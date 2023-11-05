В Тюменской области зафиксировали случаи заражения "гонконгским гриппом", но новая пандемия нам не грозит

Симптомы начинают появляться уже после первых двух дней после заражения и очень похожи на обычную простуду.
В далеком 1968 году мир захлестнул "гонконгский грипп", тогда от него за три года погибло до 4 миллионов человек. Как с этой заразой справились в СССР, можно прочесть в этой очень интересной статье.
И вот спустя 55 лет у нас снова появились случаи заражения этим опасным вирусом H3N2. В Тюменской области зафиксированы 3 случая заболевания в том числе у 2 детей.
Симптоматика следующая: температура выше 39 градусов, заложенность носа, головная боль, сухой кашель.
Вот только в отличие от того же коронавируса, мы к "гонконгскому" подготовлены. От него давно разработана вакцина, которая в свое время показала прекрасные результаты. В этот раз нам очередная пандемия не грозит. Так что стратегические запасы гречки и туалетной бумаги пока не пополняем.
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