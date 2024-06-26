В Москве двое полуголых мужчин загорали на детской площадке в одних трусах, а потом напали на женщину с ребёнком

В Москве двое мужчин решили позагорать прямо на детской площадке. Они взяли с собой полотенца, разделись и улеглись на резиновом покрытии, рядом с детской горкой. Один из мужчин даже подвернул трусы и лёг на живот, чтобы солнышко ласкало его тело. Однако тут вмешалась женщина с детьми.

Наталья рассказала, что посчитала поступок мужчин неуместным и сделала им замечание. Женщина попросила его одеться и уйти. 39-летнему Сергею это очень не понравилось. Он поднялся, поправил трусы и с кулаками набросился на женщину на глазах у ее детей.