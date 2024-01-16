«Они конченые»: в Белгороде гопники захотели популярности и стали нападать на беззащитных прохожих

Всё снимали на видео и выкладывали в сеть.
В Белгороде объявилась шпана. Группа гопников налетает на случайных прохожих, молодых ребят, да на всех, кто под руку подвернётся. Бьют жёстко, а один из этой компашки во время избиения даже выкрикивал: «Иди сюда, с*** русская!»
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Когда нет подходящей жертвы, неадекваты мудохают друг друга.
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В общем, зрелище ещё то. Мнения в сети, как всегда разделились: одни говорят, что парни за свой «перформанс» скоро поплатятся. Другие обвиняют во вспышке насилия нашумевший сериал «Слово пацана» - якобы шпана его насмотрелась и стала подражать героям проекта. Ну а третьи считают, что это постановка и в Белгороде ничего такого нет.
Точно нет? Судя по видео, есть. Ещё как.
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Очередной пример интеграции в российское общество, когда ваххабит Амиль Эльшанович избивает прохожего с криками «иди сюда сука русская», а его этнически русские друзья-куколды ничего против такого межличностного опыта не имеют, ведь от культурного обмена всегда выигрывают обе стороны. Более того, они выбривают такие же ваххабитские бородки, чтобы быть похожими на Амиля Эльшановича.
Судя по всему гей-банда и ещё наркоманы.
Напоминаем, что абу-бандиты это почти всегда геи.
p/s как же надоели эти макаки