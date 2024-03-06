«Я бы встала на колени, да ноги уже не те»: Алла Пугачёва записала необычное видео и сообщила, что возвращаться в Россию не собирается

Эти догадки подтвердились, когда осенью прошлого года Алла Борисовна ненадолго вернулась. Тогда общественники потребовали задержать её за резкие высказывания в соцсетях - буквально на следующий день она снова уехала.

О Пугачёвой высказывались многие, в том числе и артисты. Например, Стас Михайлов. Когда у него недавно спросили, что он думает про уехавших звёзд, он начал ругаться: