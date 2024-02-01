Дурацкие запреты в разных школах

В шоу "Маппеты" есть персонаж Беккер, который всегда говорил одно только слово "мип". Детишки из школы Массачусетса договорились в социальной сети, что на каждом занятии они будут хором говорить про это слово.

Но замысел был раскрыт и всем родителям одновременное уведомление, что в школе запрещено говорить "мип". Тот, кого поймают за "запрещёнкой" будет отстранён от занятий. Некоторые школьники не поверили, что угроза реальная и продолжили говорить заветное слово. Всё закончилось печально: их отчислили.

Больно уж суровое наказание, не считаете? Тем более, что запала у детишек вряд ли бы хватило больше, чем на два дня и они бы переключились на что-то другое.