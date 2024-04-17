В Омской области мать на прогулке с дочкой родила ребёнка под кустом и ушла

К счастью, малыша заметила прохожая. Новорождённый лежал на голой земле и плакал.
В Омской области прокуратура закончила расследование уголовного дела жительницы села Одесское. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
По версии следствия, женщина гуляла в парке с маленькой дочкой, как вдруг у неё начались схватки. Женщина родила младенца в кустах и там же оставила, уйдя с дочкой домой. Малыша нашла случайная прохожая, которая торопилась на работу. Женщина согрела малыша и вызвала экстренные службы. Медикам удалось его спасти, ребёнок родился доношенным и здоровым.
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Найти женщину оказалось непросто. Следователи собрали биоматериал более чем у 600 местных жителей, провели сотни сравнительных исследований и генетических экспертиз. В итоге задержать нерадивую мать удалось.
В разговоре с полицейскими женщина пояснила, что содержать ещё одного ребёнка у неё просто не было возможности, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца. Женщину отпустили под подписку о невыезде, она признана вменяемой.
Младенец, который чудом выжил на улице, сейчас в приёмной семье. Его усыновили почти сразу, как только он попал в дом малютки.
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почему некоторые достойные люди тратят ГОДЫ и безумные деньги на искусственное оплодотворение, чтоб хоть как-нибудь зачать детей, а какие-нибудь ничтожества рожают их на прогулке и сплёвывают их в парках, как харчок какой-то?!.