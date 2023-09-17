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Криштиану Роналду чуть не отправил в нокаут оператора во время футбольного матча

Криштиану Роналду чуть не отправил в нокаут оператора во время футбольного матча

Автор:
17 сентября 2023 17:15
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Травма   игра   матч   оператор   футбол   штрафной удар   
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Не рассчитал с ударом и вот что получилось.

Один из самых титулованных футболистов в истории теперь выступает за саудовский Аль-Наср Эр-Рияд.

Роналду человек эмоциональный, поэтому устраивает скандалы и в Саудовской Аравии. Весной его даже хотели выслать из страны за то, что после матча его стали дразнить фанаты, а он в ответ ухватил себя между ног.

А вчера проходила очередная игра и на 64-й минуте Криштиану исполнял штрафной. Он слегка не рассчитал и вместо ворот, пробил в голову оператору. Тот закачался как пьяный, но на ногах устоял.

Судя по его довольному лицу, теперь будет хвастаться, что его «отметил» сам Роналду.

Источник:

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Метки: Видео   Криштиану Роналду   Травма   игра   матч   оператор   футбол   штрафной удар   
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15  комментариев
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1k
Rom 2 часа назад
Наклейка какая то мерзкая у чувака )))
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2k
Никита Сергеевич 51 минуту назад
Фигасе, прыщака какой вылез...
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22k
BiZ Час назад
на мяче сидели шершни. и перепугались от встречи с еьалом..
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18k
Александр Час назад
Фуфло, даже видно края этой лепнины.

Вот настоящее фото.
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2k
килми 2 часа назад
Пришел Вовочкин класс на стройку (экскурсия).
Прораб рассказывает про необходимость строительных касок.
- Вот в прошлом году был случай, на девочку упал кирпич,
но она была в каске, и только посмеялась и пошла домой.
Вовочка:
-А я знаю эту девочку, она она до сих пор ходит в каске и улыбается.
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37k
Александр 2 часа назад
Ну что за брехня. Я футболом занимался. Голкипер я. Мне бывало в лицо почти в упор прилетало нехило с 2х метров. Такую шишку набить я не знаю что надо. Помню в школе на перемене носились и мне подножку поставили, так я с разбегу об чугунную батарею приложился (слава богу лбом), там был шишкак но раза в два меньше, чем на фото.
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1k
Эрик 2 часа назад
По нетленной классике - теперь он так улыбаться постоянно будет.
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9k
Бритва 2 часа назад
на шишке хорошо бы смотрелся автограф "знаменитого футболиста". Для сюжета.
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36k
Опаньки 2 часа назад
офигеть сила удара
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August

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