Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех

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Очередная подборка из любимой серии "И так сойдёт", дарящая незабываемые несколько минут позитива. Отложите свои дела и посмотрите, до чего доводит лень и безграничный полёт фантазии.
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