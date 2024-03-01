Британцы нашли в своем саду подземное убежище времен Второй мировой войны

34-летняя Ребекка Хобсон и ее муж обнаружили 50-метровый подземный туннель, спрятанный под их домом в деревне недалеко от Фолкстона, графство Кент. В годы Второй мировой войны это место, построенное волонтерами, служило бомбоубежищем для местных жителей.
Ребекка рассказала, что они с мужем Дарреном переехали в этот дом 15 лет назад. Вход в убежище они обнаружили, когда заскучали во время пандемии в 2020 году и решили как следует разобраться на задворках сада.
Раскапывать и вычищать это место начали только в прошлом году, а вот теперь решили показать его, так сказать, во всей его исторической красе.
Во время немецких бомбардировок во время войны этот подземный туннель мог служить укрытием для 200 женщин и детей. В нем были найдены ржавые миски, крысиные ловушки и старый игрушечный пистолет.
Туннель довольно узкий — метр в ширину. А высота составляет чуть больше двух метров
В «видеотуре» показано, что длина туннеля — около 50 метров. Заканчивается он тупиком на территории соседей Ребекки. Раньше там был другой вход в убежище, но соседи заложили его кирпичом.
Ребекка и Даррен показали свое видео на TikTok и оно стало вирусным. Пользователи были по-настоящему изумлены этой находкой. Видео посмотрели 390 000 человек.
Вообще вся эта история началась после того, как местные жители рассказали, что в саду, возможно, «есть что-то, относящееся ко Второй мировой войне»
Устав от скучного затворничества во время пандемии, супруги захотели острых ощущений и решили обыскать задворки своего сада, чтобы проверить, правдивы ли эти утверждения. К своему изумлению, они нашли заросший вход в туннель.
«Когда мы переехали в этот дом, мы и понятия не имели о том, что в нашем саду находится бомбоубежище, — говорит Ребекка. — Пока кто-то из местных жителей не сказал, что в саду может быть что-то, имеющее отношение к войне. Мы нашли вход под большой плитой в саду».
Газетные вырезки свидетельствуют о том, что бомбоубежище было построено добровольцами во время Второй мировой войны, чтобы защитить 200 женщин и детей от «чудовищной жестокости гитлеризма»
«Люди говорили нам, что в нашем саду что-то есть, но мы не хотели ничего с этим делать, — продолжает Ребекка. — И только когда мы оказались в изоляции и нам стало скучно, мы решили разобраться в этом. Мы все еще пытаемся разобраться в его истории, но все равно это очень интересно. Наш ряд домов был построен в семидесятых годах, и мы предполагаем, что земля, которую они выкопали для фундамента этих домов, скрыла туннель».
По словам супругов, после обнаружения убежища времен войны они расчистили проход и установили в нем освещение
Больше никаких изменений они вносить не планируют, поскольку хотят сохранить это место в его первоначальном виде
Туннель к краю соседского сада, но соседи опасались, что там могут завестись крысы, поэтому заблокировали вход со своей стороны
Ребекка говорит, что ее детям было очень интересно побывать в убежище времен войны, и с тех пор она спрашивает у местных школ, не хотят ли они привезти учеников на экскурсию
Ребекка говорит, что чувствует себя «очень привилегированной», поскольку у них в саду есть этот «кусочек истории»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не убежище, это запасной выход, причем грамотно защищённый от ударной волны.
Само убежище, скорее всего как раз у соседей...