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Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию

Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию

Автор:
05 ноября 2023 16:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Видео   возвращение   допрос   задержание   максим галкин   отъезд   
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Или она успела решить все намеченные вопросы, или не захотела попасть на допрос - как этого требовала общественность.

2 ноября Алла Борисовна вернулась в Россию.

О целях come back`а не сообщила, о них стало известно позже. Оказывается, Пугачева занималась сделкой по продаже замка, оформляла дополнения к завещанию, ходила по врачам и вроде бы записывала новую песню. На всё ушло два дня.

Её приезд вызвал немало споров: одни говорили, что приехала пожилая женщина, надолго она здесь не задержится и особого внимания на это обращать не стоит. Сегодня здесь, завтра - там. Но другие с этим не соглашались и считали, что Алла Борисовна до этого сделала ряд странных заявлений, поэтому её надо задержать и допросить.

Например, общественники из «Зова Народа» требовали как раз задержания Пугачёвой. Видимо, Алла Борисовна их услышала и не стала ждать дальнейшего развития событий.

Сегодня её муж-иноагент Галкин выложил в соцсетях фото с супругой. Сделано оно в Латвии.

Информацию об отъезде певицы как бы подтвердила директор Пугачевой. Она заявила: «Почему вы не верите Максиму Галкину*?». А «как бы» - потому что женщина сказала, что прямых комментариев в стиле да/нет она давать не будет.

Если не наводить таинственности - Пугачева уехала. Пару дней побыла в России и отправилась в Прибалтику. Скорее всего, оттуда поедет на Кипр, недавно Максим Галкин купил там особняк за миллиард рублей.

Может быть, Примадонна в Россию больше не приедет. Но это уже покажет время.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Видео   возвращение   допрос   задержание   максим галкин   отъезд   
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27  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А я думаю, что хватит их пиарить и тогда они умрут естественной информационной смертью. Верно?
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28k
AzuveR 19 минут назад
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16k
ss Полчаса назад
"....или не захотела попасть на допрос - как этого требовала общественность."
---
И что хотела узнать допросами преснопамятная общественность? Явки и пароли?
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8k
Владимир Полчаса назад
Да и пошла она нах.
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2k
grigorenko vladislav 36 минут назад
Старая калоша мечется, как таракан по печке, а за ней - толпы журналюг с криками "сенсация! сенсация!". Взять бы - да всех их вместе одним тапком...
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460
0ptimist 42 минуты назад
А мне вот интересно другое, галкин жеж вроде сказал, что из израиля не свалит (название стран и начало фамилий с маленькой буквы, ибо не заслужили), так что это он сейчас в прибалтике делает? штаны сушит?
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6k
Трям 44 минуты назад
бабушка-трансформер
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11k
wilddewill 46 минут назад
Денюшки кончились?))) А пенсию не получает что ли?)))
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15k
GROMOZEKA 47 минут назад
Как же мы, без кормилицы?
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96
Asfixis 50 минут назад
Опять покинула? ОПЯТЬ????????
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25k
sssss3 59 минут назад
Карманы савана набить пытается...... запасливая падаль
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18k
Shtoppi Час назад
съе_ала и съе_ала. главное чтобы на возвращение в Россию у нее больше желания не возникало. нужно им еще все источники обогащения в России перекрыть и пусть, за бугром сидя, на желчь исходит вместе со своим арлекином и иже с ними.
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3k
Yus Час назад
Грязь, заехала в Грязь, что бы свалить из Грязи.
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16k
Александр Сучков Час назад
Галкин через десяток лет станет дряхлым педиком, а старухи скорее уже,- не будет. Всё купленное зарубежом будет конфисковано в пользу местных или в пользу России, как там уж политическая фишка ляжет к тому времени....
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10k
Billi_Bons Час назад
Да зае….. вы с этой бабушкой. Не надо о ней ничего писать и все её забудут.
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13k
кира 2 часа назад
Да... На старости лет бегать от всех и прятаться... Думаю, не об этом она мечтала...
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1k
Alex 2 часа назад
Оставьте уже бабулю в покое, сколько можно её пиарить. Уже все начинают забывать эту певичку, но нет, надо вбросить г.вна в вентилятор. А если она ещё и песню записала, то 100% эту песню здесь же на фишках и выложат. Не надо, не хочу я больше о ней слышать...
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1k
Pinhead 2 часа назад
Старая ведьма. Каждый день про неёё новости, задолбали
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Блин, да когда уже эта гнилая брюква свалит отсюда окончательно!?
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August

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