Подросткам, жестоко избившим случайного прохожего в Москве, грозит до 12 лет в колонии

17 апреля трое недорослей 2007 и 2008 годов рождения привязались к 35-летнему мужчине. Они перегородили ему дорогу в подземном переходе возле станции метро «Фонвизинская» и стали задираться. Мужик связываться с ними не захотел и ушёл.

Но они догнали его на улице и пустили в ход кулаки. Он в ответ применил газовый баллончик и тут подростки накинулись на него толпой: ударили булыжником по голове, а когда мужчина упал - запинали ногами и несколько раз полоснули ножом.

Потом сбежали, а мужчину в тяжёлом состоянии увезли на скорой в больницу.