10+ идей бюджетного ремонта авто, которые помогут забыть о стоимости запчастей

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Ценник на запчасти для авто продолжает ползти вверх, но смекалка русского мужика никуда не делась. Гаражные умельцы и профессиональные перекупы, сегодня надежда только на вас!
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Метки: Автомобиль Прикол Юмор авто запчасти и так сойдёт ремонт смех
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