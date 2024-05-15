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Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер

Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер

Автор:
15 мая 2024 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Краснодар   бросила ребёнка   дети   интересное   кукушка   мать   фото   
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Женщина из Сургута планировала бросить дочь в Краснодаре и уехать в Питер.

В Краснодаре сотрудники супермаркета стали очевидцами страшной истории. Мать пришла с трёхлетней дочкой в магазин, положила ребёнка в корзину для продуктов и ушла. Посмотрев камеры, сотрудники вызвали правоохранителей. Инспекторы ПДН увезли девочку, а полицейские быстро нашли кукушку, посмотрев записи с камер видеонаблюдения.

Мать поймали только спустя двое суток. Она ехала на поезде, который следовал в Санкт-Петеребург. Выяснилось, что женщина вообще-то уроженка Сургута. Она специально приехала в Краснодар, чтобы бросить свою дочь там и уехать в Питер одной.

Позже она рассказала полицейским, что в Сургуте поссорилась со всеми родственниками, взяла ребёнка и уехала скитаться по городам России. Женщина успела побывать с дочкой в Нальчике, Анапе, Челябинске, Краснодаре. В последнем городе она решила бросить дочь, чтобы о ней позаботились другие люди. По словам женщины, у неё закончились деньги и она поняла, что больше дочь не прокормит. Теперь говорит, что уже одумалась, раскаивается и хочет воспитывать малышку.

Сейчас кукушка дает показания. Также ей назначена психиатрическая экспертиза.

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Метки: Краснодар   бросила ребёнка   дети   интересное   кукушка   мать   фото   
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Alex Час назад
Фраза "бросить все и махнуть в Питер" заиграла новыми красками.
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2.1M
Иван Кемеров 45 минут назад
Стоило ожидать в истории выше - о деовчке, подкинутой в тележку супермаркета - появления вопроса - "А где был отец?". Этот вопрос - неизменный спутник всех таких историй. А кто его знает где был тот отец? Может быть, ему плевать на этого ребенка? Может быть, его с самого начала и не было. Ребенок находился с матерью, и точка. В ее ответственности. И тот факт, что отец негодяй, никоим образом не может оправдать поступка. - "А где был отец?". Да хоть где. Ребенок был в ответственности матери.

Безденежьем такие поступки никак не оправдываются. Ребенка мог найти кто угодно - преступник, педофил. С ребенком за то время, что он находился в тележке, могло произойти все самое страшное. Мать бы не ушла. Но, к сожалению, некоторые женщины - просто биологически матери. Таких немного, но они всегда есть, и никакая опека тут не поможет - не будешь же лезть в каждую семью, чтобы проверить: не поссорилась ли мать с родными, не пошла ли бродяжничать.

Сейчас эта женщина говорит, что хотела бы забрать ребенка. Но, поступав так раз, она и второй раз сделает то же самое. Потому что она уже нарушила это материнское табу, перешагнула барьер
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490
Alex Иван Кемеров 4 минуты назад
А то что отца может и не быть? Может родила она по залету, а отцом может быть кто угодно из множества мужчин, которые всего один раз встречались с ней для перепихона...
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PokemonKa
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