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Не стал выполнять заказ: киллер потратил все деньги и сдал заказчика полиции

Не стал выполнять заказ: киллер потратил все деньги и сдал заказчика полиции

Автор:
03 мая 2024 19:01
Сообщество : Жить в России
Метки: СУД   интересное   киллер   колония строгого режима   покушение на убийство   полиция   фото   
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Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима.

В Омске завершился суд по делу 51-летнего предпринимателя, который пытался убить свою жену, чтобы не делить с ней совместно нажитое имущество при разводе. Однако всё пошло не по плану. Киллер оказался ненадёжным и всех сдал.

Началось всё с того, что 51-летний омич, готовясь к разводу с женой, решил заказать её убийство. Дело было в январе 2023 года. За помощью мужчина обратился к своему коллеге и попросил его найти исполнителя. Помощнику удалось найти киллера, которому он предложил совершить убийство за 1 миллион рублей. Заказчик даже взял кредит.

Киллер деньги взял, но никого убивать не стал. Миллион рублей он потратил, а потом обратился в полицию и всё там рассказал. Дальше полицейские провели следственный эксперимент: киллер потребовал еще 250 тыс. рублей, после инсценировал убийство женщины. В момент поступления последней части оговоренной суммы заказчик и посредник были задержаны.

Суд проговорился заказчика к 9 годам колонии строгого режима, а его помощника к 8 годам колонии строгого режима. Также суд обязал супруга выплатить потерпевшей 1 млн рублей, а его коллегу – 500 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Также прокуратура ходатайствовала о взыскании с киллера 1,2 млн рублей, переданных в качестве оплаты убийства.

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Метки: СУД   интересное   киллер   колония строгого режима   покушение на убийство   полиция   фото   
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ron Час назад
Ахахахаха )))
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39k
Андрей Иванов Час назад
А с чего 1,2 ляма требует? Я бы понял, если нанимавшие требовали. А прокуратура здесь причём? На основании чего? Некачественно оказанная услуга? Неуплата налогов?
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PokemonKa
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  • 4989 постов (4774 в горячем)
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