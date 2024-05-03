Не стал выполнять заказ: киллер потратил все деньги и сдал заказчика полиции

Началось всё с того, что 51-летний омич, готовясь к разводу с женой, решил заказать её убийство. Дело было в январе 2023 года. За помощью мужчина обратился к своему коллеге и попросил его найти исполнителя. Помощнику удалось найти киллера, которому он предложил совершить убийство за 1 миллион рублей. Заказчик даже взял кредит.

Киллер деньги взял, но никого убивать не стал. Миллион рублей он потратил, а потом обратился в полицию и всё там рассказал. Дальше полицейские провели следственный эксперимент: киллер потребовал еще 250 тыс. рублей, после инсценировал убийство женщины. В момент поступления последней части оговоренной суммы заказчик и посредник были задержаны.