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Британцы нашли в своем саду подземное убежище времен Второй мировой войны

Британцы нашли в своем саду подземное убежище времен Второй мировой войны

Автор:
01 марта 2024 15:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Великобритания   бомбоубежище   истории людей   кусочек истории   неожиданная находка   подземный туннель   секретный туннель   
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34-летняя Ребекка Хобсон и ее муж обнаружили 50-метровый подземный туннель, спрятанный под их домом в деревне недалеко от Фолкстона, графство Кент. В годы Второй мировой войны это место, построенное волонтерами, служило бомбоубежищем для местных жителей.


Ребекка рассказала, что они с мужем Дарреном переехали в этот дом 15 лет назад. Вход в убежище они обнаружили, когда заскучали во время пандемии в 2020 году и решили как следует разобраться на задворках сада.


Раскапывать и вычищать это место начали только в прошлом году, а вот теперь решили показать его, так сказать, во всей его исторической красе.


Во время немецких бомбардировок во время войны этот подземный туннель мог служить укрытием для 200 женщин и детей. В нем были найдены ржавые миски, крысиные ловушки и старый игрушечный пистолет.

В «видеотуре» показано, что длина туннеля — около 50 метров. Заканчивается он тупиком на территории соседей Ребекки. Раньше там был другой вход в убежище, но соседи заложили его кирпичом.


Ребекка и Даррен показали свое видео на TikTok и оно стало вирусным. Пользователи были по-настоящему изумлены этой находкой. Видео посмотрели 390 000 человек.


Устав от скучного затворничества во время пандемии, супруги захотели острых ощущений и решили обыскать задворки своего сада, чтобы проверить, правдивы ли эти утверждения. К своему изумлению, они нашли заросший вход в туннель.


«Когда мы переехали в этот дом, мы и понятия не имели о том, что в нашем саду находится бомбоубежище, — говорит Ребекка. —  Пока кто-то из местных жителей не сказал, что в саду может быть что-то, имеющее отношение к войне. Мы нашли вход под большой плитой в саду».

«Люди говорили нам, что в нашем саду что-то есть, но мы не хотели ничего с этим делать, — продолжает Ребекка. — И только когда мы оказались в изоляции и нам стало скучно, мы решили разобраться в этом. Мы все еще пытаемся разобраться в его истории, но все равно это очень интересно. Наш ряд домов был построен в семидесятых годах, и мы предполагаем, что земля, которую они выкопали для фундамента этих домов, скрыла туннель».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   бомбоубежище   истории людей   кусочек истории   неожиданная находка   подземный туннель   секретный туннель   
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3  комментария
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9k
vasilykopkov 13 минут назад
Нет ни одного помещения, только коридор. Нет вентиляции, а это в таких местах - главное.
Это не убежище, это запасной выход, причем грамотно защищённый от ударной волны.
Само убежище, скорее всего как раз у соседей...
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Очень скоро оно ему пригодится.
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