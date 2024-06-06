"Аж колотит уже!" Бывшая россиянка пожаловалась на школу в Германии

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Хорошо жить в Германии! Но не всем. Наша бывшая соотечественница пожаловалась на порядки, с которыми столкнулась её дочь, обучающаяся в немецкой школе. И самое печальное, что идти против установленных правил, как это любят делать свободолюбивые бывшие русские, бесполезно - система все равно сильнее.
Бывшая наша сотечественница выложила в соцсети эмоциональные посты о немецкой школе, в которой учится ее дочь:
История началась с забытой дома сменки на физкультуру и едва не довела родительницу до инфаркта:
Осталось ли у вас желание жаловаться на российское образование?
Источник:
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Чего жалуются?!
Туда их никто не звал.
И никто не мешает им вернуться обратно в Россию.
малышам-плохишам задание в один день дали!?)))
Хорошо.
Порядок у вас, писать только тем чем можно.
Как говорится АРБАЙТ, ОРДУНГ УНД ДИСЦИПЛИНЕН
Хенде хох!
Ребёнок, судя по всему, уже не маленький.
Во всяком случае, писать умеет.
Может и сам себя в школу собрать.
И помнить, что сменка нужна.
А то растит дочку-цветочек, принцессу, блин.
А так, ребёнок точно запомнит, что нужно голову включать перед школой.
И да, могла бы писать "наказательную бумагу" шариковой ручкой (раз она у неё была), а перьевую оставить для письма на ватмане.