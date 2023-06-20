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Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех

Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех

Автор:
20 июня 2023 21:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
1478
16

Очередная подборка из любимой серии "И так сойдёт", дарящая незабываемые несколько минут позитива. Отложите свои дела и посмотрите, до чего доводит лень и безграничный полёт фантазии.

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Метки: Прикол   Юмор   авто   и так сойдёт   починил   смех   
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17k
Nikita 48 минут назад


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891
Victor 16 минут назад
открыл багажник - выхлопной тракт упал
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22k
babuby 39 минут назад
5. Отличное, и распространённое решение! Зимой плитка промерзает, и при оттепели на неё сильно намерзает лёд! Отбивать его от плитки очень сложно, и плитка колется, а люди ходят как по катку! А с асфальта лёд удаляется гораздо легче, и при первых лучах солнца сам отстаёт, потому как асфальт очень быстро нагревается. Так что человек который уложил асфальт поверх плитки, гораздо более опытный и куда сильнее забоится о людях, нежели тот мудак который придумал плитку на пешеходные дорожки класть!
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