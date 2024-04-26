«Это было недопустимо и недостойно»: экс-помощник главного тренера сборной России по футболу извинился за мат в прямом эфире

Он комментировал игру, увлёкся и забыл, что его снимают.
Бывший футболист и помощник Гуса Хиддинка в сборной России - Игорь Корнеев.
Он регулярно приходит на ТВ и комментирует игры. В один из визитов на «Матч ТВ» Корнеев рассказывал о завершившейся встрече футболистов «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород». Корнеев запамятовал, что сидит перед камерами и выдал спич:
Ты видел? Он на 11-й минуте, добежал, б**дь, и ковырнул с левой ноги. Он уже был мёртвый, не знаю, что этот парень делает там. Ну это со смехом, б**дь. <...>Ну и их самая большая потеря - это в центре поля сломался чёрный паренёк. Вот этот.
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Потом Корнеев извинился:
Я хотел бы принести извинения коллегам по эфиру, всем, кто работает на «Матч ТВ», создавая действительно качественный спортивный продукт, и главным образом зрителям канала, которые вынуждены были услышать то, что услышали. Это было недопустимо и недостойно.
Чем-то подобным отличился и тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин. Его команде не засчитали один из забитых мячей и она проиграла московскому «Динамо». Во время игры Кашин возмущался судейством и получил предупреждение. А после матча общался с журналистами и тоже не сдержал эмоций:
Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! С**и, блин, московские!
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Больше Кашин с представителями СМИ не общался. И свою эмоциональную речь пока не комментировал.
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