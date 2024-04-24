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«Даже если ты уехала, останься человеком»: Стас Михайлов ответил на оскорбления Аллы Пугачёвой, назвавшей россиян «ненормальными»

«Даже если ты уехала, останься человеком»: Стас Михайлов ответил на оскорбления Аллы Пугачёвой, назвавшей россиян «ненормальными»

Автор:
24 апреля 2024 15:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   оскорбления   певец   предательство   стас михайлов   
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И добавил, что благодаря слушателям певица и стала знаменитой.

В марте Стас Михайлов рассказал, что все уехавшие из страну уже хотят, но пока не могут вернуться. Но если будет можно - «приползут на коленях». Здесь у них аудитория и гонорары, а там - ничего.

Его слова оскорбили Аллу Борисовну и она записала «ответочку»: заявила, что вернуться в Россию хотят только ненормальные и закончила свою речь словами: «М***к ты, Стасик».

Михайлов удивился такой реакции примадонны:

Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые её сделали. Не знаю, почему она принимает (мои слова, прим.) на свой счёт. Вот честно вам скажу, вообще её не касался. Бог судья всем. Знаете, как говорят, на воре и шапка горит. Наверное, так себя и ощущает. Алле Борисовне я желаю счастья и здоровья.

И назвал отъезд звёзд обыкновенным предательством:

Артисты - это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются люди. Нельзя было это делать. Вещи нужно называть своими именами - предали и предали. С Пугачевой не так что ли? Что не жилось ей здесь? Люди сделали всех (артистов, прим.). Даже если ты уехал, останься человеком. Меня она может не любить, но людей - нельзя, они её сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия.

Певец сообщил, что раньше выступал в США с концертами, теперь не ездит и не планирует:

Я отказался от визы американской, больше не хочу иметь её. Раньше я ездил, пел. Не то что людей там не люблю, там и русскоязычное население, я просто не хочу, мне неинтересно там. Не хочу учить английский, учитесь говорить по-русски все.

Сейчас Алла Пугачева путешествует по миру: живёт то в Израиле, то на Кипре. Хочет обосноваться в Англии, но пока лишь на словах. Пару раз приезжала в Россию, во время последнего визита, активисты потребовали её арестовать и допросить. Так что Алла Борисовна уехала и интерес к ней стал быстро спадать. Как недавно сказал зампредседателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов:

Для современной России, причем в силу объективных причин, для той же молодёжи она является той же бабушкой, которая когда-то для кого-то пела, сейчас для них она не является не то что кумиром, вообще даже тем, кого стоит слушать.

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Метки: Алла Пугачева   Видео   оскорбления   певец   предательство   стас михайлов   
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9  комментариев
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−12
lnf___2024 42 минуты назад
Кто родился в совке, но не россии, тем конечно - да пробейте все днища в мире и сожрите там друг друга, а кто против войн сгнобите их в тюрьмах, за то что такие пассивные и не дают сдачи диктатуре...
А тем кто в россии родился, тем сложнее, тем за сумашествие родины обидно
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24k
Shtoppi 5 минут назад
«И добавил, что благодаря слушателям певица и стала знаменитой.»
-----------
старой, рехнувшейся ведьме все равно. она уже все мосты сожгла, трепля своим поганым языком и поливая грязью Россию и ее народ.
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Орки,ватники,рашисты - и тд это просто ругательство в отношении людей не сошедших сума.
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10k
sedoisever 41 минуту назад
Уже и новость старая. Нахрена снова сюда тащить? Пугачиха попросила?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
да..нахрен он с этой бабкой сумасшедшей связывается))
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August
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