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"Аж колотит уже!" Бывшая россиянка пожаловалась на школу в Германии

"Аж колотит уже!" Бывшая россиянка пожаловалась на школу в Германии

Автор:
06 июня 2024 23:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Германия   дети   кола   порядки   правила   соотечественники   стержень   
1136
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Хорошо жить в Германии! Но не всем. Наша бывшая соотечественница пожаловалась на порядки, с которыми столкнулась её дочь, обучающаяся в немецкой школе. И самое печальное, что идти против установленных правил, как это любят делать свободолюбивые бывшие русские, бесполезно - система все равно сильнее.

Бывшая наша сотечественница выложила в соцсети эмоциональные посты о немецкой школе, в которой учится ее дочь:

История началась с забытой дома сменки на физкультуру и едва не довела родительницу до инфаркта:

Осталось ли у вас желание жаловаться на российское образование?

Источник:

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Метки: Германия   дети   кола   порядки   правила   соотечественники   стержень   
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8  комментариев
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34k
Владимир 48 минут назад
Ну сами выбрали место для жизни, а про то что там, в счастливом и благополучном ЕС, не только в Германии, доводят до маразма если не всё, то многое, известно уже давно.
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718
Corkscrew 8 минут назад
Может это всё из-за того что она русская, вот немчура к ней и цепляется? Фантомные боли у них в разорванной нашими предками, еще в 1945-ом году, жопе и всё такое + антироссия на повестке дня у всего "прогрессивного" населения ес?
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41k
albedo Полчаса назад
Да уж - никогда не понимал добровольных эмигрантов.
Чего жалуются?!
Туда их никто не звал.
И никто не мешает им вернуться обратно в Россию.
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296
Алексей Давыдов Полчаса назад
второй пост за вечер "Как плохо в Германии".
малышам-плохишам задание в один день дали!?)))
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62k
turyst Полчаса назад
Хм... А может и правильно.
Ребёнок, судя по всему, уже не маленький.
Во всяком случае, писать умеет.

Может и сам себя в школу собрать.
И помнить, что сменка нужна.

А то растит дочку-цветочек, принцессу, блин.

А так, ребёнок точно запомнит, что нужно голову включать перед школой.

И да, могла бы писать "наказательную бумагу" шариковой ручкой (раз она у неё была), а перьевую оставить для письма на ватмане.

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8k
Умница-красавица 46 минут назад
А нехой было переться туды. Везде хорошо, где вас нет.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1512 постов (1442 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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