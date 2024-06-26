В Москве двое полуголых мужчин загорали на детской площадке в одних трусах, а потом напали на женщину с ребёнком

Принимать солнечные ванны мужчины готовились основательно - принесли с собой полотенца и даже подвернули трусики.
В Москве двое мужчин решили позагорать прямо на детской площадке. Они взяли с собой полотенца, разделись и улеглись на резиновом покрытии, рядом с детской горкой. Один из мужчин даже подвернул трусы и лёг на живот, чтобы солнышко ласкало его тело. Однако тут вмешалась женщина с детьми.
Наталья рассказала, что посчитала поступок мужчин неуместным и сделала им замечание. Женщина попросила его одеться и уйти. 39-летнему Сергею это очень не понравилось. Он поднялся, поправил трусы и с кулаками набросился на женщину на глазах у ее детей.
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По словам женщины, она успела снять нападавшего мужчину на видео. Увидев это, он ударил её по руке, пытаясь выбить телефон. Этим он очень напугал детей, которые начали плакать. После стычки Сергей и его друг начали собирать вещи, а Наталья в то время вызвала полицию.
«Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — рассказывает Наталья.
Женщина написала заявление в полицию и сняла побои. Она опасается, что мужчина окажется безнаказанным и снова на кого-нибудь нападёт, может быть и на ребёнка.
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Только вопрос, а в Москве больше загорать негде?
Детская площадка она как бы для детей.
а может это была парочка? тогда это всё объяснят )