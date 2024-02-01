Дурацкие запреты в разных школах

Когда ребёнок приходит в первый класс у него начинается совершенно другая жизнь. На протяжении десяти лет он получает не только знания, но и учится социализироваться, находит себе друзей, открывает в себе какие-то таланты и так далее.
Школьник проходит через множество ситуаций, с которыми ему надо учиться справляться: возможный буллинг, первая любовь, критика от посторонних людей, соревновательность, умение существовать в определённых рамках. Обычно школьные правила довольно универсальны, но в некоторых есть особенные законы, которые кажутся весьма странными.
Всем нам знакомо, когда учитель раздаёт тетради с проверенным домашним заданием и исправляет там ошибки красной ручкой. И уже издалека было видно количество отметок.
Чем больше было красного на листе, тем больше это погружало в стрессовое состояние учеников. Чтобы лишний раз не нервировать детей, многие страны мира приняли решение отказаться от выставления оценок красными чернилами.
В Англии есть частная школа-пансион (обучение в ней стоит 14 тысяч долларов за семестр), в которой, в 2014 году, ввели строгий запрет: ученикам нельзя заводить лучших друзей.
Руководство школы отметило, что наличие просто приятелей не возбраняется, а вот если кто-то чрезмерно сближается - нет. Директор объяснил это тем, что тот факт, что у кого-то есть лучший друг, может задеть остальных учеников и они могут почувствовать себя в изоляции. Вот только этот запрет отчего-то затронул исключительно девочек.
Есть вопрос, а как завучи будут определять, когда девочки просто хорошо общаются, а когда они стали хорошими подругами? Ну и второе: многие именно во время школьных лет находят себе друзей на всю жизнь. Да, часто пути лучших школьных друзей расходятся после выпускного, но далеко не у всех.
В немецкой школе ученикам запретили говорить слова вроде "бро", "афтепати", "в натуре" и прочие аналогичные слова и выражения. Причём запрет распространялся не только на пребывание в школе, но и на социальные сети учеников. Кстати, подобное правило распространяется и на ряд английских школ.
Школа объяснила это тем, что в будущем ученикам пригодится умение разговаривать правильно - к примеру, когда они будут устраиваться на работу.
Идея вроде бы и неплохая, но, по-моему, во все времена речь школьников была наполнена рядом "кодовых" словечек и определений, из которых большая часть бывших школьников вырастала и прекрасно справлялась с трудоустройством.
В Италии, в одной из средних школ, запретили надевать туфли на каблуках. И дело вовсе не в какой-то там консервативности завучей и директора или обеспокоенностью здоровьем учениц.
Город Авеццано, где находится школа, находится в зоне сейсмического риска. В 1915 году он был практически весь разрушен от землетрясения, а погибло от него в тот год 33 тысячи человек. И каблуки, как считают, могут помешать при экстренной эвакуации.
Ряд педагогов и почти все ученики школы считают, что это уж слишком и если землетрясение случится, то высокий каблук вряд ли как-то помешает быстро добежать до укрытия.
В конце концов, если уж придётся, то их можно и снять.
В шоу "Маппеты" есть персонаж Беккер, который всегда говорил одно только слово "мип". Детишки из школы Массачусетса договорились в социальной сети, что на каждом занятии они будут хором говорить про это слово.
Но замысел был раскрыт и всем родителям одновременное уведомление, что в школе запрещено говорить "мип". Тот, кого поймают за "запрещёнкой" будет отстранён от занятий. Некоторые школьники не поверили, что угроза реальная и продолжили говорить заветное слово. Всё закончилось печально: их отчислили.
Больно уж суровое наказание, не считаете? Тем более, что запала у детишек вряд ли бы хватило больше, чем на два дня и они бы переключились на что-то другое.
В школу. Опять же английская школа, где одним днём запретили одевать что-то красного цвета. Директор учебного заведения аргументировал тем, что такой цвет плохо сказывается на психике учеников и они становятся гиперактивными.
Вот только официальный цвет школы был именно этого цвета и многое в ней, начиная с сумок, заканчивая символикой было ярко-красным. Посему, запрет был бредовым, ведь если ученики не одевались в этот "раздражающий" цвет, то вокруг них всё равно его было предостаточно и он продолжал плохо отражаться на поведении.
Танцы
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А точнее грайндинг и тверк. Тверк уже не такой модный как несколько лет назад, а вот грайндинг только-только становится известным за пределами Канады и США.
В средней школе Кубы, видео с учениками, танцующими тверк, оказалось в сети, завирусилоось и шокировало многих. Руководство школы решило вообще запретить любые танцы, даже если это "танец маленьких утят".
Странно, конечно, пытаться запретить танцевать в стране, где люди танцуют вообще везде.
В одной школьной столовой Англии в качестве десерта детям предлагали треугольные пирожки из овсяных хлопьев. Во время обеда ученики расшалились и один бросил в другого такой вот пирог и угодил противнику в глаз. Ситуация не привела к серьёзным травмам, мальчик отделался небольшим синяком, а директор решил, на всякий случай, вообще запретить треугольные пироги.
Скорее всего, во избежание повторения ситуации, которая могла бы уже привести к более серьёзным травмам и судебным издержкам.
Подозреваю, что прибить человека пирогом довольно сложно и тогда, может, стоило начать со столовых приборов и тарелок, которыми действительно можно сильно покалечить при желании?
В ряде государственных американских школ действует "нулевая толерантность" к буллингу и дракам. Из-за этой политики считается, что если случается физический конфликт, даже если это самооборона, будут одинаково наказаны и агрессор и жертва.
Решать конфликты силой - плохо, мы все это знаем. Но мы также знаем, что дети частенько бывают не самыми умными, бывают агрессорами и бывают замученные издевательствами. И если изо дня в день ребёнок подвергается оскорблениям, подколкам, издевательствам, тычкам и толчкам, то он может взорваться и дать отпор. И как его в этом винить?
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Ну хоть одна здравая идея.
Я была Октябренком, пионером и даже была в составе ВЛКСМе.
Автор, ты тормоз, когда пытаешься очернить то время.
я очень рада, что вам пришлось побыть не ребенком, а всеми этими перечисленными долженствованиями
Во все времена школота много читала и могла связно и грамотно выражать свои мысли, а со словами засоряющими речь в школе активно и небезуспешно боролись, лепет нынешней школоты зачастую невозможно понять без переводчика, а если попытаться заставить говрить литературно - ничего кроме мычания и натужного выдавливания нескольких слов вы не добьётесь.