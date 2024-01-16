«Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих

В общем, зрелище ещё то. Мнения в сети, как всегда разделились: одни говорят, что парни за свой «перформанс» скоро поплатятся. Другие обвиняют во вспышке насилия нашумевший сериал «Слово пацана» - якобы шпана его насмотрелась и стала подражать героям проекта. Ну а третьи считают, что это постановка и в Белгороде ничего такого нет.

Точно нет? Судя по видео, есть. Ещё как.