Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию

Или она успела решить все намеченные вопросы, или не захотела попасть на допрос - как этого требовала общественность.
2 ноября Алла Борисовна вернулась в Россию.
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О целях come back`а не сообщила, о них стало известно позже. Оказывается, Пугачева занималась сделкой по продаже замка, оформляла дополнения к завещанию, ходила по врачам и вроде бы записывала новую песню. На всё ушло два дня.
Её приезд вызвал немало споров: одни говорили, что приехала пожилая женщина, надолго она здесь не задержится и особого внимания на это обращать не стоит. Сегодня здесь, завтра - там. Но другие с этим не соглашались и считали, что Алла Борисовна до этого сделала ряд странных заявлений, поэтому её надо задержать и допросить.
Например, общественники из «Зова Народа» требовали как раз задержания Пугачёвой. Видимо, Алла Борисовна их услышала и не стала ждать дальнейшего развития событий.
Сегодня её муж-иноагент Галкин выложил в соцсетях фото с супругой. Сделано оно в Латвии.
Информацию об отъезде певицы как бы подтвердила директор Пугачевой. Она заявила: «Почему вы не верите Максиму Галкину*?». А «как бы» - потому что женщина сказала, что прямых комментариев в стиле да/нет она давать не будет.
Если не наводить таинственности - Пугачева уехала. Пару дней побыла в России и отправилась в Прибалтику. Скорее всего, оттуда поедет на Кипр, недавно Максим Галкин купил там особняк за миллиард рублей.
Может быть, Примадонна в Россию больше не приедет. Но это уже покажет время.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.
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И что хотела узнать допросами преснопамятная общественность? Явки и пароли?
ОНИ СТАРАТЕЛЬНО ГОТОВЯТ ПОЧВУ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ-РЕЛОКАНТОВ
они сбежали из России в Израиль
НО сейчас и Израиле становится жарковато, и могут призвать в ЦАХАЛ
И там "вопрос по военкомат не порешаешь"
Да и бабло начало заканчиваться, Т.к. свои запросы урезать они совсем не привыкли