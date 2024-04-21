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В Нидерландах скончался пациент, дольше всех болевший COVID-19

В Нидерландах скончался пациент, дольше всех болевший COVID-19

Автор:
21 апреля 2024 09:29
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   Нидерланы   вирус   врачи   мутации   пациен   
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Мужчина подхватил инфекцию еще в феврале 2022 года и за это время вирус в его организме мутировал 50 раз.

72-летний голландец проболел 613 дней и в итоге его организм просто не выдержал такой нагрузки.

Врачи говорят, что это самый длительный срок заражения вирусом среди всех людей.

За это время болезнь мутировала в уникальный новый вариант, который поставил в тупик медицинских исследователей.


А до того как мужчина подхватил коронавирус, он уже страдал от заболевания крови и все вакцины, которые он ставил от коронавируса просто не смогли выработать в нем иммунитет. И что самое интересное, после проведения многочисленных анализов, медики выяснили, что итоговая форма вируса стала устойчива ко всем препаратам, используемым для лечения заболевания. Вирус прошел через 50 мутаций, в том числе некоторые, которые предполагали повышенную способность обходить иммунную защиту.


Ученые говорят, что мутировавший вариант в стиле Франкенштейна заразил других людей, да и сама “продолжительность течения болезни в этом случае экстремальная”.


Ученые, изучающие геномные данные в сточных водах, также обнаружили доказательства того, что в США люди болели сильно мутировавшими коронавирусами более четырех лет, но не знали об этом.



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Метки: COVID-19   Нидерланы   вирус   врачи   мутации   пациен   
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