Серябкина русалка и Бузова - полицеский в латексе: наши звёзды снова на красной дорожке

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А наши звёзды продолжают ходить на мероприятия! Вчера, например, в Москве прошел гала-ужин "Премии Муз-ТВ. Возвращение". Все артисты собрались на красной дорожке в разных образах. Бузова примерила наряд полицейского в латексе, Серябкина превратилась в русалку. Кто ещё был? Давайте узнаем в посте.
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Ну и молодцы, что собрались. Только обывателю это зачем?