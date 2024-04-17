Пара затеяла ремонт и нашла 3-метровый колодец посреди своей гостиной

Супружеская пара из Великобритании купила дом эдвардианских времен (это самое начало 20 века) и во время ремонта пола обнаружила прямо у себя под ногами трехметровую яму в кольце из кирпичей. Хорошенькое украшение для гостиной!
28-летняя Шанайя Ллойд и ее муж 25-летний Росс Беннетт поднимали половицы в своем доме, когда обнаружили кольцо из кирпичей с глубокой ямой.
Местные архивы показали, что их дом с двумя спальнями и террасой в Ковентри, Уэст-Мидлендс, расположен на месте бывшей фермы.
Шанайа и Росс испытали шок, обнаружив секретный колодец глубиной 3 метра прямо под полом своего дома.
«У нас был такой насыщенный день, и в 10 вечера мы вспомнили, что придут сантехники, а к утру нам нужно поднять доски пола. Росс пошел делать это и вдруг как закричит! Он увидел идеальный круг из кирпичей и полную темноту, поэтому посветил фонариком вниз. Он прыгнул туда, а я подумала: "Он сумасшедший". Мы не могли уснуть в ту ночь, это было так захватывающе».
«Мы не могли поверить в это, — говорит Шанайа. — Я одновременно и взволнована, и напугана — я же смотрела "Звонок" и "Молчание ягнят"!
А Росс просто считает, что это крутая штука. Теперь мы подумываем сделать из колодца декоративное украшение — поместить внутрь светильники, а сверху поставить стеклянную крышку».
Шанайа и Росс купили дом за 192 000 фунтов стерлингов в ноябре прошлого года. Дом не обновлялся по меньшей мере с 1960-х годов, и они взялись за его реконструкцию.
Чтобы заменить бойлер, супругам пришлось разобрать половицы в гостиной, а 10 марта они обнаружили колодец. Росс забрался внутрь и говорит, что на дне — мокрая глина. Он считает, что если ее убрать, можно добраться до воды и тогда колодец снова станет действующим.
Пока что они держат яму закрытой, поскольку ею слишком уж заинтересовался их пес по кличке Брюс.
«В этом районе было огромное производство по окрашиванию тканей, и я сначала подумала, не связано ли колодец с этим, — говорит Шанайа. — Но здесь слишком глубоко для этого, и мы провели небольшое исследование и обнаружили, что наш дом построен на месте старой фермы, где был колодец, так что мы уверены, что это именно он».
«Это кусочек истории Ковентри, и вся местная община в восторге от этого. Мы немного волнуемся, потому что купили дом впервые. И рады любым советам по поводу того, как превратить его в достопримечательность».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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