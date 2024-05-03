Не стал выполнять заказ: киллер потратил все деньги и сдал заказчика полиции

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.
В Омске завершился суд по делу 51-летнего предпринимателя, который пытался убить свою жену, чтобы не делить с ней совместно нажитое имущество при разводе. Однако всё пошло не по плану. Киллер оказался ненадёжным и всех сдал.
Началось всё с того, что 51-летний омич, готовясь к разводу с женой, решил заказать её убийство. Дело было в январе 2023 года. За помощью мужчина обратился к своему коллеге и попросил его найти исполнителя. Помощнику удалось найти киллера, которому он предложил совершить убийство за 1 миллион рублей. Заказчик даже взял кредит.
Киллер деньги взял, но никого убивать не стал. Миллион рублей он потратил, а потом обратился в полицию и всё там рассказал. Дальше полицейские провели следственный эксперимент: киллер потребовал еще 250 тыс. рублей, после инсценировал убийство женщины. В момент поступления последней части оговоренной суммы заказчик и посредник были задержаны.
Суд проговорился заказчика к 9 годам колонии строгого режима, а его помощника к 8 годам колонии строгого режима. Также суд обязал супруга выплатить потерпевшей 1 млн рублей, а его коллегу – 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.
Также прокуратура ходатайствовала о взыскании с киллера 1,2 млн рублей, переданных в качестве оплаты убийства.
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Если деньги взял а заказ не выполнил.