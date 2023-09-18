В Индии выявили вспышку вируса Нипах: какие у него симптомы

В Индии обнаружили вспышку смертельного вируса Нипах, от которого погибли уже два человека. Вирус редкий и смертоносный - с летальностью 75%. Он передаётся человеку от животных, а также может передаваться через заражённую пищу или при физическом контакте с другим заражённым человеком. Нипах довольно быстро распространяется, и его инкубационный период может длиться до 45 дней - поэтому люди, переносящие вирус, не имеют симптомов и чувствуют себя вполне здоровыми.