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В Индии выявили вспышку вируса Нипах: какие у него симптомы

В Индии выявили вспышку вируса Нипах: какие у него симптомы

Автор:
18 сентября 2023 21:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Индия   болезни   в мире   вирус   вирусы   врачи   медицина   новости   пандемия   фото   
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За последние несколько недель в Индии зафиксировали уже две смерти от вируса Нипах. Неизвестно, сколько ещё человек могут являться носителями этого вируса, который убивает 75% инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус вполне способен вызвать новую глобальную пандемию.

В Индии обнаружили вспышку смертельного вируса Нипах, от которого погибли уже два человека. Вирус редкий и смертоносный - с летальностью 75%. Он передаётся человеку от животных, а также может передаваться через заражённую пищу или при физическом контакте с другим заражённым человеком. Нипах довольно быстро распространяется, и его инкубационный период может длиться до 45 дней - поэтому люди, переносящие вирус, не имеют симптомов и чувствуют себя вполне здоровыми.

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Симптомы вируса: лихорадка, головная боль, кашель, боль в горле, рвота. В тяжёлых случаях пациенты могут испытывать дезориентацию, судороги, кому или воспаление головного мозга (энцефалит). Вакцины или лекарства от вируса Нипах не существует, поэтому лечение обычно ограничивается ослаблением симптомов. У пациентов, переживших вирус, наблюдаются длительные неврологические симптомы и судороги.

Нипах может поражать различных животных, включая лошадей, свиней, овец, коз, кошек, собак и особенно - летучих мышей. Плодовые летучие мыши являются его основными переносчиками. Чаще всего они заражают фрукты, при поедании которых инфицируются люди. Сам вирус обнаружили в 1998 году у свиноводов в Малайзии.

Сейчас власти Индии всячески пытаются сдержать распространение вируса, закрывая школы, офисы и останавливая общественный транспорт. Нынешняя вспышка сосредоточена в южном индийском штате Керала, где ранние вспышки были зафиксированы в 2018, 2019 и 2021 годах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   болезни   в мире   вирус   вирусы   врачи   медицина   новости   пандемия   фото   
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24  комментария
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327
Кирилл Башков Час назад
Кто-нибудь! Отпи...дите уже амеров!
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17k
Shtoppi 23 минуты назад
волну разгоняют. скоро видимо начнут панику разводить уже по крупному а потом пойдет рубка бабла на вакцинах, масках и пр. аксессуарах как в прошлый раз.
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Шо, таки американцы нашли способ избавиться от лишних 75%населения планеты.?
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29k
Юрьевич Полчаса назад
"Он передаётся человеку от животных"
Да блин! Чем они там с животными занимаются????
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37k
russger Полчаса назад
Эти новые вирусы как фильмы типа "Форсаж", каждый год новый выходит и все такие "ну ёпана, опять"?
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73
Анатолий Полчаса назад
В Индии можно найти такие болезни, которых нет в медицинских справочниках. Факт.
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20k
Bill 40 минут назад
Если вирус убивает 75% инфицированных, и уже убил двоих человек - то всего инфицированных было трое.
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73
Анатолий 47 минут назад
В 1998 году установлен. И ......... ничего не делали. Да ладна....25 лет прошло.
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1k
Rom 59 минут назад
Насрать. Пошел в жопу этот вирус ибанах.
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27k
Matrosskin 59 минут назад
О, спойлер на 24` год подъехал
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10k
Борис Карабанов Час назад
Из-за особенностей произношения на русском наименование вируса звучит, как "МНЕПОХ".
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−1
Евгений Час назад
Неужели кто-то еще верит в эти байки о новых страшных вирусах. После того как коронавирус "загадочным" образом просто одномоментно испарился в феврале прошлого года.
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73
Анатолий Евгений 44 минуты назад
Верят.
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52
Павел Час назад
2 смерти в Индии на 100500 охулиардов организмов)))
Бгы))
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4k
Lexx Час назад
А к нам он попадёт с иностранными "специалистами", без которых мы в говне утонем и все стройки встанут.
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192
Knives22 Час назад
Кто теперь в роли доктора Айболита выступит, Си Цзиньпин?
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12k
Владимир Час назад
Походу скоро опять в масках и перчатках гонять заставят.... Главное не карантин, а то чет денег много уходит.
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ОПЯТЬ !?!?!
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5k
Григорий 2 часа назад
новая жуть.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Он передаётся человеку от животных".
Ссылка www.youtube.com
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