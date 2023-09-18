В Индии выявили вспышку вируса Нипах: какие у него симптомы

За последние несколько недель в Индии зафиксировали уже две смерти от вируса Нипах. Неизвестно, сколько ещё человек могут являться носителями этого вируса, который убивает 75% инфицированных. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус вполне способен вызвать новую глобальную пандемию.
В Индии обнаружили вспышку смертельного вируса Нипах, от которого погибли уже два человека. Вирус редкий и смертоносный - с летальностью 75%. Он передаётся человеку от животных, а также может передаваться через заражённую пищу или при физическом контакте с другим заражённым человеком. Нипах довольно быстро распространяется, и его инкубационный период может длиться до 45 дней - поэтому люди, переносящие вирус, не имеют симптомов и чувствуют себя вполне здоровыми.
Симптомы вируса: лихорадка, головная боль, кашель, боль в горле, рвота. В тяжёлых случаях пациенты могут испытывать дезориентацию, судороги, кому или воспаление головного мозга (энцефалит). Вакцины или лекарства от вируса Нипах не существует, поэтому лечение обычно ограничивается ослаблением симптомов. У пациентов, переживших вирус, наблюдаются длительные неврологические симптомы и судороги.
Нипах может поражать различных животных, включая лошадей, свиней, овец, коз, кошек, собак и особенно - летучих мышей. Плодовые летучие мыши являются его основными переносчиками. Чаще всего они заражают фрукты, при поедании которых инфицируются люди. Сам вирус обнаружили в 1998 году у свиноводов в Малайзии.
Сейчас власти Индии всячески пытаются сдержать распространение вируса, закрывая школы, офисы и останавливая общественный транспорт. Нынешняя вспышка сосредоточена в южном индийском штате Керала, где ранние вспышки были зафиксированы в 2018, 2019 и 2021 годах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да блин! Чем они там с животными занимаются????
Осталось последнего прибить и остановить пандемию!
Во таким образом это всё и регулировалось. Так что ничего и никуда не испарилось. Просто есть команды сверху, и всем плевать как на самом деле обстоят дела.
Бгы))