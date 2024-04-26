«Это было недопустимо и недостойно»: экс-помощник главного тренера сборной России по футболу извинился за мат в прямом эфире

Чем-то подобным отличился и тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин. Его команде не засчитали один из забитых мячей и она проиграла московскому «Динамо». Во время игры Кашин возмущался судейством и получил предупреждение. А после матча общался с журналистами и тоже не сдержал эмоций:

Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! С**и, блин, московские!