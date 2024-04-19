Подросткам, жестоко избившим случайного прохожего в Москве, грозит до 12 лет в колонии

Они уже признали свою вину.
17 апреля трое недорослей 2007 и 2008 годов рождения привязались к 35-летнему мужчине. Они перегородили ему дорогу в подземном переходе возле станции метро «Фонвизинская» и стали задираться. Мужик связываться с ними не захотел и ушёл.
Но они догнали его на улице и пустили в ход кулаки. Он в ответ применил газовый баллончик и тут подростки накинулись на него толпой: ударили булыжником по голове, а когда мужчина упал - запинали ногами и несколько раз полоснули ножом.
Потом сбежали, а мужчину в тяжёлом состоянии увезли на скорой в больницу.
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Как сообщили в СК:
Обвиняемые и потерпевший проследовали на улицу, где на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи.
Гопников уже поймали. Что за «внезапно возникшая неприязнь», из-за которой они чуть не убили мужика, - подростки пока не объяснили. Но свою вину признали: по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, им светит до 12 лет в колонии.
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Самое плохое в этом - отсидят и выйдут совсем кончеными.
Жалко что их утилизировать нельзя
Изоляция верное решение. Только изоляция подобных должна быть пожизненной. Сомневаюсь, что выйдут порядочными людьми. Скорее зверьми.
Ну а шакалята малолетние как всегда - только толпой смелые. Биомусор бесполезный.