"Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной

Кстати, с машиной было все в порядке, и ребёнок её не трогал, а "наказавший" пацана неадекват, как пишут СМИ, награждая его тумаками, приговаривал, что "молодёжь совсем распустилась".





О рукоприкладстве мужчины родители ребёнка все-таки узнали и подали заявление в полицию. Запись с камеры наблюдения подтвердила вину мужчины, и сейчас в этом деле разбираются правоохранители. Доклад о расследовании будет предоставлен главе СК Александру Бастрыкину.



