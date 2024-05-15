Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер

Женщина из Сургута планировала бросить дочь в Краснодаре и уехать в Питер.
В Краснодаре сотрудники супермаркета стали очевидцами страшной истории. Мать пришла с трёхлетней дочкой в магазин, положила ребёнка в корзину для продуктов и ушла. Посмотрев камеры, сотрудники вызвали правоохранителей. Инспекторы ПДН увезли девочку, а полицейские быстро нашли кукушку, посмотрев записи с камер видеонаблюдения.
Мать поймали только спустя двое суток. Она ехала на поезде, который следовал в Санкт-Петеребург. Выяснилось, что женщина вообще-то уроженка Сургута. Она специально приехала в Краснодар, чтобы бросить свою дочь там и уехать в Питер одной.
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Позже она рассказала полицейским, что в Сургуте поссорилась со всеми родственниками, взяла ребёнка и уехала скитаться по городам России. Женщина успела побывать с дочкой в Нальчике, Анапе, Челябинске, Краснодаре. В последнем городе она решила бросить дочь, чтобы о ней позаботились другие люди. По словам женщины, у неё закончились деньги и она поняла, что больше дочь не прокормит. Теперь говорит, что уже одумалась, раскаивается и хочет воспитывать малышку.
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Безденежьем такие поступки никак не оправдываются. Ребенка мог найти кто угодно - преступник, педофил. С ребенком за то время, что он находился в тележке, могло произойти все самое страшное. Мать бы не ушла. Но, к сожалению, некоторые женщины - просто биологически матери. Таких немного, но они всегда есть, и никакая опека тут не поможет - не будешь же лезть в каждую семью, чтобы проверить: не поссорилась ли мать с родными, не пошла ли бродяжничать.
Сейчас эта женщина говорит, что хотела бы забрать ребенка. Но, поступав так раз, она и второй раз сделает то же самое. Потому что она уже нарушила это материнское табу, перешагнула барьер