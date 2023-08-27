Когда средство передвижения стало роскошью: нестандартные решения в сфере транспорта

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Сами знаете, что сейчас происходит на автомобильном рынке России. Хотя, это касается не только легковых машин, но и всего остального транспорта. С запчастями тоже проблемы, поэтому приходится выкручиваться.
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