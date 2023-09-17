Криштиану Роналду чуть не отправил в нокаут оператора во время футбольного матча

Один из самых титулованных футболистов в истории теперь выступает за саудовский Аль-Наср Эр-Рияд.

Роналду человек эмоциональный, поэтому устраивает скандалы и в Саудовской Аравии. Весной его даже хотели выслать из страны за то, что после матча его стали дразнить фанаты, а он в ответ ухватил себя между ног.