В чём пришли отечественные звёзды на V Национальную премию в области веб-контента

Вчера прошла V Национальная премия в области веб-контента. Список победителей опубликовали в конце. На церемонии собрались звёзды из разных сфер, давайте посмотрим, кто и в чём пришёл на красную дорожку.
Полный список победителей:
«Интервьюер года» — Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов (шоу «КСТАТИ»).
«Лучший подкаст» — MINAEV LIVE и «Крупным планом».
«Лучший актер интернет-сериала» — Никита Ефремов («Библиотекарь») и Иван Янковский («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
«Лучшая актриса интернет-сериала» — Любовь Аксенова («Жить жизнь»).
«Лучший режиссер интернет-сериала» — Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»).
«Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 минут)» — «Секс до и после».
«Лучший продюсер онлайн-проекта» — Федор Бондарчук.
«Спецприз за развитие и поддержку партнерского продюсирования» — Тимур Вайнштейн.
«Лучший медиаменеджер онлайн-платформы» — Игорь Мишин (КИОН).
«Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)» — «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Развлекательное онлайн-шоу. Тревел» — онлайн-версия «100 мест, где поесть».
«Развлекательное онлайн-шоу. Юмор» — «Натальная карта».
«Развлекательное онлайн-шоу. Реалити» — онлайн-версия «Новые звезды в Африке».
«Развлекательное онлайн-шоу о спорте» — «100 лет Динамо» и «Это медиафутбол, бро!».
«Развлекательное онлайн-шоу о моде» — «ROGOV LIVE».
«Спецприз за стимул к созданию нового онлайн-контента» — Футбольная медиалига.
«Лучший постер сериала» — «Балет».
«Лучший трейлер сериала» — «Лада Голд».
«Лучшая промокампания сериала» — «Мир! Дружба! Жвачка!» 3-й сезон.
«Лучшая промокампания сериала с участием искусственного интеллекта» — «СуперИвановы».
«Аудиовизуальный контент, созданный с участием ИИ» — рекламная кампания «Сбер» и «Пятница!».
«Мультиформатные проекты, созданные с участием ИИ» — «Раневская», арт-выставка в Театре им. Моссовета.
«Музыкальное видео, созданное с участием ИИ» — музыкальная премия «Новое Радио AWARDS».
«Спецприз за максимальную интеграцию лиц в онлайн-пространство» — Тина Канделаки
Источник:
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Ну извините....