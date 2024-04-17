Проверка нижнего белья и другие странные правила в школах Японии

Правда ли, что в японских школах проверяют трусы у учениц? С чем это связано, а также другие шокирующие подробности строгих правил для учащихся этой страны?
Япония на протяжении всей своей современной истории удивляет жителей Запада своими строгими законами и извращенными представлениями о жизни (по крайней мере в нашем понимании). Но где всё это начинается? Правильно, в школе. Давайте теперь подробнее о том, как уничтожают индивидуальность в японских учебных заведениях.
В некоторых японских школах от учеников требуют сохранять естественные цвета волос и кожи. Это правило оказывает большое давление и влияет на индивидуальность человека не в лучшую сторону. Под давлением этих норм, люди теряют свободу самовыражения и уверенность в себе, что позже скажется во взрослой жизни. Но государству, конечно, не выгодны вольнодумцы.
Некоторых учеников даже заставляют доказывать естественность своего внешнего вида. Иногда приходится получать медицинские справки, где сказано, что волосы и кожа имеют натуральные цвета. Пахнуло какой-то Северной Корей, правда? А ведь это та самая Япония, где общество с ума сходит по странным фетишам!
Представьте себе дикость: вашего ребенка наказывают за опоздание в школу, дав ему остатки еды на обед вместо нормальной порции. Скорее всего вас это очень возмутит и заставит пойти "на разборки". Но именно такая практика существует в некоторых японских школах. Ученикам, которые опаздывают на уроки, отказывают в свежей пище.
Это наказание не только неэффективно в поощрении пунктуальности, но и вредно для здоровья учеников. Подростки нуждаются в правильном питании для поддержки своего роста и развития, и сбалансированная диета играет в этом ключевую роль. Это правило не только создает дисбаланс, но и поддерживает культуру наказания, а не вырабатывает положительные поведенческие модели.
Правило №3: Нельзя пользоваться вентилятором в жаркие дни
Еще одно сумасшедшее правило, направленное якобы на поддержание дисциплины среди учеников, – запрет пользоваться вентилятором в жаркие дни.
Тепловой удар вряд ли поможет школьнику в освоении предметов, но почему-то администрация некоторых школ считает иначе. Вряд ли это способствует чему-то позитивному, кроме желании поскорее сбежать из жаркого класса.
Одно из самых непостижимых школьных правил в Японии касается девушек. Это обязательные занятия плаванием даже во время периода. Это правило не только игнорирует физический дискомфорт и риск для здоровья, но и нарушает личное пространство.
Оно демонстрирует полное непонимание и отсутствие эмпатии к потребностям учениц. Плавание во время "этих дней" может привести к инфекциям и другим осложнениям. Но... снова дисциплина превыше всего.
Правило №5: Запрет на причёски и макияж
А вы как думали? Если уж контролировать цвет кожи и волос, то и причёски с макияжем туда же! Часто ученикам разрешено иметь лишь определенные прически, а макияж вообще полностью запрещен. Так происходит навязывание общественных стандартов красоты.
Введя такие ограничения, школы поддерживают идею о том, что соблюдение норм и унификация важнее индивидуальности и самовыражения. Вместо того чтобы учить студентов принимать свою уникальность, это правило сеет культуру подавления.
Некоторые школы в Японии ведут контроль даже за пределами школы, запрещая ученикам носить короткие юбки в общественных местах, даже на выходных или во время семейных прогулок. Но вот в школе – можно и нужно, ведь это униформа.
Самое смешное в истории с короткими юбками, что они появились в знак протеста еще в 90-х годах. Тогда школьницы заявили о себе, высказав желание идти наперекор строгим стандартам. Ну а что, хитрый ход со стороны властей – превратить это в школьную форму.
Правило №7: Запрет на бритье бровей
Как бы это странно ни звучало, но некоторые молодые японцы настолько внимательно следят за своей внешностью, что даже бреют брови, делая их аккуратными. Но в школах на это появился запрет: можно ходить только с естественными бровями. Вряд ли школьники страдают от этого очень сильно, но всё же – еще один камень в огород индивидуальности и самовыражения.
Одно из самых странных школьных правил в Японии – это обязательное ношение девушками нижнего белья исключительно белого цвета. Более того, учителям позволено проверять цвет нижнего белья своих учениц, заглядывая под их юбки.
Эта вторжение в частную жизнь вызывает серьезные опасения о нарушении личного пространства у учениц. Зачем это правило, если это белье никто не должен видеть? А вот тут мы переходим к еще более странному запрету...
Что-о-о? Да, вы не ослышались! Учителя заставляют школьниц спускать трусы, чтобы проверить их наличие. И связано это с фетишистами, которых в Японии какое-то несметное количество. Возможно, вы уже где-то читали, что в стране есть уличные автоматы, где можно приобрести ношенное женское белье. Так вот, некоторые молодые девушки, включая школьниц, пользовались этим странным фетишем, чтобы заработать немного денег.
Разумеется, они продавали свое белье и получали за это денежку, но когда это стало распространено, родители и учителя забеспокоились. Было введено правило, что необходимо проверять наличие трусов у школьниц (заодно и убедиться, что белье белого цвета). Вот такие странные дела.
Источник:
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При этом это как то сочетается с их откровенным презрением к другим людям, не японцам, которых они за людей не считают вообще. Так, говорящие безволосые обезьяны.
у японцев это более утрировано.
А учителям не разрешено проверять пальцем девственность ежедневно?
бред какой-то