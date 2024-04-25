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Серябкина русалка и Бузова - полицеский в латексе: наши звёзды снова на красной дорожке

Серябкина русалка и Бузова - полицеский в латексе: наши звёзды снова на красной дорожке

Автор:
25 апреля 2024 12:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: галаужин   звезды   знаменитости   красная дорожка   муз-тв   образы звезд   шоу бизнес   
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А наши звёзды продолжают ходить на мероприятия! Вчера, например, в Москве прошел гала-ужин "Премии Муз-ТВ. Возвращение". Все артисты собрались на красной дорожке в разных образах. Бузова примерила наряд полицейского в латексе, Серябкина превратилась в русалку. Кто ещё был? Давайте узнаем в посте.

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Метки: галаужин   звезды   знаменитости   красная дорожка   муз-тв   образы звезд   шоу бизнес   
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8  комментариев
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13k
Б.Касторский 45 минут назад
Отстал я от жизни. Уже не всех "звёзд" знаю. А на память ещё не жалуюсь.
Ну и молодцы, что собрались. Только обывателю это зачем?
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20k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Полицейский???? А по-моему она с этих вот ребят брала идею....

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3k
Звёздный странник 15 минут назад
Я так понял, на Красную Дорожку выходят только личности из Красной Книги?
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7k
Lexx Полчаса назад
2. Вот именно, что спутница, а не половой партнёр.
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12k
Том Сойер 37 минут назад
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599
DuckTales 39 минут назад
А кто их звездами назначал ?
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37k
БамбарбияКиргуду 43 минуты назад
А за чей счёт развлекуха?Кто им платит?Они не оуели жопами крутить за счёт государства?Чуть ли не каждый месяц устраивают.Уроды блть.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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