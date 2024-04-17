В Омской области мать на прогулке с дочкой родила ребёнка под кустом и ушла

В разговоре с полицейскими женщина пояснила, что содержать ещё одного ребёнка у неё просто не было возможности, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца. Женщину отпустили под подписку о невыезде, она признана вменяемой.

Младенец, который чудом выжил на улице, сейчас в приёмной семье. Его усыновили почти сразу, как только он попал в дом малютки.