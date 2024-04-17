Пара затеяла ремонт и нашла 3-метровый колодец посреди своей гостиной

28-летняя Шанайя Ллойд и ее муж 25-летний Росс Беннетт поднимали половицы в своем доме, когда обнаружили кольцо из кирпичей с глубокой ямой.

Местные архивы показали, что их дом с двумя спальнями и террасой в Ковентри, Уэст-Мидлендс, расположен на месте бывшей фермы.