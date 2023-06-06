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10+ идей бюджетного ремонта авто, которые помогут забыть о стоимости запчастей

10+ идей бюджетного ремонта авто, которые помогут забыть о стоимости запчастей

Автор:
06 июня 2023 22:06
Сообщество : Юмор
Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   запчасти   и так сойдёт   ремонт   смех   
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Ценник на запчасти для авто продолжает ползти вверх, но смекалка русского мужика никуда не делась. Гаражные умельцы и профессиональные перекупы, сегодня надежда только на вас!

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Метки: Автомобиль   Прикол   Юмор   авто   запчасти   и так сойдёт   ремонт   смех   
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