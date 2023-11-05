Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию

О целях come back`а не сообщила, о них стало известно позже. Оказывается, Пугачева занималась сделкой по продаже замка, оформляла дополнения к завещанию, ходила по врачам и вроде бы записывала новую песню. На всё ушло два дня.

Её приезд вызвал немало споров: одни говорили, что приехала пожилая женщина, надолго она здесь не задержится и особого внимания на это обращать не стоит. Сегодня здесь, завтра - там. Но другие с этим не соглашались и считали, что Алла Борисовна до этого сделала ряд странных заявлений, поэтому её надо задержать и допросить.