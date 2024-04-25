Серябкина русалка и Бузова - полицеский в латексе: наши звёзды снова на красной дорожке

А наши звёзды продолжают ходить на мероприятия! Вчера, например, в Москве прошел гала-ужин "Премии Муз-ТВ. Возвращение". Все артисты собрались на красной дорожке в разных образах. Бузова примерила наряд полицейского в латексе, Серябкина превратилась в русалку. Кто ещё был? Давайте узнаем в посте.