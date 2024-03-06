FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8634 поста • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Я бы встала на колени, да ноги уже не те»: Алла Пугачёва записала необычное видео и сообщила, что возвращаться в Россию не собирается

«Я бы встала на колени, да ноги уже не те»: Алла Пугачёва записала необычное видео и сообщила, что возвращаться в Россию не собирается

Автор:
06 марта 2024 15:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Борис Галкин   Видео   возвращение   звезды   певица   стас михайлов   
2726
6
1

Она немало удивила своих поклонников внешним видом и поведением.

В 2022-м, отъезд Аллы Пугачёвой из России вызвал немало споров и эмоций. Часть поклонников считала, что певица ошиблась, другие говорили, что она выбор сделала и здесь её уже не примут так тепло и радостно, как раньше.

Эти догадки подтвердились, когда осенью прошлого года Алла Борисовна ненадолго вернулась. Тогда общественники потребовали задержать её за резкие высказывания в соцсетях - буквально на следующий день она снова уехала.

О Пугачёвой высказывались многие, в том числе и артисты. Например, Стас Михайлов. Когда у него недавно спросили, что он думает про уехавших звёзд, он начал ругаться:

Не будем называть по именам... людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги.

Алла Борисовна на такую эмоциональную речь среагировала и выложила видео. В нём она сообщила:

Это я  безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь.

А в конце сказала: «М***к ты, Стасик».

Так в соцсетях откликнулись на месседж звезды советской эстрады. А её предыдущие высказывания прокомментировал актёр Борис Галкин:

Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность. Сегодня в России она никому не нужна. Она оказалась мыльным пузырём.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алла Пугачева   Борис Галкин   Видео   возвращение   звезды   певица   стас михайлов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максим Макашев Час назад
«Я бы встала на колени, да ноги уже не те»
*****************************************
Ну так СИДИ НА ЖОПЕ РОВНО И НЕ ОТСВЕЧИВАЙ, ПРОШМАНДОВКА!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Доцент Минуту назад
У бабки совсем крыша уехала!
Помнится пела : "Страна! Я у тебя одна!"
Да не одна ты. Есть поталантливей и помоложе. А если вспомнить скольким молодым талантам эта Шапокляк кислород перекрывала - так её только расстрелять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 2 минуты назад
Чердак у бабки поехал окончательно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
977
Макс Химки 2 минуты назад
Ой, да и фиг с ней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ashabad 9 минут назад
Было уже?
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
БамбарбияКиргуду 11 минут назад
На Панина с бодуна похожа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 16 минут назад
Ну что сказать. ну что сказать... МАДАМ БРОШКИНА.... ТВОЙ ПОЕЗД УШЕЛ... НАВСЕГДА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Трив 17 минут назад
Пугачёвой в этом видео нет, одни фильтры какие-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido 23 минуты назад
А чего тогда приезжала в "страну холопов и рабов" записывать так называемый "альбом"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 24 минуты назад
Рожа как у испуганной обезьянки)) Ничего естественного не осталось))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Яна Денисова Полчаса назад
ой, свят-свят-свят!! такое перед сном увидишь и услышишь - не заснёшь нафиг!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
СХТ Полчаса назад
это очень хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
ya da Полчаса назад
Старая кляча, пора уже к земле привыкать, копайся в огороде сажай цветочки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98
Vincent Phillip Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Zемляк 37 минут назад
Без звука смешно смотреть, скулы прикольно дергаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
447
zolotoman 41 минуту назад
Как же эти животные зажрались и компрометируют себя. Жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
Андрей Граф 42 минуты назад
тварь старая, страшная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Minos 45 минут назад
Сюда подойдет, как нельзя лучше
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 47 минут назад
кто эта старушка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
al-lav 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284524



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#факты#интересное#история#кино#интересно#Ynews#США
#животные#люди#машина#забавно#ДТП#авто аварии#фильм#Китай#Москва#улыбнуло
#Юмор#в мире#автомир#позитив#аварии#кот#полиция#Автовсячина#дети#Разное
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию Пугачева - всё: Примадонна спешно покинула Россию «В Магадан снег убирать отправят?»: во Владивостоке возмутились «развратным» танцем на детском празднике «В Магадан снег убирать отправят?»: во Владивостоке возмутились «развратным» танцем на детском... «Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить «Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать... «Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами «Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами «Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие звёзды извинятся, то их примут на родине «Народ наш русский - он с добрым сердцем»: продюсер Игорь Матвиенко заявил, что если уехавшие...

На что жалуетесь?

Вернуться