Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер

Позже она рассказала полицейским, что в Сургуте поссорилась со всеми родственниками, взяла ребёнка и уехала скитаться по городам России. Женщина успела побывать с дочкой в Нальчике, Анапе, Челябинске, Краснодаре. В последнем городе она решила бросить дочь, чтобы о ней позаботились другие люди. По словам женщины, у неё закончились деньги и она поняла, что больше дочь не прокормит. Теперь говорит, что уже одумалась, раскаивается и хочет воспитывать малышку.