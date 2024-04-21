В Нидерландах скончался пациент, дольше всех болевший COVID-19

Мужчина подхватил инфекцию еще в феврале 2022 года и за это время вирус в его организме мутировал 50 раз.
72-летний голландец проболел 613 дней и в итоге его организм просто не выдержал такой нагрузки.
Врачи говорят, что это самый длительный срок заражения вирусом среди всех людей.
За это время болезнь мутировала в уникальный новый вариант, который поставил в тупик медицинских исследователей.
А до того как мужчина подхватил коронавирус, он уже страдал от заболевания крови и все вакцины, которые он ставил от коронавируса просто не смогли выработать в нем иммунитет. И что самое интересное, после проведения многочисленных анализов, медики выяснили, что итоговая форма вируса стала устойчива ко всем препаратам, используемым для лечения заболевания. Вирус прошел через 50 мутаций, в том числе некоторые, которые предполагали повышенную способность обходить иммунную защиту.
Ученые говорят, что мутировавший вариант в стиле Франкенштейна заразил других людей, да и сама “продолжительность течения болезни в этом случае экстремальная”.
Ученые, изучающие геномные данные в сточных водах, также обнаружили доказательства того, что в США люди болели сильно мутировавшими коронавирусами более четырех лет, но не знали об этом.
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