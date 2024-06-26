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В Москве двое полуголых мужчин загорали на детской площадке в одних трусах, а потом напали на женщину с ребёнком

В Москве двое полуголых мужчин загорали на детской площадке в одних трусах, а потом напали на женщину с ребёнком

Автор:
26 июня 2024 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   детские площадки   загар   интересное   ребёнок   трусы   фото   
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Принимать солнечные ванны мужчины готовились основательно - принесли с собой полотенца и даже подвернули трусики.

В Москве двое мужчин решили позагорать прямо на детской площадке. Они взяли с собой полотенца, разделись и улеглись на резиновом покрытии, рядом с детской горкой. Один из мужчин даже подвернул трусы и лёг на живот, чтобы солнышко ласкало его тело. Однако тут вмешалась женщина с детьми.


Наталья рассказала, что посчитала поступок мужчин неуместным и сделала им замечание. Женщина попросила его одеться и уйти. 39-летнему Сергею это очень не понравилось. Он поднялся, поправил трусы и с кулаками набросился на женщину на глазах у ее детей.

По словам женщины, она успела снять нападавшего мужчину на видео. Увидев это, он ударил её по руке, пытаясь выбить телефон. Этим он очень напугал детей, которые начали плакать. После стычки Сергей и его друг начали собирать вещи, а Наталья в то время вызвала полицию.

«Этот урод побежал за мной, догнал прямо на горке, я успела только спустить детей вниз и он начал меня бить руками и ногами по голове и туловищу», — рассказывает Наталья.

Женщина написала заявление в полицию и сняла побои. Она опасается, что мужчина окажется безнаказанным и снова на кого-нибудь нападёт, может быть и на ребёнка.

Источник:

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Метки: Москва   детские площадки   загар   интересное   ребёнок   трусы   фото   
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30  комментариев
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
однобоко подано только со слов получивыший "ногами по голове", может так все и было, но хотелось бы чуть большей объективности
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3k
Вячеслав 6 минут назад
Как я понял муж с женой принимали солнечные ванные.
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2k
Михаил 6 минут назад
Взрослые люди, визуально по крайней мере, а мозги как у амебы…
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24k
Killgrave 13 минут назад
Жирный безмозглый боров.
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2k
КАКАнгел Полчаса назад
красавчики )))
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2k
Аркадий 41 минуту назад
Что должно быть в голове, чтобы так поступить? Жесть ещё та!!!
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5k
Aleks 42 минуты назад
Нечего возразить против любителей солнечных ванн, это полезно.
Только вопрос, а в Москве больше загорать негде?
Детская площадка она как бы для детей.
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11k
Vacony 49 минут назад
вот это уродище - мужчина 39 годиков ? .. капец....
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308
antoshka77 Час назад
охереть перформанс, лежбище тюленей не детской площадке..
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12k
BarOb Час назад
Злые вы бабы. Если бы женщина так загорала, ни один мужик бы не стал жаловаться
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11k
Trenzel2003 Час назад
Казаков бы на них с нагайками!
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8k
Умница-красавица 2 часа назад
Надо было тихонько вызвать полицию «на педофилов», обошлось бы без мордобоя
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
сагрился наверняка на съёмку. Попросить вежливо уйти, и попросить [вежливо], снимая действо на смартфон - это разные вещи
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13k
Дмитрий 2 часа назад
Да ладно. На мелкое хулиганство мужик насобирал себе...Суток 10 будет загорать. Правда не на детской площадке.
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27k
ЦСКА 2 часа назад
Вот одного понять не могу! У Натальи есть муж, брат, друг!!??
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301
Михаил ЦСКА 41 минуту назад
вышли б муж с братьями и друзьями, наваляли бы и схлопотали себе хулиганку. кроме монополии на водку у государства так же и монополия на насилие. и это правильно.
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
какие эксбиционисты стали агрессивными ...
а может это была парочка? тогда это всё объяснят )
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5164 поста (4949 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360746



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