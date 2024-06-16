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Творчество Guf’а и Slimus’а хотят проверить на пропаганду наркотиков

Творчество Guf’а и Slimus’а хотят проверить на пропаганду наркотиков

Автор:
16 июня 2024 08:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Slimus   Мизулина   гуф   звезды   знаменитости   песни   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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Дело в том, что Вадим Мотылёв (Slimus) в последнее время проживал в США и высказывал оттуда всякое разное.

Но он все же решил дать в России 5 концертов: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве, а также совместное выступление с Guf’ом в развлекательном комплексе "Резиденция королей" в Калининграде. Планировал презентовать публике свой новый альбом.


Вот только такую бурную концертную деятельность не оценили ни общественники, ни Мизулина.


Концерт в Екатеринбурге уже перенесли на неизвестный срок. Сам музыкант отметил, что давно не упоминает запрещенные вещества в текстах, однако готов отказаться от исполнения треков, в которых будут найдены нарушения. Также он заявил, что общественники вырывают слова из контекста и выставляют его в негативном свете. А сам он исправно платит налоги и ничего противоправного не совершает.


Председатель "Ветеранов" Ильдар Резяпов так объяснил свою позицию: "Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости. Это прекратилось. Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!".


Алексей Долматов (Guf) пока ситуацию никак не прокомментировал. Впрочем, ему не привыкать, в 2015 году его уже проверяли на пропаганду наркотиков.


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Метки: Slimus   Мизулина   гуф   звезды   знаменитости   песни   пропаганда наркотиков   шоу бизнес   
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3k
Ультратрахуил 39 минут назад
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Хачик 10 минут назад
Пусть он "не делает ничего противоправного" в своей омерике и сюда не ездит.
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6k
magic32 19 минут назад
Это конечно всё хорошо, но кто те люди, которые слушают этот кал?
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Доктор Джонс Полчаса назад
А что, у этих перечисленных персоналий есть творчество? Вот не ожидал...
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