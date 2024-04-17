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Проверка нижнего белья и другие странные правила в школах Японии

Проверка нижнего белья и другие странные правила в школах Японии

Автор:
17 апреля 2024 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: Японии   дети   правила   странности   учеба   школа   
2554
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Правда ли, что в японских школах проверяют трусы у учениц? С чем это связано, а также другие шокирующие подробности строгих правил для учащихся этой страны?

Япония на протяжении всей своей современной истории удивляет жителей Запада своими строгими законами и извращенными представлениями о жизни (по крайней мере в нашем понимании). Но где всё это начинается? Правильно, в школе. Давайте теперь подробнее о том, как уничтожают индивидуальность в японских учебных заведениях.

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В некоторых японских школах от учеников требуют сохранять естественные цвета волос и кожи. Это правило оказывает большое давление и влияет на индивидуальность человека не в лучшую сторону. Под давлением этих норм, люди теряют свободу самовыражения и уверенность в себе, что позже скажется во взрослой жизни. Но государству, конечно, не выгодны вольнодумцы.

Некоторых учеников даже заставляют доказывать естественность своего внешнего вида. Иногда приходится получать медицинские справки, где сказано, что волосы и кожа имеют натуральные цвета. Пахнуло какой-то Северной Корей, правда? А ведь это та самая Япония, где общество с ума сходит по странным фетишам!

Представьте себе дикость: вашего ребенка наказывают за опоздание в школу, дав ему остатки еды на обед вместо нормальной порции. Скорее всего вас это очень возмутит и заставит пойти "на разборки". Но именно такая практика существует в некоторых японских школах. Ученикам, которые опаздывают на уроки, отказывают в свежей пище.

Это наказание не только неэффективно в поощрении пунктуальности, но и вредно для здоровья учеников. Подростки нуждаются в правильном питании для поддержки своего роста и развития, и сбалансированная диета играет в этом ключевую роль. Это правило не только создает дисбаланс, но и поддерживает культуру наказания, а не вырабатывает положительные поведенческие модели.

Правило №3: Нельзя пользоваться вентилятором в жаркие дни

Еще одно сумасшедшее правило, направленное якобы на поддержание дисциплины среди учеников, – запрет пользоваться вентилятором в жаркие дни.

Тепловой удар вряд ли поможет школьнику в освоении предметов, но почему-то администрация некоторых школ считает иначе. Вряд ли это способствует чему-то позитивному, кроме желании поскорее сбежать из жаркого класса.

Одно из самых непостижимых школьных правил в Японии касается девушек. Это обязательные занятия плаванием даже во время периода. Это правило не только игнорирует физический дискомфорт и риск для здоровья, но и нарушает личное пространство.

Оно демонстрирует полное непонимание и отсутствие эмпатии к потребностям учениц. Плавание во время "этих дней" может привести к инфекциям и другим осложнениям. Но... снова дисциплина превыше всего.

Правило №5: Запрет на причёски и макияж

А вы как думали? Если уж контролировать цвет кожи и волос, то и причёски с макияжем туда же! Часто ученикам разрешено иметь лишь определенные прически, а макияж вообще полностью запрещен. Так происходит навязывание общественных стандартов красоты.

Введя такие ограничения, школы поддерживают идею о том, что соблюдение норм и унификация важнее индивидуальности и самовыражения. Вместо того чтобы учить студентов принимать свою уникальность, это правило сеет культуру подавления.

Некоторые школы в Японии ведут контроль даже за пределами школы, запрещая ученикам носить короткие юбки в общественных местах, даже на выходных или во время семейных прогулок. Но вот в школе – можно и нужно, ведь это униформа.

Самое смешное в истории с короткими юбками, что они появились в знак протеста еще в 90-х годах. Тогда школьницы заявили о себе, высказав желание идти наперекор строгим стандартам. Ну а что, хитрый ход со стороны властей – превратить это в школьную форму.

