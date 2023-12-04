Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства

К 35 годам Коллина провёл 43 матча серии А и получил статус рефери ФИФА и через год стал работать на играх футбольного турнира Олимпиады-1996. В том числе и финал: Нигерия-Аргентина.

Интересны еще два матча в карьере Пьерлуиджи. Лига чемпионов 1999 года и Чемпионат мира-2002. За три минуты, добавленных Пьерлуиджи к основному времени, результат матча "Бавария"-Манчестер Юнайтед" на "Камп Ноу" перевернулся полностью. Финал игры был одним из самых мощных в истории футбола.

Ну и легендарный матч команд Бразилии и Германии в 2002 году. А по рейтингам матч в Йокогаме стал бриллиантовым в карьере Коллины.