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В Омской области мать на прогулке с дочкой родила ребёнка под кустом и ушла

В Омской области мать на прогулке с дочкой родила ребёнка под кустом и ушла

Автор:
17 апреля 2024 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: бросила ребёнка   интересное   мать   младенец   полиция   ребёнок   фото   
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К счастью, малыша заметила прохожая. Новорождённый лежал на голой земле и плакал.

В Омской области прокуратура закончила расследование уголовного дела жительницы села Одесское. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

По версии следствия, женщина гуляла в парке с маленькой дочкой, как вдруг у неё начались схватки. Женщина родила младенца в кустах и там же оставила, уйдя с дочкой домой. Малыша нашла случайная прохожая, которая торопилась на работу. Женщина согрела малыша и вызвала экстренные службы. Медикам удалось его спасти, ребёнок родился доношенным и здоровым.

Найти женщину оказалось непросто. Следователи собрали биоматериал более чем у 600 местных жителей, провели сотни сравнительных исследований и генетических экспертиз. В итоге задержать нерадивую мать удалось.

В разговоре с полицейскими женщина пояснила, что содержать ещё одного ребёнка у неё просто не было возможности, о беременности никто не знал, включая родственников и сожителя, проживающего отдельно. Роды наступили внезапно во время ее прогулки в парке, где она и решила оставить младенца. Женщину отпустили под подписку о невыезде, она признана вменяемой.

Младенец, который чудом выжил на улице, сейчас в приёмной семье. Его усыновили почти сразу, как только он попал в дом малютки.

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Метки: бросила ребёнка   интересное   мать   младенец   полиция   ребёнок   фото   
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3  комментария
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8k
Умница-красавица Час назад
А со старшей дочкой что? Будут ждать пока эта пи.да ее голодом заморит или еще что сотворит, когда решит, что она ей жить мешает?
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247
_Vasiliy_ 16 секунд назад
Как после такого могут признать вменяемым человека?
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14k
Святослав Минуту назад
ну, вот почему??.
почему некоторые достойные люди тратят ГОДЫ и безумные деньги на искусственное оплодотворение, чтоб хоть как-нибудь зачать детей, а какие-нибудь ничтожества рожают их на прогулке и сплёвывают их в парках, как харчок какой-то?!.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4939 постов (4725 в горячем)
Pika-Pika?
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