Творчество Guf’а и Slimus’а хотят проверить на пропаганду наркотиков

Дело в том, что Вадим Мотылёв (Slimus) в последнее время проживал в США и высказывал оттуда всякое разное.
Но он все же решил дать в России 5 концертов: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве, а также совместное выступление с Guf’ом в развлекательном комплексе "Резиденция королей" в Калининграде. Планировал презентовать публике свой новый альбом.
Вот только такую бурную концертную деятельность не оценили ни общественники, ни Мизулина.
Концерт в Екатеринбурге уже перенесли на неизвестный срок. Сам музыкант отметил, что давно не упоминает запрещенные вещества в текстах, однако готов отказаться от исполнения треков, в которых будут найдены нарушения. Также он заявил, что общественники вырывают слова из контекста и выставляют его в негативном свете. А сам он исправно платит налоги и ничего противоправного не совершает.
Председатель "Ветеранов" Ильдар Резяпов так объяснил свою позицию: "Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости. Это прекратилось. Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!".
Алексей Долматов (Guf) пока ситуацию никак не прокомментировал. Впрочем, ему не привыкать, в 2015 году его уже проверяли на пропаганду наркотиков.
Источник:
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