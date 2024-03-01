Британцы нашли в своем саду подземное убежище времен Второй мировой войны

Ребекка рассказала, что они с мужем Дарреном переехали в этот дом 15 лет назад. Вход в убежище они обнаружили, когда заскучали во время пандемии в 2020 году и решили как следует разобраться на задворках сада.

Раскапывать и вычищать это место начали только в прошлом году, а вот теперь решили показать его, так сказать, во всей его исторической красе.