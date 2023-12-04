Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства

Уникальный судья, с уникальной внешностью и таким же уникальным поведением на поле. Глядя на то, как он работает - сложно отвести глаза. Пьерлуиджи - судья, которого невозможно забыть.
Пьерлуиджи Коллина родился в семье Лучаны и Илии Коллин. Папа его работал на госслужбе, а мама была учительницей начальной школы. Ребёнок получил прекрасное образование и с отличием окончил факультет коммерции и экономики Болоньи. О карьере футбольного судьи он и не думал.
В футбол Коллина пришёл играть, стал даже центральным защитником, но вскоре понял, что этот путь не его. Пьерлуиджи всегда отличался здоровой самокритикой и здравомыслием и спокойно принял тот факт, что природа не наградила его отменными данными и навыками для карьеры футболиста.
В 17 лет Коллина записался на судейские курсы и это стало решающим фактором в его жизни. Практически параллельно со всеми этими событиями Коллина заболел тяжёлой формой алопеции (частичное или же полное выпадение всех волос), но его мало смущало изменение внешности. А позже, особенность стала его визитной карточкой и он даже принял участие в ряде рекламных съёмок.
Когда Коллина стал появляться на итальянском телевидении, то такого молодого, но очень принципиального судью тут же прозвали Коджак.
Это был персонаж американского сериала - такой же лысый коп Коджак, честный и неподкупный, сражавшийся с преступниками на улицах мегаполиса. Ну а Коллина справлялся с нарушениями на поле, так что есть некоторое сходство.
К 35 годам Коллина провёл 43 матча серии А и получил статус рефери ФИФА и через год стал работать на играх футбольного турнира Олимпиады-1996. В том числе и финал: Нигерия-Аргентина.
Интересны еще два матча в карьере Пьерлуиджи. Лига чемпионов 1999 года и Чемпионат мира-2002. За три минуты, добавленных Пьерлуиджи к основному времени, результат матча "Бавария"-Манчестер Юнайтед" на "Камп Ноу" перевернулся полностью. Финал игры был одним из самых мощных в истории футбола.
Ну и легендарный матч команд Бразилии и Германии в 2002 году. А по рейтингам матч в Йокогаме стал бриллиантовым в карьере Коллины.
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Пьерлуиджи Коллина - судья, который никогда и никого не боялся. Какие бы разгорячённые и обозлённые футболисты не пытались на него воздействовать, он всегда стоял на своём, не отводя взгляд и не давая спуску никому.
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