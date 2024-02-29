"Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной

Автолюбитель был дома, когда услышал сработавшую сигнализацию. Выскочив во двор, он заметил рядом со своей машиной мальчишку и отпинал его. На всякий случай.
Инцидент случился 3 февраля, и подросток о нём ничего не говорил из-за стыда. Мальчик занимается тхэквондо, но в ситуации избиением не смог постоять за себя. Ему было неловко объяснять, откуда на теле синяки и ссадины.
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
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Кстати, с машиной было все в порядке, и ребёнок её не трогал, а "наказавший" пацана неадекват, как пишут СМИ, награждая его тумаками, приговаривал, что "молодёжь совсем распустилась".
О рукоприкладстве мужчины родители ребёнка все-таки узнали и подали заявление в полицию. Запись с камеры наблюдения подтвердила вину мужчины, и сейчас в этом деле разбираются правоохранители. Доклад о расследовании будет предоставлен главе СК Александру Бастрыкину.
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PS Знакомый ходил... видел я эти штаны