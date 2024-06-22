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В РЖД рассказали о новых правилах перевозки животных

В РЖД рассказали о новых правилах перевозки животных

Автор:
22 июня 2024 07:37
Сообщество : Жить в России
Метки: вокзалы   домашние питомцы   перевозка животных   поезда   правила   ржд   
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После трагического случая с котом Твиксом в компании решили основательно взяться за регулирование правил путешествий с домашними питомцами и составили максимально полные требования к перевозке, внешнему виду и условиям.

Перевозить в поезде можно животных из перечня, указанного на сайте РЖД (порядка 40 видов - котики, собачки и много еще кого, включая ежиков, аквариумных рыбок и птиц). Нельзя перевозить диких, грязных и плохо пахнущих, агрессивных, тех кто отрицает клетки и контейнеры, и имеет болезненный вид.

Добавили новую функцию - перевозка домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить ее можно также онлайн.


В течение всей поездки животное будет находиться в специальном закрытом контейнере в багажном купе. Вы можете отправить документы, поилку, кормушку, корм, игрушки и абсорбент для поддержания чистоты в клетке. Проводники будут следить за состоянием вашего питомца во время поездки.


Если питомец едет с хозяином, то на него отдельно покупается билет, теперь можно приобрести и на сайте РЖД. Вагоны, в которых можно везти животных, как и прежде помечены "лапками".


Мелкие животные должны быть в переносках на месте для ручной клади. Выпускать в вагоне питомца из сумки запрещено. Если едет собака крупной породы или служебная, то под нее выкупается отдельное купе, животное едет в наморднике и с поводком.


Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Плата за перевозку собак-проводников не взимается.


Ну и также хозяева обязаны следить, чтобы животное вело себя прилично и не справляло нужду где попало.


"Потеряшку" из поезда не высадят, а если не найдут хозяина, то передадут работникам вокзала.





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Метки: вокзалы   домашние питомцы   перевозка животных   поезда   правила   ржд   
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5  комментариев
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Хорошие новости! Теперь жена меня не потеряет.)))
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11k
Trenzel2003 2 минуты назад
Иные животные ведут себя лучше чем некоторые люди. А нужду справляют в строго отведенном месте. Опять таки в отличии от некоторых представителей гомосапиенсов.
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1k
Александр 7 минут назад
А когда обновят правила для двуногих животных? Которые бухают, пахнут, гадят и ведут себя хуже четырехлапых?
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9k
Mauritanien 53 минуты назад
Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Плата за перевозку собак-проводников не взимается.
Собака-поводырь а не собака проводник. Идиоты, мля.
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