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Рэпер Элджей напал на журналиста после неловкого вопроса о долгах Ивлеевой

Рэпер Элджей напал на журналиста после неловкого вопроса о долгах Ивлеевой

Автор:
01 июля 2024 18:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эджей   долги   драка   журналисты   ивлеева   интересное   фото   
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Судя по всему, бывшая жена до сих пор не даёт покоя музыканту.

Некогда популярный рэпер Элджей перестал мелькать на сценах России. Виной всему песни репера, в которых многие углядели опасные мотивы - пропаганду наркотиков и другие сомнительные выражения. Сейчас рэпер выступает на частных вечеринках. После выступления на площадке Atmosphere рядом с «Москва-Сити» рэпер отправился на вокзал, чтобы успеть в Санкт-Петербург. На вокзале его поймали журналисты и стали задавать неудобные вопросы, сообщает SHOT.

Корреспондент канала спросил у исполнителя, не просила ли его бывшая супруга Анастасия Ивлеева помочь деньгами. В ответ Элджей спросил у журналиста, не помочь ли деньгами ему. В следующую секунду исполнитель ударил рукой по камере корреспондента канала, завязалась небольшая потасовка. На видео слышны обрывки забавного разговора:

- Не надо снимать.

- Можно, мы в общественном месте.

- С кем вы вместе?

Как ни странно, но пользователи сети встали на сторону рэпера. Они заметили, что несмотря на развод Элджей не стал плохо высказываться о бывшей жене и пытался защитить её честь и право на личную жизнь.

Правильно сделал, что ударил! Кому какая разница?

Приятно удивлена! Думала он её грязью польёт


Источник:

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Метки: Эджей   долги   драка   журналисты   ивлеева   интересное   фото   
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3  комментария
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2k
Corkscrew 21 минуту назад
Какие же они все тошнотворные! Думаю что они (сам трипак элджей и блондинка из свиты) под чем-то были.
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20k
GROMOZEKA 2 минуты назад
Любила жаба гадюку.
Что элжей, петух расписной, что говноеды журнашлюхи
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12k
Juli 5 минут назад
забавно, когда ЭТО изображает из себя Мужика)
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5178 постов (4964 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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