В Тюменской области зафиксировали случаи заражения "гонконгским гриппом", но новая пандемия нам не грозит

Вот только в отличие от того же коронавируса, мы к "гонконгскому" подготовлены. От него давно разработана вакцина, которая в свое время показала прекрасные результаты. В этот раз нам очередная пандемия не грозит. Так что стратегические запасы гречки и туалетной бумаги пока не пополняем.



