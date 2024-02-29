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"Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной

"Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной

Автор:
29 февраля 2024 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: А.Бастрыкин   Видео   Набережные Челны   авто   дети   драка   избиение   полиция   сигнализация   
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Автолюбитель был дома, когда услышал сработавшую сигнализацию. Выскочив во двор, он заметил рядом со своей машиной мальчишку и отпинал его. На всякий случай.

Инцидент случился 3 февраля, и подросток о нём ничего не говорил из-за стыда. Мальчик занимается тхэквондо, но в ситуации избиением не смог постоять за себя. Ему было неловко объяснять, откуда на теле синяки и ссадины.


Кстати, с машиной было все в порядке, и ребёнок её не трогал, а "наказавший" пацана неадекват, как пишут СМИ, награждая его тумаками, приговаривал, что "молодёжь совсем распустилась".


О рукоприкладстве мужчины родители ребёнка все-таки узнали и подали заявление в полицию. Запись с камеры наблюдения подтвердила вину мужчины, и сейчас в этом деле разбираются правоохранители. Доклад о расследовании будет предоставлен главе СК Александру Бастрыкину.


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Метки: А.Бастрыкин   Видео   Набережные Челны   авто   дети   драка   избиение   полиция   сигнализация   
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10  комментариев
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316
Ви 36 минут назад
Если нет внутренней готовности ударить, вырубить, может нанести травмы и если что - получить по лицу, никакое каратэ и ниндзюцу не поможет.
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1k
Александр Шевченко 17 минут назад
Да уж, знатный дебил. Тот случай когда годы ушли, а мозги и мудрость не пришли. Поздравляю его минимум с условкой, хотя это если повезёт после такого резонанса. Пацану здоровья и выучить 101 прием карате (быстрый бег).
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−3
sqeva Полчаса назад
зачем тут Бастрыкин? дело же очевидное
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21k
Александр Полчаса назад
А почему видео не с самого начала?
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55
Dima Час назад
Тхэквондо и не учит за себя постоять, я занимался им пару лет! За это время выучил, как правильно стоять в стойке и немного улучшил растяжку! ВСЁ
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55
Dima Alex 8 минут назад
Да я и сам не понял! Может есть эксперты в этом вопросе?
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