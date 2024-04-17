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В чём пришли отечественные звёзды на V Национальную премию в области веб-контента

В чём пришли отечественные звёзды на V Национальную премию в области веб-контента

Автор:
17 апреля 2024 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   премия в области контента   шоу бизнес   шоубизнес   
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Вчера прошла V Национальная премия в области веб-контента. Список победителей опубликовали в конце. На церемонии собрались звёзды из разных сфер, давайте посмотрим, кто и в чём пришёл на красную дорожку.

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Полный список победителей:


«Интервьюер года» Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов (шоу «КСТАТИ»).

«Лучший подкаст» — MINAEV LIVE и «Крупным планом».

«Лучший актер интернет-сериала» — Никита Ефремов («Библиотекарь») и Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

«Лучшая актриса интернет-сериала» — Любовь Аксенова («Жить жизнь»).

«Лучший режиссер интернет-сериала» — Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»).

«Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 минут)» — «Секс до и после».

«Лучший продюсер онлайн-проекта» — Федор Бондарчук.

«Спецприз за развитие и поддержку партнерского продюсирования» — Тимур Вайнштейн.

«Лучший медиаменеджер онлайн-платформы» — Игорь Мишин (КИОН).

«Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)» — «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Развлекательное онлайн-шоу. Тревел» — онлайн-версия «100 мест, где поесть».

«Развлекательное онлайн-шоу. Юмор» — «Натальная карта».

«Развлекательное онлайн-шоу. Реалити» — онлайн-версия «Новые звезды в Африке».

«Развлекательное онлайн-шоу о спорте» — «100 лет Динамо» и «Это медиафутбол, бро!».

«Развлекательное онлайн-шоу о моде» — «ROGOV LIVE».

«Спецприз за стимул к созданию нового онлайн-контента» — Футбольная медиалига.

«Лучший постер сериала» — «Балет».

«Лучший трейлер сериала» «Лада Голд».

«Лучшая промокампания сериала» — «Мир! Дружба! Жвачка!» 3-й сезон.
«Лучшая промокампания сериала с участием искусственного интеллекта» — «СуперИвановы».

«Аудиовизуальный контент, созданный с участием ИИ» — рекламная кампания «Сбер» и «Пятница!».

«Мультиформатные проекты, созданные с участием ИИ» «Раневская», арт-выставка в Театре им. Моссовета.

«Музыкальное видео, созданное с участием ИИ» — музыкальная премия «Новое Радио AWARDS».

«Спецприз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство» Тина Канделаки

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Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   премия в области контента   шоу бизнес   шоубизнес   
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22k
alexis 2 часа назад
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187
Андрей Минуту назад
кто это такие !
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888
skorpin 21 минуту назад
Кто такой Дава везде шкуру свою трет ?
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3k
Duke_kir 39 минут назад
в большинстве - неплохо
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5k
Евгений Час назад
Фу пошлятина какая. Где носок на херу? Где брильянт на жопе?
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3k
Lena Час назад
А где звезды-то?
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7k
Трям Час назад
фрик-шоу
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Не устану повторять, звёзды на небе, а это фекалии в стразах.
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ну пришли и пришли, что из этого интригу делать?
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36k
Teodor 2 часа назад
И чё? Скромненько, целомудренно, сникерс не торчит, сиськи не на выкате... Безвкусица? Ну, это субъективно...
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5k
Тамара 2 часа назад
Звёзды?
Ну извините....
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Все кроме дуры Подольской прилично одеты. И это радует , может что то дошло .
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1615 постов (1570 в горячем)

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