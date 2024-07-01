Рэпер Элджей напал на журналиста после неловкого вопроса о долгах Ивлеевой

Судя по всему, бывшая жена до сих пор не даёт покоя музыканту.
Некогда популярный рэпер Элджей перестал мелькать на сценах России. Виной всему песни репера, в которых многие углядели опасные мотивы - пропаганду наркотиков и другие сомнительные выражения. Сейчас рэпер выступает на частных вечеринках. После выступления на площадке Atmosphere рядом с «Москва-Сити» рэпер отправился на вокзал, чтобы успеть в Санкт-Петербург. На вокзале его поймали журналисты и стали задавать неудобные вопросы, сообщает SHOT.
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Корреспондент канала спросил у исполнителя, не просила ли его бывшая супруга Анастасия Ивлеева помочь деньгами. В ответ Элджей спросил у журналиста, не помочь ли деньгами ему. В следующую секунду исполнитель ударил рукой по камере корреспондента канала, завязалась небольшая потасовка. На видео слышны обрывки забавного разговора:
- Не надо снимать.
- Можно, мы в общественном месте.
- С кем вы вместе?
Как ни странно, но пользователи сети встали на сторону рэпера. Они заметили, что несмотря на развод Элджей не стал плохо высказываться о бывшей жене и пытался защитить её честь и право на личную жизнь.
Правильно сделал, что ударил! Кому какая разница?
Приятно удивлена! Думала он её грязью польёт
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Что элжей, петух расписной, что говноеды журнашлюхи