Правило №7: Запрет на бритье бровей

Как бы это странно ни звучало, но некоторые молодые японцы настолько внимательно следят за своей внешностью, что даже бреют брови, делая их аккуратными. Но в школах на это появился запрет: можно ходить только с естественными бровями. Вряд ли школьники страдают от этого очень сильно, но всё же – еще один камень в огород индивидуальности и самовыражения.

Одно из самых странных школьных правил в Японии – это обязательное ношение девушками нижнего белья исключительно белого цвета. Более того, учителям позволено проверять цвет нижнего белья своих учениц, заглядывая под их юбки.

Эта вторжение в частную жизнь вызывает серьезные опасения о нарушении личного пространства у учениц. Зачем это правило, если это белье никто не должен видеть? А вот тут мы переходим к еще более странному запрету...

Что-о-о? Да, вы не ослышались! Учителя заставляют школьниц спускать трусы, чтобы проверить их наличие. И связано это с фетишистами, которых в Японии какое-то несметное количество. Возможно, вы уже где-то читали, что в стране есть уличные автоматы, где можно приобрести ношенное женское белье. Так вот, некоторые молодые девушки, включая школьниц, пользовались этим странным фетишем, чтобы заработать немного денег.

Разумеется, они продавали свое белье и получали за это денежку, но когда это стало распространено, родители и учителя забеспокоились. Было введено правило, что необходимо проверять наличие трусов у школьниц (заодно и убедиться, что белье белого цвета). Вот такие странные дела.

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Метки: Японии   дети   правила   странности   учеба   школа   
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32k
Владимир 2 часа назад
Япошки по факту биороботы, которые должны работать, работать и работать. Лютейшая кастовая система этому способствует. Доходит до смешного, коллегу, с которым вы работаете на абсолютно разных должностях взяли на работу на неделю раньше, и всё, ты бегаешь ему за пивом, или на склад за новой спецовкой, он выше и всё тут. Они то с этим живут, но для нас выглядит глупо и странно. Начальник сидит в своём кабинете, пьёт вино и трахает проститутку? Сидит весь отдел на работе, раньше начальника уходить нельзя. Точнее можно, но станешь таким куском фекалии, что капец, тобой даже офисные тараканы помыкать начнут. Вся их жизнь это правила, шаг вправо-влево, отступление от традиций, даже если они тупы или мерзотны - расстрел из говнометов, остракизм и порицание. Именно поэтому они нюхают ношеные женские трусы и суют в разные отверстия кальмаров когда выпадает свободная минутка. Причём исключительно втихаря. Любой человек поедет крышей от такой жизни, даже если это считается нормой. Более менее свободно чувствуют себя различные начальники, топ менеджеры и прочие директора, хотя и у них по факту нет особой свободы.
При этом это как то сочетается с их откровенным презрением к другим людям, не японцам, которых они за людей не считают вообще. Так, говорящие безволосые обезьяны.
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6k
hhwost Полчаса назад
ващето ЛЮБАЯ школа подавляет самовыражение и индивидуальность, не только японская. "будь как все, делай что говорят" - главное, чему учат в школе.
у японцев это более утрировано.
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1k
Катрин Полчаса назад
треш... как так можно вторгаться в личное пространство..
А учителям не разрешено проверять пальцем девственность ежедневно?
бред какой-то
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7k
Slowly 47 минут назад
Блондины...
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43k
Сергей 57 минут назад
Да и хрен на них, пусть живут как им нравится, главное чтоб они опять «Отряд 731» не создали.
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30k
Serg2001 Час назад
Для меня самая большая странность это то, что они с американскими оккупантами в десна сшибаются. Стокгольмский синдром?
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150
risti Serg2001 Час назад
наверно страх закрепился на подсознании
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28k
Влад Час назад
Вот с фетишистами и трусами не въехал. Ведь школьницы продают именно ношенные трусы, то есть отсидев день на уроках трусы как раз готовы к продаже, так какой смысл проверять в школе их наличие?
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454
DuckTales 2 часа назад
Да чего с них взять, у них там свой мир...
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Miralanim
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