FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1279 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Тюменской области зафиксировали случаи заражения "гонконгским гриппом", но новая пандемия нам не грозит

В Тюменской области зафиксировали случаи заражения "гонконгским гриппом", но новая пандемия нам не грозит

Автор:
05 ноября 2023 13:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Тюмень   вакцины   вирус   врачи   гонконгский грипп   пандемия   
768
3

Симптомы начинают появляться уже после первых двух дней после заражения и очень похожи на обычную простуду.

В далеком 1968 году мир захлестнул "гонконгский грипп", тогда от него за три года погибло до 4 миллионов человек. Как с этой заразой справились в СССР, можно прочесть в этой очень интересной статье.

И вот спустя 55 лет у нас снова появились случаи заражения этим опасным вирусом H3N2. В Тюменской области зафиксированы 3 случая заболевания в том числе у 2 детей.
Симптоматика следующая: температура выше 39 градусов, заложенность носа, головная боль, сухой кашель.


Вот только в отличие от того же коронавируса, мы к "гонконгскому" подготовлены. От него давно разработана вакцина, которая в свое время показала прекрасные результаты. В этот раз нам очередная пандемия не грозит. Так что стратегические запасы гречки и туалетной бумаги пока не пополняем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Тюмень   вакцины   вирус   врачи   гонконгский грипп   пандемия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
405
KUKUMBUR 17 минут назад
гонгонский сифилис :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

90442



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России
Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России
В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов
В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Свежие кубики
Свежие кубики
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Трави и грабь
Трави и грабь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Юмор#США#кино#Прикол#искусство#милота#автомир#Спорт
#история#животные#СССР#в мире#ЧП#конфликт#истории#сарказм#Автовсячина#природа
#люди#интересное#знаменитости#интересно#познавательно#автомобили#Мемы#шоу бизнес#подборка#Россия
Трави и грабь Трави и грабь Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью» Мэр Новокузнецка назвал антиваксеров «средневековой теменью» В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории В Китае началась самая мощная вспышка COVID-19 в истории Дети - жертвы халатности взрослых: о вспышке ВИЧ в Элисте Дети - жертвы халатности взрослых: о вспышке ВИЧ в Элисте «Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения рассказала о новом штамме коронавируса - «Пироле» «Он может вызывать более тяжёлое течение болезни»: Всемирная организация здравоохранения... Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного Невидимый убийца: это оружие страшнее ядерного

На что жалуетесь?

Вернуться