совпадения
15. "Случайно встретил своего двойника, пока отдыхал в Израиле"
16. Двойник Эйнштейна в магазине
17. Ещё немного сбоев в матрице
18. Почти копия парня с рекламы
19. Они не договаривались
21. "А я - копия своего дяди"
22. Случайная встреча с двойником на концерте
23. И снова матричный сбой
24. "Двойник" сфоткался с Брайаном Крэнстоном
25. Двойники: версия с парочками
27. Двойник Стива Джобса в Египте
28. "Мой папа и его друг становятся близнецами с годами дружбы"
29. "Работаю в этом здании два года. Каждый раз видел этих людей, и думал, что это один и тот же человек!"
30. Ещё один сбой в матрице
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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