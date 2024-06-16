Творчество Guf’а и Slimus’а хотят проверить на пропаганду наркотиков

Но он все же решил дать в России 5 концертов: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве, а также совместное выступление с Guf’ом в развлекательном комплексе "Резиденция королей" в Калининграде. Планировал презентовать публике свой новый альбом.

Вот только такую бурную концертную деятельность не оценили ни общественники, ни Мизулина.