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«Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих

«Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих

Автор:
16 января 2024 14:22
Сообщество : Криминал
Метки: Белгород   Видео   гопники   драка   избиение   шпана   
1306
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Всё снимали на видео и выкладывали в сеть.

В Белгороде объявилась шпана. Группа гопников налетает на случайных прохожих, молодых ребят, да на всех, кто под руку подвернётся. Бьют жёстко, а один из этой компашки во время избиения даже выкрикивал: «Иди сюда, с*** русская!»

Когда нет подходящей жертвы, неадекваты мудохают друг друга.

В общем, зрелище ещё то. Мнения в сети, как всегда разделились: одни говорят, что парни за свой «перформанс» скоро поплатятся. Другие обвиняют во вспышке насилия нашумевший сериал «Слово пацана» - якобы шпана его насмотрелась и стала подражать героям проекта. Ну а третьи считают, что это постановка и в Белгороде ничего такого нет.

Точно нет? Судя по видео, есть. Ещё как.

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Метки: Белгород   Видео   гопники   драка   избиение   шпана   
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17  комментариев
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57k
Мойша 43 минуты назад
МВД. Вам опять нужен "волшебный пендель" от Бастрыкина?
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3k
Pioner76 Минуту назад
Они знает, что ответки не будет. Ну там в интернете чурками ов,,цее.бами обзовут. Не больше
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4k
Василий Афиногенов 3 минуты назад
чушпаны мля
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534
яков джугашвили 11 минут назад
Их же кто то организовывает. Я надеюсь компетентные товарищи уже возбудились. Нельзя такого допускать. Дох**я энергии сейчас при штурмах опорников бандер нужна!!
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6k
alex 12 минут назад
"Сука русская" эти козлы бородатые используют в своей лексике? Офигеть. Ублюдки
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6k
alex 14 минут назад
где Бастрыкин?
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6k
pinbalist 16 минут назад
Молодые. Много опытов пережить смогут. Да и органы, наверное, ещё не сильно убитые.
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2M
Иван Кемеров Полчаса назад
В Белгороде многонациональная банда во главе с Гафаровым Амилем Эльшановичем (https://vk.com/id332591024) и несколькими местными куколдами, из числа вырусей, избивают людей на камеру и выкладывают в интернет.

Очередной пример интеграции в российское общество, когда ваххабит Амиль Эльшанович избивает прохожего с криками «иди сюда сука русская», а его этнически русские друзья-куколды ничего против такого межличностного опыта не имеют, ведь от культурного обмена всегда выигрывают обе стороны. Более того, они выбривают такие же ваххабитские бородки, чтобы быть похожими на Амиля Эльшановича.

Судя по всему гей-банда и ещё наркоманы.

Напоминаем, что абу-бандиты это почти всегда геи.
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3k
Илья Полчаса назад
У меня скалывается ощущение,что все нормальные азербайджанцы остались в Азербайджане а сюда едут одни животные которые режут , насилуют , торгуют наркотиками , и ненавидят местных и в там духе воспитывают свих детей. Это всё из семьи идет .
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473
На хер ЗАПАД! 36 минут назад
Опять бараноёбы... Гниды черножопые
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53k
Андрей 36 минут назад
Сука русская - вообще нет национализма. Обычная хулиганка без национализма. Покажите видосов из Германии как арабы немцев избивают, чтобы народ успокоить. Как власти собираются проблему решать мигрантского национализма против русского населения? Мигрантов год от года становится больше, а проблему власти уже сейчас решить не могут. Что дальше? Нам говорят, что нам нужны трудовые мигранты, но подозреваю, что 2.3 из них либо не работают, либо перебиваются случайными заработками на уровне шабашек.
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373
ruslan d 37 минут назад
Ну это не долго им гулять ... А такие фильмы , как "Слово пацана" были и в СССР , и особо никто не пытался повторить . Тем более , что в фильме они делают все это со смыслом , а здесь просто издеваются над людьми ...
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17k
Совранский 47 минут назад
"Бороды" опять без указания национальности?!
p/s как же надоели эти макаки
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August

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