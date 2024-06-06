"Аж колотит уже!" Бывшая россиянка пожаловалась на школу в Германии

Хорошо жить в Германии! Но не всем. Наша бывшая соотечественница пожаловалась на порядки, с которыми столкнулась её дочь, обучающаяся в немецкой школе. И самое печальное, что идти против установленных правил, как это любят делать свободолюбивые бывшие русские, бесполезно - система все равно сильнее.