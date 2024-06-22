В РЖД рассказали о новых правилах перевозки животных

В течение всей поездки животное будет находиться в специальном закрытом контейнере в багажном купе. Вы можете отправить документы, поилку, кормушку, корм, игрушки и абсорбент для поддержания чистоты в клетке. Проводники будут следить за состоянием вашего питомца во время поездки.

Если питомец едет с хозяином, то на него отдельно покупается билет, теперь можно приобрести и на сайте РЖД. Вагоны, в которых можно везти животных, как и прежде помечены "лапками".