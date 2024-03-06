«Я бы встала на колени, да ноги уже не те»: Алла Пугачёва записала необычное видео и сообщила, что возвращаться в Россию не собирается

Она немало удивила своих поклонников внешним видом и поведением.
В 2022-м, отъезд Аллы Пугачёвой из России вызвал немало споров и эмоций. Часть поклонников считала, что певица ошиблась, другие говорили, что она выбор сделала и здесь её уже не примут так тепло и радостно, как раньше.
Эти догадки подтвердились, когда осенью прошлого года Алла Борисовна ненадолго вернулась. Тогда общественники потребовали задержать её за резкие высказывания в соцсетях - буквально на следующий день она снова уехала.
О Пугачёвой высказывались многие, в том числе и артисты. Например, Стас Михайлов. Когда у него недавно спросили, что он думает про уехавших звёзд, он начал ругаться:
Не будем называть по именам... людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то неприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем корректно. Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все ещё приползут и будут стоять у России и целовать ноги.
Алла Борисовна на такую эмоциональную речь среагировала и выложила видео. В нём она сообщила:
Это я безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те. Че ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь.
А в конце сказала: «М***к ты, Стасик».
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Так в соцсетях откликнулись на месседж звезды советской эстрады. А её предыдущие высказывания прокомментировал актёр Борис Галкин:
Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность. Сегодня в России она никому не нужна. Она оказалась мыльным пузырём.
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Ну так СИДИ НА ЖОПЕ РОВНО И НЕ ОТСВЕЧИВАЙ, ПРОШМАНДОВКА!
Помнится пела : "Страна! Я у тебя одна!"
Да не одна ты. Есть поталантливей и помоложе. А если вспомнить скольким молодым талантам эта Шапокляк кислород перекрывала - так её только расстрелять!