В Нидерландах скончался пациент, дольше всех болевший COVID-19

72-летний голландец проболел 613 дней и в итоге его организм просто не выдержал такой нагрузки.

Врачи говорят, что это самый длительный срок заражения вирусом среди всех людей.

За это время болезнь мутировала в уникальный новый вариант, который поставил в тупик медицинских исследователей.