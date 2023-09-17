Криштиану Роналду чуть не отправил в нокаут оператора во время футбольного матча

Не рассчитал с ударом и вот что получилось.
Один из самых титулованных футболистов в истории теперь выступает за саудовский Аль-Наср Эр-Рияд.
Роналду человек эмоциональный, поэтому устраивает скандалы и в Саудовской Аравии. Весной его даже хотели выслать из страны за то, что после матча его стали дразнить фанаты, а он в ответ ухватил себя между ног.
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А вчера проходила очередная игра и на 64-й минуте Криштиану исполнял штрафной. Он слегка не рассчитал и вместо ворот, пробил в голову оператору. Тот закачался как пьяный, но на ногах устоял.
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Судя по его довольному лицу, теперь будет хвастаться, что его «отметил» сам Роналду.
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Вот настоящее фото.
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается.