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Когда средство передвижения стало роскошью: нестандартные решения в сфере транспорта

Когда средство передвижения стало роскошью: нестандартные решения в сфере транспорта

Автор:
27 августа 2023 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Юмор   авто   катер   машина   починил   смех   
1224
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Сами знаете, что сейчас происходит на автомобильном рынке России. Хотя, это касается не только легковых машин, но и всего остального транспорта. С запчастями тоже проблемы, поэтому приходится выкручиваться.

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Метки: Прикол   Юмор   авто   катер   машина   починил   смех   
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