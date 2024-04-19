FISHKINET
Сообщество Криминал 2910 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Подросткам, жестоко избившим случайного прохожего в Москве, грозит до 12 лет в колонии

Подросткам, жестоко избившим случайного прохожего в Москве, грозит до 12 лет в колонии

Автор:
19 апреля 2024 14:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   гопники   драка   избиение   подростки   
1397
1
1

Они уже признали свою вину.

17 апреля трое недорослей 2007 и 2008 годов рождения привязались к 35-летнему мужчине. Они перегородили ему дорогу в подземном переходе возле станции метро «Фонвизинская» и стали задираться. Мужик связываться с ними не захотел и ушёл.

Но они догнали его на улице и пустили в ход кулаки. Он в ответ применил газовый баллончик и тут подростки накинулись на него толпой: ударили булыжником по голове, а когда мужчина упал - запинали ногами и несколько раз полоснули ножом.

Потом сбежали, а мужчину в тяжёлом состоянии увезли на скорой в больницу.

Как сообщили в СК:

Обвиняемые и потерпевший проследовали на улицу, где на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений один из фигурантов взял камень и ударил мужчину по голове, а остальные соучастники подвергли его избиению, нанеся многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из столичных больниц, за его жизнь и здоровье борются врачи.

Гопников уже поймали. Что за «внезапно возникшая неприязнь», из-за которой они чуть не убили мужика, - подростки пока не объяснили. Но свою вину признали: по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, им светит до 12 лет в колонии.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   гопники   драка   избиение   подростки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Демьян Час назад
Туда! Этих сук!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
Слепой Пью Минуту назад
ИдиотизЬм! Почему это "светит"? - а не сидят УЖЕ под шконками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
truten 10 минут назад
Куда исчезло уважение к старшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Руслан 10 минут назад
Отрезать руки без анестезии под адреналином, чтобы не отключились. Или в кресло инвлалидное до конца дней усадить. Надо, надо возвращать самосуд. Достали уже эти ублюдки, до которых дотронься и посадят тебя. Только пиз@ить, только калечить тварей надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
D12735 12 минут назад
Насмотрелись этого деб... сериала, теперь пытаются что то из себя показать. "Герои, _лять! Мозгов нет от слова "совсем".
Самое плохое в этом - отсидят и выйдут совсем кончеными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 16 минут назад
Ублюдки малолетние.
Жалко что их утилизировать нельзя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 39 минут назад
Сжечь живьем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Egoro 51 минуту назад
Из текста следует, что им по 16-17 лет, следовательно, максимальный срок - 10 лет. Но приплетут признание вины, деятельное раскаяние, помощь следствию, положительные характеристики и, максимум - 2/3 от 10 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick 57 минут назад
детишкам в школах, особенно фанатеющим по небезызвестному сериалу - надобно делать экскурсии в те колонии. для особо отличающихся, на время каникул их туда определять. уверен, до лет 14, бОльшая часть романтизирующих - одумаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Час назад
Озверели конечно. Чем помешал прохожий? Зачем с собой нож носить?
Изоляция верное решение. Только изоляция подобных должна быть пожизненной. Сомневаюсь, что выйдут порядочными людьми. Скорее зверьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Денис Бородин Quantimus 4 минуты назад
Не выйдет.. по сути это будет смертный приговор.. если видели фильм "Новая земля", то поймёте о чем я.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
pinbalist Час назад
Начало видео: если у тебя конфликт с каким-то типом - на кой ляд ты к нему подходишь?

Ну а шакалята малолетние как всегда - только толпой смелые. Биомусор бесполезный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Час назад
Надо бы не ДО, а ОТ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2814 постов (2768 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

297300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Передний привод в СССР
Передний привод в СССР
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#интересно#кошка#авто аварии#милота#Китай#позитив#дети
#фото#в мире#автомир#история#аварии#интересное#Россия#США#подборка#задержание
#автомобили#кот#Юмор#люди#ДТП#собака#забавно#Автовсячина#Реакция#новости
"Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом... "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и... "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих «Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих "Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку "Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

На что жалуетесь?

Вернуться