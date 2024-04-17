Проверка нижнего белья и другие странные правила в школах Японии

Представьте себе дикость: вашего ребенка наказывают за опоздание в школу, дав ему остатки еды на обед вместо нормальной порции. Скорее всего вас это очень возмутит и заставит пойти "на разборки". Но именно такая практика существует в некоторых японских школах. Ученикам, которые опаздывают на уроки, отказывают в свежей пище.

Это наказание не только неэффективно в поощрении пунктуальности, но и вредно для здоровья учеников. Подростки нуждаются в правильном питании для поддержки своего роста и развития, и сбалансированная диета играет в этом ключевую роль. Это правило не только создает дисбаланс, но и поддерживает культуру наказания, а не вырабатывает положительные поведенческие модели.

Правило №3: Нельзя пользоваться вентилятором в жаркие дни

Еще одно сумасшедшее правило, направленное якобы на поддержание дисциплины среди учеников, – запрет пользоваться вентилятором в жаркие дни.

Тепловой удар вряд ли поможет школьнику в освоении предметов, но почему-то администрация некоторых школ считает иначе. Вряд ли это способствует чему-то позитивному, кроме желании поскорее сбежать из жаркого класса.